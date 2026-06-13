ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିରରୁ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରି ଚୋର ମାଲେମାଲ

ଅଯୋଧ୍ୟାର ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ମନ୍ଦିରର ଦାନପାତ୍ରରୁ ଦାନ ଟଙ୍କା ଚୋରି ମାମଲାରେ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଦୁଇଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି।

By Shiv Sankar Singh

ଅଯୋଧ୍ୟା: ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ମନ୍ଦିରର ଦାନପାତ୍ରରୁ ଟଙ୍କା ଚୋରି ମାମଲାରେ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପୁଲିସ ଅଟକ ରଖିଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଯଦିଓ ଅଯୋଧ୍ୟା ପୁଲିସ ଏହି କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇଛି। ଏହି ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ ଅନେକ ବଡ଼ ଖୁଲାସା ହୋଇଛି। ଅଟକ ଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିକଟରେ ଦେଢ଼ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜମି କିଣିଥିବା ବେଳେ, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ୪୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜମି କିଣି ସେଠାରେ ଘର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଦାନପାତ୍ରରୁ ଟଙ୍କା ଚୋରି ହେବା ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ସମିତିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନୃପେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟା ପହଞ୍ଚିବେ।

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଟ୍ରଷ୍ଟର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘରୁ କିଛି ନଗଦ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ସେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପ୍ରାୟ ୪୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଏକ ଜମି କିଣି ସେଠାରେ ଘର ତିଆରି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ମନ୍ଦିରର ଗର୍ଭଗୃହରେ କାମ କରୁଥିବା ଆଉ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ମାସିକ ଦରମା ମାତ୍ର ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ ନିକଟରେ ଦେଢ଼ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜମି କିଣିଥିଲେ।

ଏତେ ପରିମାଣର ସମ୍ପତ୍ତି ସେ କେଉଁଠୁ ଏବଂ କେମିତି ପାଇଲେ, ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଏବେ ସେହି ସୂତ୍ର ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଏହି ଗମ୍ଭୀର ମାମଲାକୁ ନେଇ ଅଯୋଧ୍ୟା ପୁଲିସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ମହଁ ଖୋଲିନାହିଁ। ପୁଲିସ କହିବା କଥା ଯେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଆଧିକାରୀକ ଅଭିଯୋଗ ମିଳିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଟ୍ରଷ୍ଟର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି ଏବଂ କିଛି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅଟକ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏପରିକି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁଣିଥରେ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଫେରସ୍ତ ଜମା କରାଯାଇଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ଦୁଇ…

୯୫,୦୦୦ ଟଙ୍କାର ଔଷଧକୁ ଭାରତରୁ ମାତ୍ର ୨,୪୦୦…

ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରାପଡ଼ିଥିବା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ଶିଫ୍ଟ (Shift) ରେ ଦାନ ଟଙ୍କା ଗଣିବା କାମ କରୁଥିଲେ। ଏହି ପୂରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ୍‌ର ମୁଖ୍ୟ ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ୍ (ସୂତ୍ରଧର) ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇସାରିଛି। ନିକଟରେ ସେ ନିଜ ଘରେ ଏକ ବଡ଼ ଭାଗବତ କଥାର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ତାହାର ହଠାତ୍ ବଢ଼ିଯାଇଥିବା ଆମୀରପଣିଆ କୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା। ସୂତ୍ରରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଥିବା ଟଙ୍କା ଗଣତି ରୁମ୍‌ରେ ସିସିଟିଭି (CCTV) କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇବାକୁ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଜଣେ ବଡ଼ ପଦାଧିକାରୀ ହିଁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏହି ଖୁଲାସା ପରେ ଏହି ପୂରା ମାମଲା ଏବେ ଆହୁରି ଗମ୍ଭୀର ରୂପ ନେଇଛି।

ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟର ସଦସ୍ୟ ତଥା ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ସମିତିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନୃପେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ଆଜି ଶନିବାର ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ରବିବାର ସକାଳେ ହେବାକୁ ଥିବା ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଦାନପାତ୍ରରୁ ଟଙ୍କା ଚୋରି ମାମଲାକୁ ନେଇ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଦାନ ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ତାହାର ଗଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କିଛି ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରେ।

You might also like More from author
More Stories

ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ଦୁଇ…

୯୫,୦୦୦ ଟଙ୍କାର ଔଷଧକୁ ଭାରତରୁ ମାତ୍ର ୨,୪୦୦…

‘ଅପରେସନ୍ ଟାଇଗର’କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା; ଉଦ୍ଧବ…

ପଲଟି ମାରିଲେ କଲ୍ୟାଣ, କହିଲେ “ଅଭିଷେକ ହେଉଛି…

1 of 29,695