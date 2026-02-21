ମୋଗଲ୍ ମାନେ କେମିତି ପାଳୁଥିଲେ ରମଜାନ୍, କେମିତି ଭାଙ୍ଗୁଥିଲେ ଉପବାସ, ଜାଣନ୍ତୁ..
ମୋଗଲ୍ ମାନେ କେମିତି ପାଳୁଥିଲେ ରମଜାନ୍, କେମିତି ଭାଙ୍ଗୁଥିଲେ ଉପବାସ
Mughal’s Ramadan: ରମଜାନ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ, ବଜାରଗୁଡ଼ିକ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଯାଏ, ମସଜିଦଗୁଡ଼ିକରେ ଭିଡ଼ ଏବଂ ରାସ୍ତାର ଗଳିକନ୍ଦିରେ ଇଫତାରର ସୁଗନ୍ଧ ବ୍ୟାପିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଥରେ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ତ ଭାରତରେ ମୋଗଲ ଶାସନ ସମୟରେ ରମଜାନ କିପରି ଥିଲା। ସମ୍ରାଟମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପରି ଉପବାସ ରଖୁଥିଲେ ନା ନାହିଁ? ରାଜପ୍ରାସାଦଗୁଡ଼ିକ କ’ଣ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସମାନ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ, ନା କେବଳ ମହିମାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଥିଲା? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେ ବିଷୟରେ…
ରାଜକୀୟ ଯୁଗରେ ରମଜାନର ମହିମା
ମୋଗଲ ଶାସନ କାଳରେ, ରମଜାନ କେବଳ ଏକ ଧାର୍ମିକ ମାସ ନଥିଲା, ବରଂ ସାମାଜିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ରାଜ ଦରବାର ଏହି ମାସକୁ ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନରେ ପାଳନ କରୁଥିଲା। ପ୍ରାସାଦଗୁଡ଼ିକରେ ଆଲୋକୀକରଣ କରାଯାଉଥିଲା, ମସଜିଦଗୁଡ଼ିକରେ କୋରାନ ପାଠ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଗରିବମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ପରିମାଣର ଦାନ ଦିଆଯାଉଥିଲା।
ସେହି ସମୟରେ, ସହରକୁ ରୋଜା ଭାଙ୍ଗିବାର ସମୟ ସୂଚାଇବା ପାଇଁ ଏକ ତୋପ ଫୁଟାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସମଗ୍ର ସହରକୁ ଏକକାଳୀନ ରୋଜା ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ସଙ୍କେତ ଦେଇଥିଲା। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି ଯେ, ରମଜାନର ଆରମ୍ଭରେ, ପବିତ୍ର ମାସକୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ୧୧ତୋପର ସଲାମୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ମୋଗଲ ଶାସନର ଶେଷ ଭାଗରେ, ରମଜାନର ଶେଷ ଶୁକ୍ରବାରରେ ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ ଜାମା ମସଜିଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରାଯାଉଥିଲା, ଯାହାକୁ ଅଲବିଦା ନମାଜ କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ କେବଳ ଧାର୍ମିକ ନୁହେଁ ବରଂ ସାମାଜିକ ଏକତାର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା।
ରାଜକୀୟ ଇଫତାର ଏବଂ ସାମାଜିକ ସମାନତା
ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟମାନେ ଇଫତାର ସମୟରେ ଭବ୍ୟ ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ନୁହେଁ, ବରଂ କୌଣସି ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତି ଭୋକିଲା ନ ରହିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଥିଲା। ରାଜକୀୟ ରୋଷେଇ ଘରେ ସେହରି ଏବଂ ଇଫତାର ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିଲା – ରୋଟି, ବିଭିନ୍ନ ରକମର ତରକାରୀ, କବାବ, ମିଠା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସରବତ।
ଐତିହାସିକମାନଙ୍କ ମତରେ, ଏହି ଭୋଜିରେ ସାଧାରଣ, ଦରବାରୀ, ସୈନିକ ଏବଂ ଅଭାବୀ ଲୋକମାନେ ଯୋଗ ଦେଉଥିଲେ। ଏହାକୁ ସାମାଜିକ ସମାନତାର ଏକ ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ଧନୀ ଏବଂ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଏକାଠି ବସି ଉପବାସ ଭାଙ୍ଗୁଥିଲେ।
ବାବରଙ୍କ ଇଫତାର
ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବାବର ତାଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ “ବାବରନାମା” ରେ ତାଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟ ଏସୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ପାଳିତ, ବାବର ରମଜାନରେ ଉପବାସ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଇଫତାର (ଉପବାସ) ସରଳ ଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ଧାର୍ମିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲେ। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିବା ତାଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସର ଏକ ଅଂଶ ଥିଲା।
ହୁମାୟୁନ୍ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସମୟ ବିତାଉଥିଲେ
ହୁମାୟୁନ୍ ଜ୍ୟୋତିଷ ଏବଂ ସୁଫି ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ। ରମଜାନ ମାସରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଦରବାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ହ୍ରାସ କରିଥିଲେ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କୋରାନ ପାଠ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବିଦ୍ୱାନମାନଙ୍କ ସହିତ ଧାର୍ମିକ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସୁଫି ସନ୍ଥମାନଙ୍କ ଖାନକାହରେ ଦୀପ ଜଳାଇବା ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୋଜି ଆୟୋଜନ କରିବା ତାଙ୍କ ସମୟର ଏକ ବିଶେଷ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଥିଲା।
ଆକବରଙ୍କ ରମଜାନ କିପରି ଥିଲା?
ରମଜାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆକବରଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ଏବଂ ଉଦାର ଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଉପବାସ ପାଳନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରାସାଦରେ ଏକ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଆକବର ବହୁ ପରିମାଣରେ ଦାନ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପୋଷାକ ଯୋଗାଇଥିଲେ। ଫତେହପୁର ସିକ୍ରିର ମସଜିଦଗୁଡ଼ିକରେ ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଗରିବ ଏବଂ ଭ୍ରମଣକାରୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଶସ୍ୟ ଏବଂ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ।
ଜାହାଙ୍ଗୀର ମଦ୍ୟପାନରୁ ଦୂରରେ ରହୁଥିଲେ
ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ନାମ କଳା ଏବଂ ବିଳାସ ସହିତ ଜଡିତ, କିନ୍ତୁ ସେ ରମଜାନ ମାସରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ, “ତୁଜୁକ-ଇ-ଜାହାଙ୍ଗିରୀ” ରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏହି ମାସରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମଦ୍ୟପାନରୁ ଦୂରେଇ ରହୁଥିଲେ। ରାଜପ୍ରାସାଦରେ ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଷେଧ ଥିଲା। ଇଫତାରରେ ଖଜୁର, ସରବତ, ଫଳ ଏବଂ ହାଲୁକା ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ସେ ଉଲେମାମାନଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ଧାର୍ମିକ ପରିବେଶ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ।