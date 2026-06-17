ହେଲମେଟ୍ ନ ପିନ୍ଧିବା ସାଜିଥିଲା କାଳ! ମୁଣ୍ଡରେ ବଲ୍ ବାଜି ମଇଦାନରେ ଚାଲିଯାଇଥିଲା ଏହି ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଜୀବନ
ମୁଣ୍ଡରେ ବଲ୍ ବାଜି ମଇଦାନରେ ଚାଲିଯାଇଥିଲା ଏହି ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଜୀବନ
Cricketer Death: କ୍ରିକେଟ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ରୋମାଞ୍ଚର ଖେଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଏହି ଖେଳ ଏଭଳି କିଛି ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଇଯାଏ, ଯାହାକୁ ଭୁଲିବା ସହଜ ହୋଇନଥାଏ। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସରେ ଏଭଳି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ରମଣ ଲାମ୍ବାଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ, ଯାହାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମଗ୍ର କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରି ଦେଇଥିଲା।
ସେହି ଗୋଟିଏ ଭୁଲ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି…
୧୯୯୮ ମସିହାରେ ରମଣ ଲାମ୍ବା ବାଂଲାଦେଶରେ ଏକ ଲିଗ୍ ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟ ଖେଳୁଥିଲେ। ସେ ସେଠାକାର ‘ଅବାହାନୀ କ୍ରୀଡ଼ା ଚକ୍ର’ ଦଳର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଶର୍ଟ ଲେଗ୍ ପୋଜିସନ୍ରେ ଫିଲ୍ଡିଂ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଓଭରର ମାତ୍ର କେଇଟି ବଲ୍ ବାକି ରହିଥିଲା। କୁହାଯାଏ ଯେ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ତାଙ୍କୁ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲାମ୍ବା ମାତ୍ର କେଇଟି ବଲ୍ ପାଇଁ ଏହାର କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କହି ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିନଥିଲେ। ଏହି ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ୍ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲା।
ପଡ଼ିଆରେ ହିଁ ଟଳି ପଡ଼ିଲେ
ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଜଣକ ଏକ ଜୋରଦାର ସଟ୍ ମାରିଥିଲେ। ବଲ୍ଟି ସିଧାସଳଖ ଯାଇ ରମଣ ଲାମ୍ବାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଜିଥିଲା। ଆଘାତ ଲାଗିବା ମାତ୍ରେ ସେ ପଡ଼ିଆରେ ହିଁ ଟଳି ପଡ଼ିଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହି ଆଘାତ ସେତେଟା ଗୁରୁତର ଜଣାପଡ଼ୁ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା।
ଡାକ୍ତରୀ ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ମୁଣ୍ଡରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିବା ଯୋଗୁଁ ଭିତରେ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧି ଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନା ନିଆଯାଇଥିଲା। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ନିଆଗଲା, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଯାଇ ପାରିଲାନାହିଁ। ୨୩ ଫେବୃଆରୀ ୧୯୯୮ରେ ସେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ।
ରମଣ ଲାମ୍ବାଙ୍କ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ୟାରିୟର୍
ରମଣ ଲାମ୍ବା ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ର ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଭାବାନ ଖେଳାଳି ଭାବେ ଗଣାଯାଉଥିଲେ। ସେ ଭାରତ ପାଇଁ ୪ଟି ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ୩୨ଟି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ୧୦୨ ରନ୍ ରହିଛି। ସେହିପରି ଦିନିକିଆରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଶତକ ଏବଂ ୬ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସହ ମୋଟ ୭୮୩ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ।
ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ରେକର୍ଡ ଚମତ୍କାର ଥିଲା। ସେ ୧୨୧ଟି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ୮,୭୭୬ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଲିଷ୍ଟ-ଏ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ତାଙ୍କ ଖାତାରେ ୨,୫୪୩ ରନ୍ ଲିପିବଦ୍ଧ ରହିଛି।
ସୁରକ୍ଷା ସବୁଠୁ ଜରୁରୀ
ରମଣ ଲାମ୍ବାଙ୍କ ଏହି କାହାଣୀ କେବଳ ଜଣେ କ୍ରିକେଟରଙ୍କର ନୁହେଁ, ବରଂ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ସୁରକ୍ଷାର ଗୁରୁତ୍ୱ କେତେ ଅଧିକ, ତାହା ମନେ ପକାଇଦିଏ। କେତେବେଳେ କେମିତି କିଛି ସେକେଣ୍ଡର ଭୁଲ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଦିଏ। ଏହି କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ଏହି କାହାଣୀ ଆଜି ବି କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତରେ ସାବଧାନତା ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।