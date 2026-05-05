ଚଳିତ ବର୍ଷ କେଉଁ ତାରିଖରେ ପଡୁଛି ରାକ୍ଷୀପୂର୍ଣ୍ଣିମା? ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବାର ଶୁଭ ସମୟ ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ…

୨୦୨୬ ରେ ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ କେବେ..

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅତୁଟ ବନ୍ଧନର ପ୍ରତୀକ। ଏହି ପର୍ବ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିଥାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ଏବଂ ସ୍ନେହ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ରାଖୀର ସୂତା ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନକୁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି।

ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଶୁଭ ସମୟ ଏବଂ ଭାଦ୍ର ଅବଧି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ, କାରଣ ଶୁଭ ସମୟରେ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ୨୦୨୬ ରେ ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ କେବେ ପାଳନ କରାଯିବ ତାହା ଆସନ୍ତୁ ଜାଣି ରଖିବା।

୨୦୨୬ ରେ ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ କେବେ: ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ, ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ ୨୮ ଅଗଷ୍ଟ, ୨୦୨୬ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପାଳନ କରାଯିବ। ଭଉଣୀମାନେ ସାରା ଦିନ ରାଖୀ ବାନ୍ଧିପାରିବେ। ଶ୍ରାବଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ପବିତ୍ର ସୂତା ପିନ୍ଧିବା କିମ୍ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ବିଧିକୁ ଉପକର୍ମ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଦିନ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସଦସ୍ୟମାନେ ନୂତନ ପବିତ୍ର ବ୍ରତ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ଶ୍ରାବଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥି ୨୭ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୬ ରେ ସକାଳ ୯.୦୮ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ପରଦିନ ୨୮ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୬ ରେ ସକାଳ ୯.୪୮ ରେ ଶେଷ ହେବ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଆସାମ ନା ତାମିଲନାଡୁ……

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ଚଷମାର ଦାମ୍ କେତେ?…

୨୦୨୬ ରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧନରେ ରାଖୀ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଶୁଭ ସମୟ: ୨୮ ଅଗଷ୍ଟରେ ରାଖୀ ବାନ୍ଧିବାର ଶୁଭ ସମୟ ହେଉଛି ସକାଳ ୫:୫୭ ରୁ ୯:୪୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାଖୀ ବାନ୍ଧିବାର ଶୁଭ ସମୟ ହେବ ୩ ଘଣ୍ଟା ୫୧ ମିନିଟ୍।

ରାକ୍ଷୀଙ୍କର ଭଗବାନ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ: ରାଖୀର ଉତ୍ପତ୍ତି ଦେବୀ ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀଙ୍କ ପ୍ରାଚୀନ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସହିତ ଜଡିତ। ଏହି କାହାଣୀ ଏହି ପବିତ୍ର ସୂତ୍ରର ଶକ୍ତିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ଏହି ପର୍ବରେ, ଏହି ସୂତ୍ର ଭଗବାନ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ।

ମହାଭାରତର ଅନ୍ୟ ଏକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ବିଜୟ ପାଇଁ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ରାଖୀ ବାନ୍ଧିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ମହାକାବ୍ୟର ଏକ ଘଟଣା ଅନୁସାରେ, ଦ୍ରୌପଦୀ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଏକ କପଡ଼ା ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦିବ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।

You might also like More from author
More Stories

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଆସାମ ନା ତାମିଲନାଡୁ……

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ଚଷମାର ଦାମ୍ କେତେ?…

ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲ ପାଇଁ ଖରାପ ହୋଇଯାଏ…

ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଦ୍ୱିଦ୍ୱାଦଶ ଯୋଗ, ପ୍ରବଳ…

1 of 25,542