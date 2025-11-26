ରାମ ମନ୍ଦିର ହୁଣ୍ଡିରେ ରହିଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା; ରୋଜଗାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାମ ମନ୍ଦିର କେତେ ନମ୍ବରରେ, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ମନ୍ଦିର ସବୁଠୁ ଆଗରେ ରହିଛି ?
ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ଦିନକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଆୟ ହୁଏ ?
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା ରାମ ମନ୍ଦିର ହୁଣ୍ଡିରେ ଥିବା ଟଙ୍କା। ଦାନ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ଯା ବଢିବା ସହ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ବାର୍ଷିକ ଦାନ ହେଉଥିବା ଟଙ୍କାର ପରିମାଣ ଢେର ବଢିଛି।
ପ୍ରତିଦିନ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଭକ୍ତମାନେ ଦାନ କରୁଥିବା ଟଙ୍କା ଏବେ ସବୁ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ଲାଗିଛି। ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ଦାନରୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଥିବା ଟଙ୍କାର ମୁଲ୍ଯ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଚକିତ ହୋଇଯିବେ।
ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ମନ୍ଦିର:
ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର ତିରୁପତି ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଭାରତର ସର୍ବାଧିକ ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ମନ୍ଦିର ତାଲିକାରେ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି। ଏଠାରେ ବାର୍ଷିକ ଦାନ ପ୍ରାୟ ୧,୫୦୦ ରୁ ୧,୬୫୦ କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। କେରଳର ପଦ୍ମନାଭସ୍ୱାମୀ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, ବାର୍ଷିକ ଦାନ ୭୫୦ ରୁ ୮୦୦ କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାରେ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ।
କେତେ ନମ୍ବରରେ ରହିଛି ଅଯୋଧ୍ୟା:
ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ହେଉଥିବା ବାର୍ଷିକ ଦାନ ଅନୁସାରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ତୃତୀୟ ନମ୍ବରରେ ରହିଛି। ଏଠାରେ ଗତ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୭୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦାନ କରାଯାଇଛି। ସେହି ହିସାବରେ ଦେଖିଲେ ଦିନକୁ ୧ କୋଟି ୯୧ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଆୟ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଠାରେ ପର୍ଯ୍ଯଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ଯା ବଢିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି।
ରାମ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ବ୍ଯବସାୟ ମଧ୍ୟ ବଢିଛି:
ରାମ ମନ୍ଦିର କେବଳ ଧାର୍ମିକ ନୁହେଁ ବରଂ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି। ସହରରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ହୋଟେଲ, ଅତିଥି ଗୃହ ଏବଂ ହୋମଷ୍ଟେର ଚାହିଦା ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ବଢିଛି।
ବର୍ତ୍ତମାନ, ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ହୋମଷ୍ଟେ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ମାସରେ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ଯନ୍ତ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ସହରରେ ୧,୧୦୦ ରୁ ଅଧିକ ହୋମଷ୍ଟେ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବୁକିଂ ପ୍ରାୟ ସବୁବେଳେ ଫିଲଅପ ରହିଥାଏ।
ଯୋଗାଯୋଗକୁ ସହଜ କରୁଛି ଟ୍ରେନ ଯାତ୍ରା:
ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଉନ୍ନତ ସଂଯୋଗୀକରଣ ସେଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ସମେତ ଅନେକ ନୂତନ ଟ୍ରେନ୍ ପ୍ରଚଳନ ଯାତ୍ରାକୁ ସହଜ କରିଛି। ପ୍ରଶସ୍ତ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ସଡ଼କ ସଂଯୋଗୀକରଣ ଉତ୍ତର ଭାରତର ଅନେକ ରାଜ୍ୟରୁ ଯୋଗାଯୋଗକୁ ସହଜ କରିଛି। ଅଯୋଧ୍ୟା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର ଖୋଲିବା ଦ୍ୱାରା ଘରୋଇ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ଯଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି।