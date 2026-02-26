ଆଜିଠୁ ରାଜ୍ୟସଭା ନାମାଙ୍କନ, ସସପେନ୍ସରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ, କାହା ଉପରେ ଭରଷା କରିବେ ମୁଖିଆ

ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଜି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଜି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଏହା ସହିତ ଆଜିଠୁ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦାଖଲ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଖାଲି ହୋଇଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ୪ଟି ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ହେବ।

ଆଜିଠୁ ମାର୍ଟ୍ଟ ୫ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ମାର୍ଚ୍ଚ ୬ରେ ନାମାଙ୍କନ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ୯ ତାରିଖ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାରର ଶେଷ ତାରିଖ ରହିଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୬ ତାରିଖରେ ପଡ଼ିବ ରାଜ୍ୟସଭା ଭୋଟ୍।

ବିଧାନସଭା ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ମଙ୍ଗଳବାର ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସବୁ ଦଳର ନଜର ରାଜ୍ୟସଭାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଉପରେ। ସଂଖ୍ୟା ଥାଉ କି ନଥାଉ ସବୁ ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଯାଏଁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦଳ ବି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରିନାହାଁନ୍ତି।

ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟସଭା ରେସ୍ ରେ ଥିବା ଅନେକ ଚେହେରାଙ୍କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ଜୋର୍ ଧରିଛି। ସେପଟେ ୩ ଦଳକୁ ଘାରୁଛି ବିଭାଜନ ଭୟ। ଅନ୍ତଃକନ୍ଦଳରେ ଘାରି ହେଉଥିବା ବିଜେଡ଼ି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ହୁଅନ୍ତୁ ଅବା ତୃଣ ମୂଳରେ ସଂଗଠନ ସଜାଡୁଥିବା ବିଜେପି କୁହନ୍ତୁ।

ଆଗକୁ ପୌର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଥିବାରୁ ୩ଟି ଯାକ ଦଳ ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଏବେ ବି ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେପଟେ ରାଜ୍ୟସଭା ଚତୁର୍ଥ ଆସନକୁ ନେଇ ସରଗରମ ଚର୍ଚ୍ଚା ଅନ୍ୟପଟେ ଦଳ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ଛକା ପଞ୍ଝା। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ ଦଳର ମୁଖିଆ କେଉଁ ଚେହେରା ଉପରେ ଭରଷା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଯୋଗ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି।

