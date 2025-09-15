“25 ପିଲା, 3 ତଲାକ୍”: ମୁସଲମାନଙ୍କୁ ନେଇ ରାମଭଦ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ, ମଚିଲା ହଙ୍ଗାମା, ପଢନ୍ତୁ ପୁରା ଖବର
ଲକ୍ଷ୍ନୌ: ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ମେରଠରେ ରାମ କଥା ସମୟରେ ଜଗଦଗୁରୁ ରାମଭଦ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଝିଅମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବୀ । କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସବୁଠି ‘ବିବି’ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ତ୍ରୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ “ଇସଲାମରେ ମହିଳାମାନେ ଦୁଃଖୀ। ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଠାରୁ 25 ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବା ଏବଂ ପରେ ତାକୁ ତିନି ତଲାକ ଦେବା। ମହିଳାଙ୍କୁ ଏପରି ୟୁଜ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ରୋ(USE AND THROW) ଆମ ଏଠି ନାହିଁ “।
ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଭଳି ଉଦାର ଧର୍ମ ଆଉ କୌଣସି ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। କିଛି ଧର୍ମରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଶିଶୁ କୁହାଯାଏ ତ କିଛି ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ବିବି ବା ସ୍ତ୍ରୀ କୁହାଯାଏ। କେବଳ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଏପରି, ଯେଉଁଠାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେବୀ କୁହାଯାଏ।‘
ପିଲାମାନଙ୍କୁ କନ୍ୟାଶ୍ରମ କିମ୍ବା ମଦରାସା ପଠାନ୍ତୁ ନାହିଁ: ରାମଭଦ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ
ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରି ରାମଭଦ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କନ୍ୟାଶ୍ରମ ସ୍କୁଲ କିମ୍ବା ମଦରାସା ବଦଳରେ ସଂସ୍କୃତ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଉଚିତ। ବୀର ଶିବାଜୀ, ମହାରାଣା ପ୍ରତାପ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ପରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସରସ୍ୱତୀ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ମନୁସ୍ମୃତିରେ ଜାତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାତିବାଦରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି।
ରାମଭଦ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ୱେଷ୍ଟ ୟୁପିକୁ ‘ମିନି ପାକିସ୍ତାନ‘ ବୋଲି କହିଥିଲେ
ରାମ କଥାବାଚକ ରାମଭଦ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମାତ୍ର ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ, ‘ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଏକ ମିନି ପାକିସ୍ତାନ ପରି ମନେହୁଏ। ଏଠି ହିନ୍ଦୁମାନେ ସଙ୍କଟରେ ଅଛନ୍ତି, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନାହିଁ। ଆମର ଧର୍ମ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ଶିଖାଏ। ଆମର କାହା ପ୍ରତି ଘୃଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର ଉଠାଇବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ଏବଂ ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ।‘
‘ମିନି ପାକିସ୍ତାନ‘ ବିବୃତ୍ତି ଉପରେ ହଙ୍ଗାମା
ରାମଭଦ୍ରାଚାର୍ୟଙ୍କ ବିବୃତ୍ତି ଉପରେ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିର ମହାସଚିବ ଶିବପାଲ ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି, ‘ସେ କିଛି ଦେଖିପାରୁନାହାଁନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସରକାର ଗଠନ ହୋଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶାସନ ଚାଲିଛି। ଏପରି ମନ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ମୋର ଦୟା ଆସୁଛି।‘
ସମାଜ ନେତା ଏସଟି ହାସନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, “ଯଦି ସେ ଏପରି ବିବୃତ୍ତି ଦେବେ ନାହିଁ, ତେବେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ କିପରି ଚାଲିବ”। ହାସନ କହିଛନ୍ତି ଯେ “ରାମଭଦ୍ରାଚାର୍ୟ୍ୟ ଏପରି ବିବୃତ୍ତି ଦେଇ ସମାଜରେ ଭୟ ଏବଂ ବିଭାଜନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି । ଯାହା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ‘ଦୋକାନ‘ ଜାରି ରହିବ ଏବଂ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ଲାଭ ମିଳିବ”। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ମୁସଲମାନ ଭାଇ ଭଳି ରୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ସୁଖ ଏବଂ ଦୁଃଖରେ ପରସ୍ପରକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି।
ବିବାଦ ବଢ଼ିବା ପରେ, ରାମଭଦ୍ରାଚାର୍ୟ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ଦୋହରାଇଲେ ଯେ “ଆମେ ଆଜି ମଧ୍ୟ କହୁଛୁ। ସମ୍ଭଲରୁ ହିନ୍ଦୁମାନେ କାହିଁକି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଉଛନ୍ତି? ଏପରିକି ମୁଜାଫରନଗରରେ ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉନାହିଁ, ଏହା କାହିଁକି ଘଟୁଛି?