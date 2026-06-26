ରାମ ମନ୍ଦିର ଦାନ ଚୋରି ମାମଲାରେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ: ଟ୍ରଷ୍ଟ ମୁଖ୍ୟ ଚମ୍ପତ ରାୟ ଓ ଅନିଲ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ସମେତ ୮ ଗିରଫ
ରାମ ମନ୍ଦିର ଦାନ ଟଙ୍କା ଚୋରିର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ସ୍ପେଶାଲ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଟିମ୍ (SIT) ଏକ ବଡ଼ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ୍ ବା ସଂଗଠିତ ନେଟୱର୍କର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିବା ପରେ ଏହି ସବୁ ନୂଆ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।
ଅଯୋଧ୍ୟା: ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିରର ଦାନ ଟଙ୍କା ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ ମାମଲାରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ଚମ୍ପତ ରାୟ ନିଜ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ପେଶାଲ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଟିମ୍ (SIT) ଏହି ମାମଲାରେ ୮ ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ସଦସ୍ୟ ଅନିଲ ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ପଦ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦାନ ଟଙ୍କାର ହିସାବ କିତାବ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଗଡ଼ବଡ଼ି ହୋଇଥିବା ଏସଆଇଟି (SIT) ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି।
ଏସଆଇଟିର ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ଏହି ମାମଲାରେ ପ୍ରଥମ ଏଫଆଇଆର୍ (FIR) ଦାୟର କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବତନ ଟ୍ରଷ୍ଟି କାମେଶ୍ୱର ଚୌପାଲଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ ରେ ଟ୍ରଷ୍ଟର ସଦସ୍ୟ ହୋଇଥିବା କୃଷ୍ଣ ମୋହନ ଏହି ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା (BNS) ର ବିଭିନ୍ନ ଧାରା ଯଥା- ୩୦୬, ୩୧୬(୫), ୩୧୭(୪), ୩୧୭(୫), ୬୧ ଏବଂ ୩(୫) ଅଧୀନରେ ଏହି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଏହି ଏଫଆଇଆରରେ ଅନୁକଳ୍ପ ମିଶ୍ର, ଲବକୁଶ ମିଶ୍ର, ଅବିନାଶ ଶୁକ୍ଳା, ଟିନ୍ନୁ ଯାଦବ ଏବଂ ମନୀଷ ଯାଦବଙ୍କ ସମେତ ମନ୍ଦିରର ଦାନ ଟଙ୍କା ଗଣତି ସହ ଜଡ଼ିତ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଲୋକଙ୍କ ନାମ ରହିଛି।
ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଦାନ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେବାର ମାତ୍ର କିଛି ମିନିଟ୍ ପରେ ହିଁ ଏହି ଇସ୍ତଫା ସବୁ ହୋଇଛି। ଏହା ସହିତ ସେ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଲୋଚନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, କେବଳ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ବଦନାମ କରିବା ଏବଂ “ରାମ ଭକ୍ତ”ଙ୍କ ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ଦେଓରିଆର ଏକ ସଭାରେ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାମ ମନ୍ଦିର ଦାନ ଟଙ୍କା ହେରଫେରର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଏକ ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍ (SIT) ଗଠନ କରିଥିଲେ। ସେହି ଟିମର ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ୮ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ସାରିଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଚାଲିବ।
ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସନାତନ ଧର୍ମର ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଖେଳିବାକୁ କାହାକୁ ବି ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜନୀତି କରାଯାଉଛି। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଏହି ମାମଲାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଦିନେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ତିଆରିକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ।
ଏସଆଇଟି (SIT) ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ରାମ ମନ୍ଦିରର ଦାନ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଅତି ଚାଲାକିର ସହ ଅଲଗା ଅଲଗା ଉପାୟ ଆପଣାଉଥିଲେ। ଖବର ଅନୁସାରେ, ଟଙ୍କା ଗଣୁଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ନୋଟ୍ ବିଡ଼ା (bundles) ବାନ୍ଧିଲା ବେଳେ ସେଥିରେ କିଛି ବାଦ୍ଧିତ ବା ବଳକା ନୋଟ୍ ପୂରାଇ ଦେଉଥିଲେ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରତିଟି ନୋଟ୍ ନଗଣି କେବଳ ନୋଟ୍ ବିଡ଼ାଗୁଡ଼ିକୁ ଗଣି ଦେଉଥିଲେ, ତେଣୁ କାଗଜପତ୍ରରେ ମୋଟ ହିସାବ ସବୁ ଠିକ୍ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଏହାପରେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟଙ୍କା ଜମା ହେବା ଆଗରୁ ସେହି ଅଧିକା ନୋଟ୍ଗୁଡ଼ିକୁ କାଢ଼ି ନିଆଯାଉଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବେ ରେକର୍ଡରେ କୌଣସି ଗଡ଼ବଡ଼ି ନକରି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ସହଜରେ ସେହି ଟଙ୍କାକୁ ନିଜ ପକେଟ୍ରେ ପୂରାଉଥିଲେ।
ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ଟିମ୍ ଟଙ୍କା ଗଣା ହେଉଥିବା ରୁମ୍ରେ ଲୁଚାଯାଇଥିବା ସିକ୍ରେଟ୍ କ୍ୟାମେରା (hidden cameras) ର ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଭିଡିଓରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେଠାରେ ଥିବା ସିସିଟିଭି (CCTV) କ୍ୟାମେରାର କେଉଁ କେଉଁ ପାଖ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ (blind spots), ତା’ର ସୁଯୋଗ ନେଉଥିଲେ। ସେମାନେ ଟଙ୍କା ଚୋରି କଲା ବେଳେ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଜାଣିଶୁଣି ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଲୁଚାଇ ଦେଉଥିଲା ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ନୋଟ୍ ବିଡ଼ାରୁ ଟଙ୍କା କାଢ଼ି ନିଜ ପୋଷାକ ଭିତରେ ଲୁଚାଇ ଦେଉଥିଲା।