ଅୟସ କରୁଥିଲା ରାମ ମନ୍ଦିର ଚୋର: ଚୋରି ଟଙ୍କାରେ ଭାଇ ବାହାଘର, ସାଙ୍ଗକୁ ଦାନ…

ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିର ଚାନ୍ଦା ହଡପ୍ ମାମଲାର ଅନ୍ୟତମ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଅବିନାଶ ଶୁକ୍ଳା। ଏସ୍‌ଆଇଟି ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲା ପରି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି

By Manoranjan Sial

ଅଯୋଧ୍ୟା: ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଦାନ ଅର୍ଥରେ ଅୟସ୍ କରୁଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅବିନାଶ ଶୁକ୍ଳା। ଦାନ ଟଙ୍କା ହରି ଲୁଟ୍ କରି କିଣିଥିଲା ଦାମୀ କାର। ଆଉ ଭାଇର ବାହାଘର ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲା ୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ନିଜର ସାଙ୍ଗ ଓ ପରିଜନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଥିଲା ୧୯ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା। ଏସ୍‌ଆଇଟି ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ଏପରି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି।

ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିର ଚାନ୍ଦା ହଡପ୍ ମାମଲାର ଅନ୍ୟତମ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଅବିନାଶ ଶୁକ୍ଳା। ଏସ୍‌ଆଇଟି ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲା ପରି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସରେ ଆତ୍ମସାତ କରାଯାଇଥିବା ଚାନ୍ଦା ଟଙ୍କାରୁ ଅବିନାଶ ପ୍ରାୟ ୧୯ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେ ନିଜ ସାଙ୍ଗ ଓ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି।

ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି; ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅବିନାଶ ଶୁକ୍ଳା ତଦନ୍ତକାରୀ କହିଛି ଯେ ସେ ତାର ଜଣେ ଭାଇର ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ପ୍ରାୟ ୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଭାଇକୁ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି। ସାଢ଼େ ତିନି ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଏକ କାର୍ କିଣିଛି। ଯାହାକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଅବିନାଶ ତାର ଜଣେ ସାଙ୍ଗର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପ୍ରାୟ ୨.୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଛି। ତାଙ୍କୁ ଏକ ଦାମୀ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଦେଇଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ଘରଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମହଙ୍ଗା ନୀତା…

ନିଜ ଗଡ଼ରେ ସାୟୋନୀ ଅପଦସ୍ତ; ଲୋକ କହିଲେ- କେତେ…

ତଦନ୍ତରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଅବିନାଶଙ୍କ ଭାଇ

ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଦାନ ଅର୍ଥ ହଡପ୍ ଅଭିଯୋଗ ଅବିନାଶ ଶୁକ୍ଳା ଗିରଫ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନେ ତଦନ୍ତ ଘେରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଅବିନାଶର ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ତଦନ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦସ୍ତାବିଜ ଜବତ କରିଛି।

ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବାନୁସାରେ, ଅବିନାଶର ଭାଇ ଅଭିଷେକ ଶୁକ୍ଳାଙ୍କ ନାମରେ ୨୦୨୪ ମସିହାରେ କିଣା ଯାଇଥିବା ଜମିର ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ ସେହି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଯାଇଛି।

ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅବିନାଶ ଶୁକ୍ଳା ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ପଠାଇଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଇନଗତ କାର‌୍ୟ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା ତା’ ପାଖରୁ ନଗଦ ୨୦.୩୯ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ୧୧୨୧ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର, ସୁନା ଗହଣା, ରୁପା ଗହଣା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଏକ କାର ଜବତ କରାଯାଇଛି।

You might also like More from author
More Stories

ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ଘରଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମହଙ୍ଗା ନୀତା…

ନିଜ ଗଡ଼ରେ ସାୟୋନୀ ଅପଦସ୍ତ; ଲୋକ କହିଲେ- କେତେ…

ସଞ୍ଜୁଙ୍କୁ କାହିଁକି ମିଳିଲାନି ସୁଯୋଗ?…

ଇଥାନଲ ମିଶ୍ରିତ ପେଟ୍ରୋଲ ବିବାଦ ଉପରେ…

1 of 17,497