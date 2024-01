(Video)‘ସେଠାରେ ରାମ ଲହର ଅଛି କି’, ଜାଣନ୍ତୁ ରାମଲଲାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରେ କ’ଣ କହିଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ରାମ ଲହରର ପ୍ରାଣପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମ୍ପର୍କରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କୌଣସି ଲହରୀ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କହିଛି ଯେ, ଏହା ବିଜେପିର ଏକ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆମେ ଆମର ଯୋଜନା ଦେଶ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ, ଆମେ ଯୁବକ, କୃଷକ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଆମର ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ଜାରି କରିବୁ।

ବାସ୍ତବରେ କଂଗ୍ରେସର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାମ ଲଲାଙ୍କ ପ୍ରାଣପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମାରୋହକୁ ବିଜେପି, ଆରଏସଏସ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଆମର ନେତାମାନେ ନିମନ୍ତ୍ରଣକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି।

କଂଗ୍ରେସ ନେତା ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ, ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ଅଧୀର ରଂଜନ ଚୌଧୁରୀ ରାମ ମନ୍ଦିରର ଉଦଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଆସିଥିବା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଦଳ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି କହିଛି ଯେ, ବିଜେପି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ରାଜନୈତିକ ଲାଭ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି।

ଆସାମରେ ଏଫଆଇଆର କ୍ରମରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେ ଏଥିରୁ ଉପକୃତ ହେଉଛୁ। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ଯାତ୍ରା ଉପକୃତ ହେଉଛି। ଆମକୁ ପଦୋନ୍ନତି ଦିଆଯାଉଛି। ଏହିପରି ଭାବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଭୟଭୀତ କରିବାର ଏକ ପ୍ରୟାସ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଭୟ କରିବାର ନାହିଁ।ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ବିଜେପି ସଭାପତି ଜେପି ନଡ୍ଡା ଗୋହ୍ୱାଟି ଯାଇପାରନ୍ତି, ତେବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କାହିଁକି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ? ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଠାରେ ବହୁତ ବେକାରୀ ଅଛନ୍ତି।

ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଜନତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିବାରୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ଦାୟର କରିବାକୁ ସେ ରାଜ୍ୟ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜିପି ସିଂଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ନ୍ୟାୟର ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚଟି ସ୍ତମ୍ଭ ଯାହା ଦେଶକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ – ଅଂଶଗ୍ରହଣ, ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ, ଶ୍ରମିକ, ମହିଳା, କୃଷକ।

#WATCH | Replying to a question about "Ram Leher", Congress leader Rahul Gandhi says, "There is no 'Leher'. There is nothing as such. It is BJP's political program…But we have our clarity- five pillars of justice to strengthen the country…" pic.twitter.com/4Xq7ZvAi58

— ANI (@ANI) January 23, 2024