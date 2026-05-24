ପ୍ରପୋଜ ମାରିଲେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି; ତୋତେ କିଏ ବାହା ହେବ?
ନିଜ ହୃଦୟର ଯନ୍ତ୍ରଣା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଇ ରଖୀ କହିଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ମୋତେ ‘ବିବି ମେଟେରିଆଲ’ ବୋଲି ମାନନ୍ତି ନାହିଁ । କାରଣ ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ଚିନ୍ତାଧାରା ବ୍ୟକ୍ତି
ମୁମ୍ବାଇ: ମୟାନଗରୀର ହଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଇଟମ୍ ଗର୍ଲ ରାଖୀ ସାୱନ । ଜୀବନରେ ଅନେକ ହିଟ୍ ଗୀତାରେ ଠୁମ୍କା ଲଗାଇ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଦିଲ ଜିତିଛନ୍ତି । ଖାଲି ଦିଲ୍ ନୁହେଁ, ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଘରଟିଏ ତିଆରି କରିପାରିଛନ୍ତି । ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ବଢ଼ାଉଥିବା ଏହି ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଥିଲା ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଓ ଜର୍ଜରୀତ । ଆଜି ସିଏ ନିଜ ମନର କଥା ଓ ଛାତି ତଳର ବ୍ୟଥା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ବଖାଣିଛନ୍ତି । ଆଉ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଣିଛନ୍ତି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ । ଏଥିସହ ବାହାହେବା ପାଇଁ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରପୋଜ ମାରିଥିଲେ ରାଖୀ । ହେଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଥିଲେ, ତୋତେ କିଏ ବାହା ହେବ?
ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଇ ରାଖୀ କହିଛନ୍ତି, ଆଦିଲ ଖାନ ଦୁରାନୀ ମୋତେ ମାରପିଟ କରନ୍ତି । ମାନସିକ ନିର୍ୟାତନା ଦେଉଥିଲା । ଥରେ ଏକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ଉପରକୁ ଚାଲିବା ପାଇଁ କହିଲା । ଏଥିରୁ ବୁଝିଗଲି ଯେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି । ମୋ ସମ୍ପତ୍ତି ହଡ଼ପ ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚାଯାଉଛି । ତେଣୁ କୌଶଳ କରି ସେଠାରୁ ଖସି ଆସିଥିଲି ବୋଲି ରାଖୀ କହିଛନ୍ତି ।
ସେ ଆହୁରି କରିଛନ୍ତି; ଆଦିଲ ୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଇଯାଇଛି। ଆଦିଲ ‘ସ୍ୱିଟ ପଏଜନ’ ପରି ଥିଲା । ବାହାରୁ ମିଠା ଓ ଭିତରୁ ବିଷ। ସେ ମାନସିକ ଯାତନା ଏପରି ଦେଉଥିଲା ଯେ କୌଣସି ମହିଳା ନିଜେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ ଉସକାଇବା ଭଳି କଥା କହୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହାର ମାନିନଥିଲି ବୋଲି ରାଖୀ କହିଛନ୍ତି ।
ନିଜ ହୃଦୟର ଯନ୍ତ୍ରଣା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଇ ରଖୀ କହିଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ମୋତେ ‘ବିବି ମେଟେରିଆଲ’ ବୋଲି ମାନନ୍ତି ନାହିଁ । କାରଣ ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ଚିନ୍ତାଧାରା ବ୍ୟକ୍ତି। ନିକଟରେ ଜଣେ ପୁଅକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲି । ହେଲେ ସେ କହିଦେଲା, “ତୋତେ କିଏ ବାହା ହେବ?’ ବୋଧହୁଏ ସେମାନଙ୍କ ଭାଷାରେ ‘ବିବି ମେଟେରିଆଲ’ ସେୟା ହୁଏ ଯିଏ ଜୋତା ଖାଏ, ଗାଳି ଶୁଣେ ଓ ଘରେ ଚୁପଚାପ ରହେ।
ମାଆ ହେବା ନେଇ ରାଖୀ କହିଛନ୍ତି, ମା’ଙ୍କ ଚାପରେ ମୁଁ ଏଗ୍ସ ଫ୍ରିଜ କରାଇଲି । ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେଲି । ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା । ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିଲି। ମାଆ ହେବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ମା’ଙ୍କ ଚାପରେ ଭୁଲ ଲୋକ ସହିତ ବିବାହ ହୋଇଗଲା । ଯାହା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ହୋଇଗଲା।
ରାଖୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବିବାହ ୨୦୧୯ ମସିହାରେ ରିତେଶ ସିଂହଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଥିଲା । ଯାହା ୨୦୨୨ରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା । ସେହି ବର୍ଷ ଆଦିଲ ଖାନ ଦୁରାନୀଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଛାଡପତ୍ର ହୋଇଗଲା । ମାମଲା କୋର୍ଟ ପର୍ୟ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଲା।