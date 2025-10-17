ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେଉଛି ଭାରତ, ଭାରତୀୟ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ତିଆରି ହେଲା ଫାଇଟର ଜେଟ୍ , ଘଣ୍ଟାରେ କଭର କରିବ ୨୨୦୦ କିଲୋମିଟର…
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ବାୟୁସେନାରେ ସାମିଲ ହେଲା ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ତିଆରି ଫାଇଟର ଜେଟ୍ । ଉଡାଣ ଭରିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ବାଃ ବାଃ କହି ତାଳିି ମାରିଲେ । ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ନାସିକ ଠାରେ ଏହା ତାର ପ୍ରଥମ ଉଡାଣ ଭରିଛି ।
ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଏରୋନଟିକ୍ସ ଲିମିଟେଡ ଦ୍ୱାରା ତେଜସ ମାର୍କ-୧ଏ ତିଆରି କରାଯାଇଛି । ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଏହାର ଉଡାଣ ଭରିବା ବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ଏହାକୁ ତିଆରି କରି ଭାରତ ଏବେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଦେଶ ଭାବେ ଏକ ନୁଆ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।
ଫାଇଟର ଜେଟର ବିଶେଷତ୍ୱ: ତେଜସ ମାର୍କ୧-ଏ ଫାଇଟର ଜେଟରେ ଓଜନ ବହୁତ କମ । କମ ଓଜନ ବିଶିଷ୍ଟ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଦିଗ ବଦଳାଇ ଶ୍ତରୁ ପକ୍ଷକୁ ଆକାଶରେ ତଡିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଏହାକୁ ଉଡାଇବା ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସହଜ ହୋଇଥାଏ ।
ଏହାର ୬୫ ପ୍ରତିଶତ ଅଁଶ ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାକୌଶଳରେ ମିର୍ମିତ ଜିନିଷରୁ ତିଆରି ହୋଇଛି । ଏହି ଜେଟରେ ୯ ଟନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ରଖାଯାଇପାରିବ । ୨୨୦୦ କିଲୋମିଟର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ରଫତାରରେ ଏହା ଉଡିପାରିବେର କ୍ଷମତା ରଖିଛି ।
ସୁଦୁରରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଭେଦ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଥିବା ଏହି ଫାଇଟର ଜେଟରେ ଅନେକ ଉନ୍ନତ ମାନର ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଏହାର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖିବା ପରେ ପଡୋଶୀ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଥରି ଉଠିଥିବା ବୋଲି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅନେକ ଫନି କମେଣ୍ଟ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।