କେବେ ପାଳନ କରିବେ ରାମ ନବମୀ, ୨୬ ନା ୨୭, ଜାଣନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ତାରିଖ ଏବଂ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ
Ram Navami 2026: ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ ପାଇଁ ଏବେ ଜୋରଦାର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି । ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାମ ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାରା ଦେଶର ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଚୈତ୍ର ମାସର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ନବମୀ ତିଥିରେ ରାମ ନବମୀ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରିର ସମାପନ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ପୂଜା କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ, ଏହି ବର୍ଷ ରାମ ନବମୀର ସଠିକ୍ ତାରିଖକୁ ନେଇ କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି। ରାମ ନବମୀ ପାଳନ ପାଇଁ ତାରିଖ ୨୬ ଏବଂ ୨୭ ଭିତରେ ଭକ୍ତ ଶଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ।
ହିନ୍ଦୁ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ, ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ନବମୀ ତିଥି (ଚନ୍ଦ୍ର ଦିବସ) ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୬, ୨୦୨୬ ରେ ସକାଳ ୧୧:୪୮ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୭, ୨୦୨୬ ରେ ସକାଳ ୧୦:୦୬ ରେ ଶେଷ ହେବ। ତେଣୁ, ରାମ ନବମୀର ତିଥି ଦୁଇ ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ, ନବରାତ୍ରିର ଅଷ୍ଟମୀ ୨୬ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ପାଳନ କରାଯିବ।
ରାମ ନବମୀ ପାଳନ କରିବାର ତାରିଖ
ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ରାମ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ତେଣୁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ରାମ ନବମୀରେ ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରଖେ। ତେଣୁ, ନବମୀ ତିଥିର ଏହି ଶୁଭ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟସୀମା ୨୬ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୬ ରେ ପଡ଼ିବ।
୨୬ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ରାମ ନବମୀ ପାଳନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ପୂଜାର ଶୁଭ ସମୟ (ମୁହୂର୍ତ୍ତ) ସକାଳ ୧୧:୧୩ ରୁ ଅପରାହ୍ନ ୧:୪୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ରାମ ନବମୀର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ୧୨:୨୭ ରେ ଘଟିବ।
ଏହି ସମୟରେ, ୨୭ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ରାମ ନବମୀ ପାଳନ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ପୁନର୍ବାର ପାଳନର ଶୁଭ ସମୟ ସକାଳ ୧୧:୧୩ ରୁ ଅପରାହ୍ନ ୧:୪୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ। ୨୭ ମାର୍ଚ୍ଚରେ, ରାମ ନବମୀର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ୧୨:୨୭ ରେ ପଡ଼ିବ।
ରାମ ନବମୀ ପୂଜା ବିଧି
ରାମ ନବମୀ ଦିନ ସକାଳୁ ଶୀଘ୍ର ଉଠି ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ଏହି ଦିନ ଲାଲ କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ତା’ପରେ, ପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ। ପୂଜା କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଛିଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଏକ ଉଚ୍ଚ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ଫଟୋ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରି ରୀତିଗତ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ରାମଙ୍କୁ ଅକ୍ଷତ, ହଳଦିଆ ଚନ୍ଦନ ଲେପ, ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଧୂପ ଏବଂ ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ରାମଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ଭାବରେ ଫଳ ଏବଂ ମିଠା ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ରାମଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ରାମାୟଣରୁ କିଛି ଅଂଶ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଶେଷରେ, ଆରତୀ କରନ୍ତୁ।