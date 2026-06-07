ବୁଝାଇଲେ ଭୂପେଶ, ବୁଝିଗଲେ ହେମନ୍ତ; ଦୁଇ ଦଳରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ହେବେ ପ୍ରାର୍ଥୀ
ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଚାଲିଥିବା ମାନସମନ୍ଥ ସଫଳ ହୋଇଛି । କଂଗ୍ରେସ ଓ ଜେଏମ୍ଏମ୍ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଆସନରେ ଲଢ଼ିବେ। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ସୋରେନ୍ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି
ରାଞ୍ଚି: ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଦୁଇଟି ଆସନ ପାଇଁ ହେବ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ । ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୁକ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚା (ଜେଏମ୍ଏମ୍) ଓ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ ମତ ଭେଦ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା । ଦୁଇ ପକ୍ଷ ୨ ଜଣ ଲେଖାଏଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଥିଲେ । ସ୍ଥିତି ଅଣାୟତ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଛତିଶଗଡ଼ର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେଶ ବଘେଲ ମାମଲାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ । ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ସୋରେନ୍ଙ୍କ ସହିତ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ।
ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଚାଲିଥିବା ମାନସମନ୍ଥ ସଫଳ ହୋଇଛି । କଂଗ୍ରେସ ଓ ଜେଏମ୍ଏମ୍ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଆସନରେ ଲଢ଼ିବେ। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ସୋରେନ୍ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଖୁସିରେ ଆଜି ରାତିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୋରେନ ମେଣ୍ଟର ସମସ୍ତ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ରାତ୍ରୀ ଭୋଜନ ଦେବେ ।
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ କଂଗ୍ରେସ ମେଣ୍ଟ ସହଯୋଗୀ ଜେଏମ୍ଏମ୍ ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ ନେଇ କୌଣସି ଆଲୋଚନା କରିନଥିଲା । କଂଗ୍ରେସ ଏକ ପାଖିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ନିବାସୀ ତଥା ଦଳର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେଙ୍କ ମିଡିଆ ପରାମର୍ଶଦାତା ପ୍ରଣବ ଝାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିଲା । ଯାହାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା । ଜେଏମ୍ଏମ୍ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା ।
ଜେଏମ୍ଏମ୍ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା, ମେଣ୍ଟ ସହଯୋଗୀ ଜେଏମ୍ଏମ୍ର ଅନୁମତି ବିନା ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି କଂଗ୍ରେସ। ଜେଏମ୍ଏମ୍ର ମହାସଚିବ ସୁପ୍ରିୟୋ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, କଂଗ୍ରେସ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନନେଇ ନିଜ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଛି । ଯାହା ଆମର ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦେଇଛି।
କଂଗ୍ରେସ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟପରେ ଜେଏମ୍ଏମ୍ ଦୁଇଟି ଆସନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ଏହା ପରେ କଂଗ୍ରେସର ଅଡୁଆ ବଢ଼ିଥିଲା । ଯଦି ଜେଏମ୍ଏମ୍ ୨ଟି ଆସନରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦିଏ, ତାହାହେଲେ କଂଗ୍ରେସ କରିବ କଣ? ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଲେ ପରାଜୟ ହେବା ଥୟ । ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସ ହାଇକମାଣ୍ଡ ମାମାଲାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ । ବିବାଦର ସମଧାନ ପାଇଁ ଭୂପେଶଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲା। ଆଲୋଚନା ପରେ ବିବାଦ ସମାଧାନ ହୋଇଛି । ଉଭୟ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଆସନରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବେ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ।
ଶନିବାର ଜେଏମ୍ଏମର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବୈଦ୍ୟନାଥ ରାମଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଆସନରୁ ନିଜର ସରକାରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଜେଏମ୍ଏମର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଓ ପ୍ରବକ୍ତା ସୁପ୍ରିୟୋ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏହାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।