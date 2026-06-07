ବୁଝାଇଲେ ଭୂପେଶ, ବୁଝିଗଲେ ହେମନ୍ତ; ଦୁଇ ଦଳରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ହେବେ ପ୍ରାର୍ଥୀ

ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଚାଲିଥିବା ମାନସମନ୍ଥ ସଫଳ ହୋଇଛି । କଂଗ୍ରେସ ଓ ଜେଏମ୍‌ଏମ୍ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଆସନରେ ଲଢ଼ିବେ। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ସୋରେନ୍ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି

By Manoranjan Sial

ରାଞ୍ଚି: ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଦୁଇଟି ଆସନ ପାଇଁ ହେବ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ । ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୁକ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚା (ଜେଏମ୍‌ଏମ୍‌) ଓ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ ମତ ଭେଦ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା । ଦୁଇ ପକ୍ଷ ୨ ଜଣ ଲେଖାଏଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଥିଲେ । ସ୍ଥିତି ଅଣାୟତ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଛତିଶଗଡ଼ର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେଶ ବଘେଲ ମାମଲାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ । ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ସୋରେନ୍‌ଙ୍କ ସହିତ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ।

ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଚାଲିଥିବା ମାନସମନ୍ଥ ସଫଳ ହୋଇଛି । କଂଗ୍ରେସ ଓ ଜେଏମ୍‌ଏମ୍ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଆସନରେ ଲଢ଼ିବେ। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ସୋରେନ୍ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଖୁସିରେ ଆଜି ରାତିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୋରେନ ମେଣ୍ଟର ସମସ୍ତ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ରାତ୍ରୀ ଭୋଜନ ଦେବେ ।

ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ କଂଗ୍ରେସ ମେଣ୍ଟ ସହଯୋଗୀ ଜେଏମ୍‌ଏମ୍ ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ ନେଇ କୌଣସି ଆଲୋଚନା କରିନଥିଲା । କଂଗ୍ରେସ ଏକ ପାଖିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ନିବାସୀ ତଥା ଦଳର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେଙ୍କ ମିଡିଆ ପରାମର୍ଶଦାତା ପ୍ରଣବ ଝାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିଲା । ଯାହାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା । ଜେଏମ୍‌ଏମ୍ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଶାଢ଼ୀ ଗଦା ତଳେ ଲୁଚିଥିଲେ TMC ନେତା, ଧରି…

ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାସିକ ୩,୦୦୦ ଟଙ୍କା!…

ଜେଏମ୍‌ଏମ୍ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା, ମେଣ୍ଟ ସହଯୋଗୀ ଜେଏମ୍‌ଏମ୍‌ର ଅନୁମତି ବିନା ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି କଂଗ୍ରେସ। ଜେଏମ୍‌ଏମ୍‌ର ମହାସଚିବ ସୁପ୍ରିୟୋ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, କଂଗ୍ରେସ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନନେଇ ନିଜ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଛି । ଯାହା ଆମର ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦେଇଛି।

କଂଗ୍ରେସ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟପରେ ଜେଏମ୍‌ଏମ୍ ଦୁଇଟି ଆସନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ଏହା ପରେ କଂଗ୍ରେସର ଅଡୁଆ ବଢ଼ିଥିଲା । ଯଦି ଜେଏମ୍‌ଏମ୍ ୨ଟି ଆସନରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦିଏ, ତାହାହେଲେ କଂଗ୍ରେସ କରିବ କଣ? ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଲେ ପରାଜୟ ହେବା ଥୟ । ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସ ହାଇକମାଣ୍ଡ ମାମାଲାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ । ବିବାଦର ସମଧାନ ପାଇଁ ଭୂପେଶଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲା। ଆଲୋଚନା ପରେ ବିବାଦ ସମାଧାନ ହୋଇଛି । ଉଭୟ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଆସନରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବେ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ।

ଶନିବାର ଜେଏମ୍‌ଏମର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବୈଦ୍ୟନାଥ ରାମଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଆସନରୁ ନିଜର ସରକାରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଜେଏମ୍‌ଏମର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଓ ପ୍ରବକ୍ତା ସୁପ୍ରିୟୋ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏହାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।

You might also like More from author
More Stories

ଶାଢ଼ୀ ଗଦା ତଳେ ଲୁଚିଥିଲେ TMC ନେତା, ଧରି…

ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାସିକ ୩,୦୦୦ ଟଙ୍କା!…

ତୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉନୁ.. ତୋଠାରୁ ସିଏ ଆହୁରି…

ମାତ୍ର ୧୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସ୍ଥାନ…

1 of 17,209