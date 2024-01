ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମାରୋହ ପରେ ଝିଲମିଲ ଲେଜର-ଲାଇଟ୍ ରେ ଝଟକୁଛି ରାମ ମନ୍ଦିର, ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମଲଲାଙ୍କ ‘ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା’ ସମାରୋହରେ ଭବ୍ୟ ରାମ ମନ୍ଦିରକୁ ଏକ ଚମତ୍କାର ଲେଜର ଏବଂ ଲାଇଟ୍ ସୋ’ରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା।

ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ଏଏନଆଇ ଦ୍ୱାରା ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଭିଡିଓରେ ମନ୍ଦିରର ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ କଏଦ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏହି ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଭବ୍ୟତାକୁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ଦୀପାବଳି ରେ ନିଜର ଐତିହାସିକ ଦୀପୋତ୍ସବ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ପାରମ୍ପରିକ ଦୀପରେ ଆଲୋକିତ କରି ଏହି ଅବସରରେ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ରାମ ମନ୍ଦିରର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକକୁ ଦେଖିଥିଲେ।

ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରେ ସରୟୁ ଘାଟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆରତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଅଯୋଧ୍ୟାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାତାବରଣକୁ ଆହୁରି ସମୃଦ୍ଧ କରିଥିଲା।

ଏହି ଉତ୍ସବ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦୀପ ଜାଳି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏହି ଆହ୍ୱାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାକୁ ଚିହ୍ନିତ କରିବା ପାଇଁ ଘରଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋକିତ କରିବାର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଇଙ୍ଗିତକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଥିଲା । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଦୀପ ଜାଳି ଏବଂ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଏକତା ଏବଂ ଏକତାର ଭାବନା କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରି ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ ।

ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଅଯୋଧ୍ୟାର ଭବ୍ୟ ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ଭଗବାନ ରାମଲଲାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସମାରୋହରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ, ରାଜ୍ୟପାଳ ଆନନ୍ଦୀବେନ ପଟେଲ, ଆରଏସଏସ ମୁଖ୍ୟ ମୋହନ ଭାଗବତ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପରେ ଜନସମାଗମକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଥିଲେ, ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପରେ ଶେଷରେ ଭଗବାନ ରାମ (ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ) ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ଯେଉଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିଲୁ, ଶେଷରେ ଆମର ଭଗବାନ ରାମ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବୋଲି ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ଏବଂ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ।