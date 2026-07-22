ରାମ ମନ୍ଦିର CEO ପଦବୀ ପାଇଁ ୫୫୦୦ ଆବେଦନ, ଦାବୀଦାର ଅଛନ୍ତି ଅନେକ IAS ଓ IPS

ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ତୀର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ର ଟ୍ରଷ୍ଟର ନୂତନ ସିଇଓ (CEO) ଖୋଜିବା ପାଇଁ ତିନିଜଣିଆ ଚୟନ କମିଟି କାମ କରୁଛି।

By Shiv Sankar Singh

ଅଯୋଧ୍ୟା: ହିନ୍ଦୀ ଓ ଇଂରାଜୀ ଲେଖିବା ଏବଂ କହିବାରେ ଭଲ ଦକ୍ଷତା, ଭାରତୀୟ ନାଗରିକତା, ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅଭିଜ୍ଞତା ଭଳି ଗୁଣ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ତୀର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ର ଟ୍ରଷ୍ଟ। ଟ୍ରଷ୍ଟ ନିଜର ନୂଆ ସିଇଓ (CEO) ପଦ ପାଇଁ ଏଭଳି ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଖୋଜୁଛି। ଆସନ୍ତା ୧୫ ଅଗଷ୍ଟ ଆଡକୁ ନୂଆ ସିଇଓଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

ତିନି ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଥିବା ଏକ ଚୟନ କମିଟି ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ମିଳିଥିବା ୫୫୦୦ରୁ ଅଧିକ ଆବେଦନର ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟରେ ବୁଧବାର ଟ୍ରଷ୍ଟରେ ଥିବା ୧୫ଟି ଟ୍ରଷ୍ଟି ପଦର ସଂଖ୍ୟା ପୁଣି ପୂରଣ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଖାଲି ଥିବା ୩ଟି ପଦ ପୂରଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅଯୋଧ୍ୟାର ପୂର୍ବତନ ରାଜା ବିମଲେନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ପ୍ରତାପ ମିଶ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ପୂର୍ବତନ ମହାସଚିବ ଚମ୍ପତ ରାୟ ଓ ଟ୍ରଷ୍ଟି ଅନିଲ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ଏହି ପଦଗୁଡ଼ିକ ଖାଲି ହୋଇଥିଲା।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ମହାନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା, ଖୋଲିଲା ହୀରାକୁଦର…

ହତ୍ୟା କରିବାର ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିଥିଲା…

ଚୟନ କମିଟିର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସିଇଓ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରାୟ ୪ ସପ୍ତାହ ସମୟ ନେଇପାରେ। ଅଗଷ୍ଟ ମଧ୍ୟଭାଗ ସୁଦ୍ଧା ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯିବାର ଆଶା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି।

ପ୍ରଥମେ ଆବେଦନ ଆଧାରରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଶର୍ଟଲିଷ୍ଟ କରାଯିବ। ଏହାପରେ ଚୟନ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। କିଛି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଁ ଡକାଯିବ ଏବଂ ପରେ କମିଟି ନିଜର ସୁପାରିଶ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବ।

କମିଟି ସଦସ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଶର୍ଟଲିଷ୍ଟ କରାଯିବ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହ ଅନଲାଇନ୍ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ, ଆଉ କିଛି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଁ ଡକାଯିବ।

ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ସିଇଓ ପଦ ପାଇଁ ଦେଶର ବହୁ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଆଇଏଏସ୍, ଆଇପିଏସ୍ ଓ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ୩ ବର୍ଷର ଚୁକ୍ତି ଆଧାରରେ କରାଯିବ।

ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ କେବଳ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ହୋଇଥିଲେ ହିଁ ଏହି ପଦ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ସନାତନ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଆସ୍ଥା ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।

You might also like More from author
More Stories

ମହାନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା, ଖୋଲିଲା ହୀରାକୁଦର…

ହତ୍ୟା କରିବାର ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିଥିଲା…

କଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ସଂସଦରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ…

ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ…

1 of 31,789