ଆଖି ଉଠେଇ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଯାହା ଏଯାଏଁ ହୋଇନି.. ପାକିସ୍ତାନକୁ ଭାରତର କଡ଼ା ଚେତାବନୀ, ଛାନିଆଁ ପାକ୍
ପାକିସ୍ତାନକୁ ରାଜନାଥଙ୍କ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ, ଭାରତକୁ ଆଖି ଦେଖାଇଲେ ମିଳିବ କଠୋର ଜବାବ
Rajnath Singh: ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ପାକିସ୍ତାନକୁ କଡ଼ା ଭାଷାରେ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ପୁଣିଥରେ ଭାରତ ଉପରକୁ ଆଖି ଉଠାଇ ଚାହିଁବାର ସାହସ କରେ, ତେବେ “ଯାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ, ତାହା ଏବେ ହେବ।” ଜୟପୁରରେ ଏକ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତ ସରକାର ବିଶ୍ୱକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆତଙ୍କବାଦକୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବରଦାସ୍ତ କରିବୁ ନାହିଁ।
‘ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର’ ରଚିଲା ନୂଆ ଇତିହାସ
ଭାରତୀୟ ସେନା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ‘ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର’ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ରାଜନାଥ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଅଭିଯାନ ସୀମାନ୍ତରେ ଏକ ନୂଆ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଭାରତ ଆଜି ଆଉ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ରହିନାହିଁ ବରଂ ଶତ୍ରୁକୁ ତାରି ଭାଷାରେ ଜବାବ ଦେବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ କାହାକୁ ଆଗୁଆ ହଇରାଣ କରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି କେହି ଆମକୁ ହଇରାଣ କରେ, ତେବେ ଆମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବୁନି।”
ପହଲଗାମ୍ ଆକ୍ରମଣ ଓ ଭାରତର ପ୍ରତିଉତ୍ତର
ନିକଟରେ ଘଟିଥିବା ପହଲଗାମ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଧର୍ମ ପଚାରି ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଏକ କାପୁରୁଷୋଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଜାତି ବା ଧର୍ମ ଆଧାରରେ ବିଭାଜନ କରିବା ଶିଖାଏ ନାହିଁ, ଆମେ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ମାନବିକତାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଭାରତ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଶତ୍ରୁର ମୁହଁତୋଡ଼ ଜବାବ ଦେଇଛି, ସେଥିରେ ଶତ୍ରୁର ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଯାଇଛି।
ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ‘ଜିରୋ ଟଲେରାନ୍ସ’ ନୀତି
ରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ଭାରତର ନୀତି ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ। ଭାରତ ଆଉ ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ। ଯଦି କେହି ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରେ, ତେବେ ଆମେ ତା’ ଘର ଭିତରେ ପଶି ତାକୁ ଜବାବ ଦେବୁ। ସୀମା ଆରପାର୍ଶ୍ୱରୁ ପରିଚାଳିତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନେଟୱାର୍କକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ କରାଯିବ। ଭାରତର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ସହ କୌଣସି ବୁଝାମଣା କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।