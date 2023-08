ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନକୁ ନେଇ କାଲି ମୋଦୀ ଉପହାର ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଉପହାର ଦେଲେ ରାହୁଲ

News across the Earth, news close to your heart, Read Odisha Bhaskar English

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର; ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରରେ ସବସିଡି୍ ପ୍ରଦାନ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଦେଶର ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ ଅବସରରେ ଉପହାର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ମୋଦୀ ଦେଶର ସମସ୍ତ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି, ‘ଗ୍ୟାସ ଦର ହ୍ରାସ ପାଇବା ଫଳରେ ମୋର ପରିବାରର ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଖୁସି ଆସିବ । ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସହଜ ହୋଇପାରିବ । ମୋର ସମସ୍ତ ଭଉଣୀ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତି, ମୋର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଏତିକି କାମନା ।’

ଏଥିସହିତ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, ନିଜ ପରିବାରରେ ଖୁସି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ । ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ହ୍ରାସ ପାଇଥିବାରୁ ଦେଶର ସମସ୍ତ ମା’ ଓ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା । ପୂର୍ବରୁ ଦେଶବାସୀ ୨୦୦ ଟଙ୍କାର ସବିସିଡି ପାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ୪୦୦ ଟଙ୍କାର ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ । ଏହା ସମସ୍ତ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକ ଖୁସି ଖବର । ଗତକାଲି ଏଭଳି କିଛି ‘ଏକ୍ସ’ ଜରିଆରେ ଲେଖି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ ।

ସେହିପରି ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ଉପହାର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବୁଧବାର କର୍ଣ୍ଣାଟକର ମୈସୁରରେ ଗୃହଲକ୍ଷୀ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଉଦ୍‌ଘାଟନୀ କାର୍ୟ୍ୟକ୍ରମରେ କଂଗ୍ରେସ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖାର୍ଗେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏହି ଅର୍ଥ ଗୃହ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ସ୍ଥାନାନ୍ତର (ଡିବିଟି) ମାଧ୍ୟମରେ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିପିଏଲ ପରିବାରର ମହିଳା ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ମାସିକ ₹ ୨୦୦୦ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହି ଯୋଜନାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାର ବାର୍ଷିକ, ୦୦୦ ୩୨,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆବଣ୍ଟନ କରିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି । ଏହି ଯୋଜନା ଆଜି ରାଜ୍ୟର ୧୦,୪୦୦ ସ୍ଥାନରେ ଏକାସାଙ୍ଗରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ।

#WATCH | Mysuru, Karnataka | Congress MP Rahul Gandhi transfers the amount into the bank accounts of the beneficiaries of Gruha Lakshmi Yojana, through direct benefit transfer (DBT).

The scheme was launched in the presence of Congress President Mallikarjun Kharge and him, here. pic.twitter.com/Be1XZ7Mddl

— ANI (@ANI) August 30, 2023