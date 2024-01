(Video) AI ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା ଲତା ମଙ୍ଗେସକରଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ରାମ ଭଜନ; ଶୁଣି ସାରିଲେଣି ୫ ଲକ୍ଷ ଲୋକ, ଆପଣ ବି ଶୁଣନ୍ତୁ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ଘଣ୍ଟା ହିଁ ବାକି ରହିଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶ ଭକ୍ତିମୟ ହୋଇଉଠିଛି । ସମସ୍ତେ ଏହି ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସାକ୍ଷୀ ହେବାକୁ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି । କେବଳ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ନୁହେଁ ବିଦେଶରେ ବି ଏହାକୁ ନେଇ ଜବରଦସ୍ତ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଦେଇଛି । ବିଶ୍ୱ ସାରା କଳାକାରମାନେ ନିଜ ନିଜ ଅନ୍ଦାଜରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଆଗମନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ରାମଙ୍କ ଏକ ଭଜନ ବି ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଯାହାକୁ ସ୍ୱର ସାମ୍ରାଜ୍ଞୀ ଲତା ମଙ୍ଗେସକରଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ବୋଲାଯାଇଛି ।

