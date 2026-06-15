ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ୍ ଡିଲକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଟ୍ୱିଷ୍ଟ୍‌; ଜାଣନ୍ତୁ କିଏ ଦେବ ୨୪ ଅରବ ଡଲାର?

ସମାଚାର ଏଜେନ୍ସି ରୟଟର୍ସ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଡିଲ୍ ଭିତରେ ୟୁଏଇ ଇରାନକୁ ୩ ଅରବ ଡଲାର ରାଶି ଦେଇଛି। ବାକି ୧୦ ଅରବ ଡଲାର ରାଶି ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଦେବ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା

By Manoranjan Sial

ତେହେରାନ୍‌: ଇରାନ ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ଡିଲକୁ ଆସିଛି ଟ୍ୱିଷ୍ଟ। ଇରାନକୁ ଆମେରିକା ଟଙ୍କା ଦେବନାହିଁ। ତାହାହେଲେ ଇରାନ୍ ଟଙ୍କା ପାଇବ କେମିତି?

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆମେରିକା ଖାଡି ଦେଶମାନଙ୍କୁ କହିଛି; ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଇରାନର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଅନଫ୍ରିଜ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଡିଲର ତୁରନ୍ତ ପରେ ଇରାନକୁ ଖାଡି ଦେଶମାନଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଡିଲରେ ସାଇନ ହେବା ପରେ କତାର, ୟୁଏଇ ଓ ସାଉଦି ଭଳି ଦେଶ ଇରାନକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇପାରନ୍ତି। ଇରାନ ପକ୍ଷରୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ଗାଲିବଫଙ୍କ ପରାମର୍ଶଦାତା ମୋହମ୍ମଦୀ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।

ସମାଚାର ଏଜେନ୍ସି ରୟଟର୍ସ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଡିଲ୍ ଭିତରେ ୟୁଏଇ ଇରାନକୁ ୩ ଅରବ ଡଲାର ରାଶି ଦେଇଛି। ବାକି ୧୦ ଅରବ ଡଲାର ରାଶି ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଦେବ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ହେଲେ ଏହାକୁ ୟୁଏଇ ଖଣ୍ଡନ କରିଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଇରାନକୁ କତାରଠାରୁ ୬ ଅରବ ଡଲାର ରାଶି ମିଳିପାରେ। ଏହି ରାଶି ଆମେରିକା ୨୦୨୩ରେ କତାରକୁ ଦେଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ୱାଶିଂଟନର କହିବା ଅନୁସାରେ ସେହି ଟଙ୍କା କତାର ଫ୍ରିଜ କରିଥିଲା।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ସମୁଦ୍ର କୂଳରୁ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ……

‘କୌଣସି ପ୍ରକାରର କରିବୁ ନାହିଁ…

ଇରାନର ୧୨୦ ଅରବ ଡଲାର ଫ୍ରିଜ

ସାରା ଦୁନିଆରେ ଇରାନର ୧୨୦ ଅରବ ଡଲାର ଫ୍ରିଜ ହୋଇଛି। ଆମେରିକାର ଚାପରେ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଇରାନ୍ ଟଙ୍କାକୁ ଫ୍ରିଜ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ଦେଶମାନେ ଇରାନର ଟଙ୍କା ଫ୍ରିଜ କରିଥିଲେ; ସେଥିରେ ଆମେରିକା, ବ୍ରିଟେନ, ତୁର୍କୀ, କତାର, ଚୀନ, ଭାରତର ନାମ ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ଡିଲ ହେଲା ପରେ ପ୍ରଥମ ପର‌୍ୟ୍ୟାୟରେ ୨୪ ଅରବ ଡଲାର ଇରାନକୁ ମିଳିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଇରାନକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଭାବେ ୩୦୦ ଅରବ ଡଲାର ଦେବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଛି। ତେବେ ଇରାନକୁ ଏହି ଟଙ୍କା କିଏ ଦେବ, ଏହାର ସୂଚନା ନାହିଁ। ଏହି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବହାର ଇରାନର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକଚର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ କରାଯିବ।

ଆମେରିକା ଇରାନକୁ ଟଙ୍କା କାହିଁକି ଦେବନାହିଁ?

ଡିଲରେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ନକରିବା ଓ ୟୁରାନିୟମକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଆମେରିକା ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଇରାନକୁ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। କାରଣ ଇରାନ୍ ଟଙ୍କା ନେଲା ପରେ ଡିଲରୁ ଓହରିଯିବା ଭୟ ଆମେରିକାକୁ ଘାରିଥିଲା। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଆମେରିକା ଯଦି ଆଗେ ଟଙ୍କା ଦିଏ, ତେବେ ଏଥିରୁ ତା’ର ବଦନାମ ହୋଇପାରେ।

୨୦୧୫ରେ ଯେତେବେଳେ ବରାକ ଓବାମା ଇରାନ ସହ ଚୁକ୍ତି କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଓବାମା ପ୍ରଶାସନ ୫୦ ଅରବ ଡଲାର ରାଶି ଅନଫ୍ରିଜ କରିବା କଥା କହିଥିଲା। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଓ ତାଙ୍କ ପାର୍ଟି ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପରିହାସ କରିଥିଲେ। ଟ୍ରମ୍ପ ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଇରାନ ସହ ଚୁକ୍ତିକୁ ରଦ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ଯଦି ଟ୍ରମ୍ପ ବିନା ଠୋସ ପରିଣାମରେ ଇରାନର ଟଙ୍କାକୁ ରିଲିଜ କରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ।

You might also like More from author
More Stories

ସମୁଦ୍ର କୂଳରୁ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ……

‘କୌଣସି ପ୍ରକାରର କରିବୁ ନାହିଁ…

ଅଣ୍ଡା ଫିଙ୍ଗିଥିବା ଯୁବକ କଣ କହିଲେ? ପଢ଼ନ୍ତୁ…

ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ନିବେଶ ଚାହୁଁଛନ୍ତିି?…

1 of 17,989