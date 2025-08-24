ସେ ଚମତ୍କାର ନୁହଁନ୍ତି…ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କୁ ରାମଭଦ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ
ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥ ବୁଝାଇବାକୁ ଚମତ୍କାର କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାମଭଦ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବୃନ୍ଦାବନରେ କରୁଥିବା ସତସଙ୍ଗ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଆସୁଥିବା ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ କାରଣରୁ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜ ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥାନ୍ତି । ରାଜ କୁନ୍ଦ୍ରା, ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ସେଲିବ୍ରିଟି ତାଙ୍କ ଅନୁସରଣକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ।
ସମ୍ପ୍ରତି ରାଜ କୁନ୍ଦ୍ରା ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କିଡନୀ ଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତା’ପରେ ଭୋଜପୁରୀ ଅଭିନେତା ଖେସାରି ଲାଲ ଯାଦବ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା ସବୁ ଏକ ଶସ୍ତା ପବ୍ଲିସିଟି ଷ୍ଟଣ୍ଟ ପାଇଁ କରାଯାଉଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଜଗଦଗୁରୁ ରାମଭଦ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ।
ସେ ମୋ ପାଇଁ ବାଳକ ସମାନ- ରାମଭଦ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ପ୍ରେମାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଏକ ଚମତ୍କାର ବୋଲି ମାନିନାହିଁ । ସେ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ସଂସ୍କୃତର ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ କହିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ମୋର ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥ ବୁଝାଇପାରନ୍ତି । ସେ ମୋ ପିଲା ପରି ।
ଯଦି କେହି ଶାସ୍ତ୍ର ଜାଣନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଏକ ଚମତ୍କାର । କିଡନୀ ଡାଏଲିସିସ୍ ହୁଏ । ତାଙ୍କୁ ଯାହା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ତାହା କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ । ସମସ୍ତ ସେଲିବ୍ରିଟି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଛବି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ।
ସେ ଚମତ୍କାର ନୁହଁନ୍ତି- ସେ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ପ୍ରେମାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଘୃଣା କରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବିଦ୍ୱାନ କହୁନାହିଁ କିମ୍ବା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚମତ୍କାର କହୁନାହିଁ । ଚମତ୍କାର ହେଉଛି ତାହା ଯାହା ବିଦ୍ୱାନମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ । ତାଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ବିଷୟରେ ରାମଭଦ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଥିଲେ, ଏହା ଭଲ କିନ୍ତୁ ଏହି ଲୋକପ୍ରିୟତା କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ରହିଥାଏ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଚମତ୍କାର କହିବା ମୋ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ।
ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ମତ ଉପରେ ରାମଭଦ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମତ- ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ମତ ହେଉଛି ଯେ ସମସ୍ତ ଧର୍ମ, ଜାତି, ସମସ୍ତ ଲୋକ ସମାନ । କୌଣସି ଜାତି ବାକି ନାହିଁ । ଏହା ଉପରେ ରାମଭଦ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଥିଲେ, ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ଏପରି ଭୁଲ କରନ୍ତି । ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଦେଶ ବିଭାଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଜବାହରଲାଲଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ଚୁପ ଚୁପ ଗିଳି ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମତଃ, କୌଣସି ଧର୍ମ ନାହିଁ ।