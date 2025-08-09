ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଇକୁ ପିନ୍ଧାଇ ନାହାନ୍ତି କି ରାକ୍ଷୀ? ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ ରାତିରେ କେଉଁ ସମୟରେ ବାନ୍ଧିବେ ରାକ୍ଷୀ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରତିବର୍ଷ ପବିତ୍ର ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ପର୍ବକୁ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହି ବର୍ଷ ଏହି ପର୍ବ ଅଗଷ୍ଟ ୯ ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ପାଳନ କରାଯାଉଛି।
ଏହି ପର୍ବ ସହ ଜଡିତ ଅନେକ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କାହାଣୀ, ଇନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀଙ୍କ କାହାଣୀ ଏବଂ ରାଜା ବାଲି ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କାହାଣୀ ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ।
ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଭାଇକୁ ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧାଇ ନାହାନ୍ତି ତେବେ ରାତିରେ କେଉଁ ସମୟରେ ପିନ୍ଧାଇବେ ରାକ୍ଷୀ..
ରାତିରେ ଭାଇକୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ଶୁଭ କି ଅଶୁଭ?
ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ସମୟକୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଭଉଣୀ ପ୍ରଦୋଷ କାଳରେ କିମ୍ବା ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭାଇକୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି।
ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ରାତିରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ନିଷେଧ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ରାହୁ କାଳ କିମ୍ବା ଭାଦ୍ର କାଳ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଏହି ବର୍ଷ ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନରେ ଭାଦ୍ର ନାହିଁ।
ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଶୁଭ ସମୟ:
ଅମୃତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ – 03:46 ଅପରାହ୍ନ – 05:26 ଅପରାହ୍ନ।
ଲବ ମୁହୂର୍ତ୍ତ – ରାତି 07:06 – ରାତି 08:26।
ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ – ରାତି 09:46 – ରାତି 11:06।