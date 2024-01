ରାମ ମନ୍ଦିର ‘ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା’ ସମାରୋହ; କୁହୁଡି ଯୋଗୁଁ ବଦଳିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯୋଜନା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦୁଇ ଦିନିଆ କେରଳ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ । ଚଳିତ ସପ୍ତାହ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବାର ରହିଛି ଯୋଜନା । ଜାନୁଆରୀ ୨୨ ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ରାମଲଲାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ ସେହି ଦିନକୁ ସମଗ୍ର ଦେଶ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି । ଏବେ ଟାଇମ୍ସ ନାଓ ସୂତ୍ରରୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ପବିତ୍ର ସହର ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଯୋଜନାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି ।

ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଜାନୁଆରୀ ୨୨ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଭବ୍ୟ ସମାରୋହ (ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା) ସମାରୋହର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିବେ । କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ବିମାନ ବିଳମ୍ବ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

