ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସପ୍ତାହକୁ ଦେବେ ୫୦୦ ଟଙ୍କା; ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୌଜ କରିବେ ସ୍ୱାମୀ
ସ୍ୱାମୀଙ୍କଠାରୁ ନିରାଶ ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ ଆଶା ଥାନାର ଦ୍ୱାର ହୋଇଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ସବୁବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ରହୁଛନ୍ତି, ମୋ’ ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ
ଲକ୍ଷ୍ନୌ: ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଭାଗ କରିନେଲେ ଦୁଇ ସ୍ତ୍ରୀ! ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବେ ୩ ଦିନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବେ ୩ ଦିନ। ବାକି ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୌଜ କରିବ ସ୍ୱାମୀ। ଅର୍ଥାତ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଯାହା ପାଖରେ ରହିପାରିବେ କିମ୍ବା କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବେ। ଏଥିସହ ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଦେବେ ୫୦୦ ଟଙ୍କା। ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଏକ ପଞ୍ଚାୟତ। ଯାହା ଏବେ ମୁଖ୍ୟ ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ପାଲଟିଛି।
ରାମପୁର ଦଢ଼ିଆଲ ନଗର ପଞ୍ଚାୟରତରେ ବାସ କରନ୍ତି ନଜାକତ। ସେ ଆଜକୁ ୧୪ ବର୍ଷ ତଳେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଆଶାଙ୍କୁ ବୈଦିକ ରୀତିରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଔରଷରୁ ଦୁଇଟି ଝିଅ ଅଛି। ପତ୍ନୀ ଓ ଦୁଇ ଝିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ନଜାକତ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଲେ। ୪ ବର୍ଷ ତଳେ ସେ ନେହାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ବିବାହ ପରେ ତାଙ୍କ ଔରଷରୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ଝିଅ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଥିବା ନଜାକତ ତାଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ସମୟରେ ରହୁଥିଲେ। ହେଲେ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଶା ଓ ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ କଥା ବୁଝୁନଥିଲେ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଶାଙ୍କ ପକ୍ଷେ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା କଷ୍ଟକର ହେଉଥିଲା।
ସ୍ୱାମୀଙ୍କଠାରୁ ନିରାଶ ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ ଆଶା ଥାନାର ଦ୍ୱାର ହୋଇଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ସବୁବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ରହୁଛନ୍ତି, ମୋ’ ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସଜବାଜ ହେଉଥିଲା। ତା’ପୂର୍ବରୁ ଉଭୟ ପରିବାରର ଲୋକ ଓ ଗାଁର ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିବାଦ ସମାଧାନ କରିବେ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ।
ଗତ ସୋମବାର ଅପରାହ୍ନ ୩ଟା ବେଳେ ଗାଁରେ ବସିଲା ପଞ୍ଚାୟତ। ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଜବାବ ସୱାଲ। ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ ଆଶା ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଓ ଅବହେଳାର କଥା ଉଠାଇଥିଲେ। ତା’ର ଜବାବ ଦେଲେ ସ୍ୱାମୀ ନଜାକତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ନେହା ମଧ୍ୟ ନିଜ ମତ ରଖିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଚାଲିଲା ଆଶା-ନଜାକତ-ନେହାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ। ସରିବାର ନାଁ ଧରୁନଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଚାଲିଥିବା ବାର୍ତ୍ତାଳାପରେ ବ୍ରେକ ଲଗାଇଥିଲେ ପଞ୍ଚାୟତ ମୂରବୀ। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଅନୁଭବ କରି ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲେ।
ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣାଇଲା ପଞ୍ଚାୟତ: ଦୀର୍ଘ ସମୟର ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଶୁଣିବା ପରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ରାୟ ଦେଇଥିଲା। ପଞ୍ଚାୟତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ; ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ ଆଶାଙ୍କ ଘରକୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ରାସନ ପହଞ୍ଚାଇବେ ନଜାକତ। ଏହା ସହ ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହ ୫୦୦ ଟଙ୍କା ଦେବେ। ଏହାଛଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ରହିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟସୂଚୀ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଥିଲା।
ସପ୍ତାହକୁ ତିନି ଦିନ ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ରହିବେ ସ୍ୱାମୀ। ଆଉ ତିନି ଦିନ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବେ। ବାକି ଗୋଟିଏ ଦିନ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ରହିବେ। ପଞ୍ଚାୟତର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି।
କାହିଁକି ହେଉଛି ଏତେ ଚର୍ଚ୍ଚା? : ପଞ୍ଚୟତର ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଲୋକମାନେ ପଞ୍ଚାୟତର ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ଏମିତି ବିବାଦ ଥାନା ବା କୋର୍ଟ କଚେରୀକୁ ନଯାଇ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସମାଧାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କେତେକ ଲୋକ ମତପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।