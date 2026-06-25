ରାମଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଥିବା ଦାନ ଟଙ୍କା ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ଆୟ-ବ୍ୟୟର ରେକର୍ଡ ଦେବାକୁ ଟ୍ରଷ୍ଟର ସାଫ୍ ମନା !

ରାମ ମନ୍ଦିରର ଦାନ ପାଣ୍ଠି ହେରଫେର ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଦନ୍ତକାରୀ ଦଳ (SIT) ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ (ଗୃହ) ସଞ୍ଜୟ ପ୍ରସାଦଙ୍କୁ ତା’ର ପ୍ରାଥମିକ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ମନ୍ଦିରକୁ ମିଳୁଥିବା ଦାନ ଟଙ୍କା ଗଣତି କରିବା ଏବଂ ଏହାର ତଦାରଖ କରିବା ପଦ୍ଧତିରେ ବଡ଼ ଧରଣର ତ୍ରୁଟି ଥିବା କଥା ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି।

By Shiv Sankar Singh

ଅଯୋଧ୍ୟା: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ (PMO) ପକ୍ଷରୁ ଆସିଥିବା ଏକ ଅଭିଯୋଗ ପରେ, ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ମାଗିଥିବା ଆୟ-ବ୍ୟୟର ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଟ୍ରଷ୍ଟ ମନା କରିଦେଇଛି। ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଗତ ଜୁନ୍ ୯ ତାରିଖରେ ବିଜେପି ନେତା ରଜନୀଶ ସିଂହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖି ଟ୍ରଷ୍ଟର ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ ରେକର୍ଡ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ।

ଏହି ଅଭିଯୋଗରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ଗଠନ ହେବା ପରଠାରୁ ସମସ୍ତ ଆୟ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚର ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ମିଳିଥିବା ଦାନର ବିବରଣୀ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ କାରବାର, ଜମି କିଣାବିକା ଏବଂ ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ମଗାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏହି ମାମଲାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖକୁ ପଠାଇଥିଲା ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏହି ସବୁ ସୂଚନା ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ ମାଗିଥିଲା। ତେବେ ଟ୍ରଷ୍ଟର ସମ୍ପାଦକ ଏହି ସବୁ ରେକର୍ଡ ଦେବାକୁ ସାଫ୍ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି।

ଟ୍ରଷ୍ଟ ତା’ର ଜବାବରେ କହିଛି ଯେ, ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଦନ୍ତକାରୀ ଦଳ (SIT) ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଏହି ମାମଲାର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଓ ରେକର୍ଡ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଅଲଗା ଭାବେ ଅଧିକ କିଛି ତଥ୍ୟ ବାହାରେ ସେୟାର କରିବା ଠିକ୍ ହେବନାହିଁ ବୋଲି ଟ୍ରଷ୍ଟ କହିଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର ଖବର, ଆଉ ନାହିଁ କିଛି…

ଦିଲ୍ଲୀରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଲେ ମେଲୋନୀ ପାଇବେ ୧୦…

ଗତ ଜୁନ୍ ୧୩ ତାରିଖରେ ଗଠନ ହୋଇଥିବା ଏହି ଏସ୍‌ଆଇଟି (SIT) ଚଳିତ ସପ୍ତାହ ଆରମ୍ଭରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ତା’ର ରିପୋର୍ଟ ଦେଇସାରିଛି ବୋଲି ଅଧିକାରୀମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ମୂଳ ଅଭିଯୋଗରେ ‘ସମର୍ପଣ ନିଧି’ ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥିବା ପାଣ୍ଠିର ସୂଚନା ସହ ମିଳିଥିବା ସୁନା, ରୁପା ଓ ଗହଣା ଆକାରର ଦାନର ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟ ମଗାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଟ୍ରଷ୍ଟର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ, ଆର୍ଥିକ କାରବାର ଏବଂ ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଥିଲା।

ରାମ ମନ୍ଦିରକୁ ମିଳିଥିବା ଦାନ ପାଣ୍ଠିର ଅପବ୍ୟବହାର ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଦନ୍ତକାରୀ ଦଳ (SIT) ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ (ଗୃହ) ସଞ୍ଜୟ ପ୍ରସାଦଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରାଥମିକ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଦାନରେ ମିଳୁଥିବା ଟଙ୍କା ଗଣତି ଏବଂ ଏହାର ତଦାରଖ କରିବା ପଦ୍ଧତିରେ ବଡ଼ ଧରଣର ତ୍ରୁଟି ଥିବା କଥା ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି।

ଖବର ଅନୁସାରେ, ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଥିବା ଦାନ ଟଙ୍କାର ହିସାବ କିତାବ ଠିକ୍ ଭାବେ ରଖାଯାଉ ନଥିବା ଏବଂ ଏହାର ଦେଖାଶିଖା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱହୀନତାକୁ ନେଇ ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏବେ ତଦନ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଥିବାରୁ ଏସ୍‌ଆଇଟି (SIT) ଏହି ମାମଲାରେ କାହାକୁ ବି ଦୋଷମୁକ୍ତ ବା କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେଇନାହିଁ।

ତଦନ୍ତକାରୀ ଦଳ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛି ଯେ, ଦାନ ଟଙ୍କା ଗଣିବା ପାଇଁ ରଖାଯାଇଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଚାକିରି ମିଳିଥିଲା। ସେହି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ସହ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟର ବଡ଼ ବଡ଼ ବାବୁମାନଙ୍କର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି କି ନାହିଁ, ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଖୋଳତାଡ଼ ଚାଲିଛି। ଏହା ସହିତ ମନ୍ଦିରର ଭିତର ପ୍ରଶାସନ ବୁଝୁଥିବା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ କାମ ଉପରେ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି।

ମାମଲାଟି ବହୁତ ବଡ଼ ଏବଂ ସଂବେଦନଶୀଳ ହୋଇଥିବାରୁ, ପୂରା ତଦନ୍ତ ସାରିବା ପାଇଁ ଏସ୍‌ଆଇଟି ଆହୁରି ଅଧିକ ସମୟ ମାଗିଛି। ଏହା ସହ ଘଟଣାର ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଟିମ୍‌ରେ ଆହୁରି କିଛି ଅଫିସରଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି।

You might also like More from author
More Stories

ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର ଖବର, ଆଉ ନାହିଁ କିଛି…

ଦିଲ୍ଲୀରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଲେ ମେଲୋନୀ ପାଇବେ ୧୦…

ପ୍ରତିବାଦ ବେଳେ CJP କର୍ମୀଙ୍କୁ ଲୁହା ରଡରେ…

ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଅମିତ ଶାହ: କେନ୍ଦ୍ର…

1 of 29,629