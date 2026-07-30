ରାମଙ୍କ ଅବତାରରେ ରଣବୀର, ରିଲିଜ ଟ୍ରେଲର ଦେଖି ଦର୍ଶକ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ
ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଫିଲ୍ମ ‘ରାମାୟଣ’ର ଟ୍ରେଲର ଶେଷରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି। ଟ୍ରେଲର ଆସିବା ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି।
ମୁମ୍ବାଇ: ଶେଷରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ନିତେଶ ତିୱାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଫିଲ୍ମ ‘ରାମାୟଣ’ର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି। ଟ୍ରେଲର ଆସିବା ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
‘ରାମାୟଣ’ ଭାରତୀୟ ପୁରାଣର ଏହି ଅମର କାହାଣୀକୁ ଏକ ବଡ଼ ସିନେମାଟିକ୍ ଅନୁଭବ ସହ ପରଦାକୁ ଆଣୁଛି। ନିତେଶ ତିୱାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ତିଆରି ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ରଣବୀର କପୁର ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ଭୂମିକାରେ, ସାଇ ପଲ୍ଲବୀ ମା’ ସୀତାଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଏବଂ ୟଶ ରାବଣ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି।
ଫିଲ୍ମର ଭିଜୁଆଲ ଇଫେକ୍ଟ୍ସ ଅସ୍କାର ବିଜେତା ଭିଏଫଏକ୍ସ ଷ୍ଟୁଡିଓ DNEG ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ଏହାର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସ୍କୋର ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସଙ୍ଗୀତକାର ହାନ୍ସ ଜିମର ଏବଂ ଏଆର୍ ରହମାନ ଏକାଠି କାମ କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରେଲରରେ ଫିଲ୍ମର ଭବ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ, ବଡ଼ ପରିମାଣର କାହାଣୀ କହିବା ଶୈଳୀ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ କାହାଣୀର ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାରି ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଯାଉଛି। ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ୍ ହେବା ପରେ ଏହା X (ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ୱିଟର)ରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଲାଗିଛି। ଅନେକ ୟୁଜର ଟ୍ରେଲର ଦେଖି ନିଜ ମତାମତ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି।
ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ, ‘ରାମାୟଣ’ର ଟ୍ରେଲର ଦର୍ଶକଙ୍କ ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। ଅନେକ ଲୋକ ରଣବୀର କପୁରଙ୍କ ଶାନ୍ତ ଓ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। କିଛି ପ୍ରଶଂସକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତାଙ୍କୁ “RAMbir” ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି।
ଅନ୍ୟପଟେ, ୟଶଙ୍କ ରାବଣ ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କର ଦମଦାର ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସକୁ ଲୋକେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ସାଇ ପଲ୍ଲବୀଙ୍କ ସୀତା ଭୂମିକାକୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶକମାନେ ପବିତ୍ର ଓ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅଭିନୟରେ ଭାବନା ଓ ଗଭୀରତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବୋଲି ପ୍ରଶଂସକମାନେ କହିଛନ୍ତି।
ଫିଲ୍ମର ଭିଜୁଆଲ ଇଫେକ୍ଟ୍ସକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିଛି। ଅନେକ ୟୁଜର ଏହାକୁ “ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଭିଏଫଏକ୍ସ” ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପୌରାଣିକ ପ୍ରାଣୀ, ଯୁଦ୍ଧ ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଫିଲ୍ମର ଭବ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି।
ଜଣେ X ୟୁଜର ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଏହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଟ୍ରେଲର।” ଆଉ ଜଣେ ୟୁଜର ସାଇ ପଲ୍ଲବୀଙ୍କ ସୀତା ଭୂମିକାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଖି ହଟାଇବା କଷ୍ଟକର। ଆଉ କିଛି ୟୁଜର ଏହାକୁ ‘ବାହୁବଳୀ’ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ରାବଣ ଭୂମିକାରେ ୟଶଙ୍କ ଅଭିନୟକୁ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି।
ଏହା ସହିତ ଏଆର୍ ରହମାନ ଓ ହାନ୍ସ ଜିମରଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ସହଯୋଗକୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶକମାନେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଏହି ସଙ୍ଗୀତକୁ ଏକ “ବିଶେଷ ଓ ଐତିହାସିକ ସ୍କୋର” ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଯାହା ଫିଲ୍ମକୁ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଅନୁଭବ ଦେଇଛି।