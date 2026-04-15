ରାଜ୍ୟସଭା ଡେପୁଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ନିର୍ବାଚନ: ଏପ୍ରିଲ ୧୭ରେ ପଡ଼ିବ ଭୋଟ୍!
ଇତିହାସ ରଚିବେ କି ହରିବଂଶ? ପ୍ରଥମ 'ମନୋନୀତ ସାଂସଦ' ଭାବେ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ହେବା ସମ୍ଭାବନା!
ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀ : ରାଜ୍ୟସଭାର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ (ଡେପୁଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍) ପଦ ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ ୧୭ ତାରିଖରେ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଶାସକ ଏନଡିଏ (NDA) ପକ୍ଷରୁ ହରିବଂଶଙ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦରେ ନିର୍ବାଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି। ଗତ ଏପ୍ରିଲ ୯ ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଏହି ପଦଟି ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲା। ରାଜ୍ୟସଭାର କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା ନିୟମ ୭ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ନିର୍ବାଚନ ଏପ୍ରିଲ ୧୭, ୨୦୨୬ ସକାଳ ୧୧ଟାରେ ଗୃହରେ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଯଦି ହରିବଂଶ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ଜିତନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ହେବାରେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ମନୋନୀତ ସାଂସଦ ହେବେ।
ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ବିଜେପି ହରିବଂଶଙ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ଜିତାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ହିଁ ସେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ସପ୍ତାହ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କୁ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଚୟନ କରାଯାଇପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ଗୃହର ନେତା ଜେ.ପି. ନଡ୍ଡା ଅନ୍ୟ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ସମର୍ଥନ ଲୋଡିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଛିଡ଼ା କରିବା ସହ ସରକାରଙ୍କ “ତରବରିଆ” ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଯେ ସରକାର ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ଏତେ ବ୍ୟଗ୍ର ଥିବାବେଳେ, ୨୦୧୯ ମସିହାରୁ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକସଭା ଉପବାଚସ୍ପତି (ଡେପୁଟି ସ୍ପିକର) ପଦ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଉ ନାହାନ୍ତି।
ଉପସଭାପତି ପଦ ପାଇଁ ହେବାକୁ ଥିବା ନିର୍ବାଚନରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବେ କି ନାହିଁ, ସେ ବିଷୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଜେଡିୟୁ (JD-U) ସାଂସଦ ଭାବେ ହରିବଂଶଙ୍କ ପୂର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଏହି ପଦଟି ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲା। କିଛି ରାଜନୈତିକ ଦଳଙ୍କ ମତରେ, ଏହି ପଦଟି ବିନା କୌଣସି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାରେ ଶାସକ ଦଳ ହାତକୁ ଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।
ଯେତେବେଳେ ଜେ.ପି. ନଡ୍ଡା ଅନ୍ୟ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ, ସେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସର ରାଜ୍ୟସଭା ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ଜୟରାମ ରମେଶ କହିଛନ୍ତି, “ଯେଉଁ ସରକାର ଛଅ ବର୍ଷ ହେବ ଲୋକସଭାରେ ଉପବାଚସ୍ପତି ନିଯୁକ୍ତି କରୁନାହିଁ, ସେ ଏବେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଉପସଭାପତି ନିଯୁକ୍ତିକୁ ଚାରି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଜବରଦସ୍ତି ଲଦି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି।”