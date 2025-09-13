Bollywood Gossips: ଆଲିଆ ନୁହେଁ, ଏହି ତାରକାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ ରଣବୀର; ସେଲ୍ଫି ପାଇଁ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିଲେ, ମିଳିଲା-“ଗେଟ୍ ଲଷ୍ଟ୍”
ରଣବୀର କପୁର ବଲିଉଡର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଷ୍ଟାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ରଣବୀର କପୁର କେଉଁ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ଫ୍ୟାନ ଅଟନ୍ତି?
ମୁମ୍ବାଇ: ରଣବୀର କପୁର ବଲିଉଡର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଷ୍ଟାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି। ସେ କେବଳ ଭାରତରେ ନୁହେଁ ବରଂ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ। ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଷ୍ଟାର ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗତ ଦାଦା ରାଜ କପୁର, ସ୍ୱର୍ଗତ ବାପା ଋଷି କପୁର କିମ୍ବା ମା’ ନୀତୁ କପୁର କିମ୍ବା ପତ୍ନୀ ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ।
ରଣବୀରଙ୍କ ପରିବାରରେ ଅନେକ ଷ୍ଟାର ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ରଣବୀର କପୁର କେଉଁ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ଫ୍ୟାନ ଅଟନ୍ତି? ରଣବୀର କପୁର ଅଭିନେତ୍ରୀ ନତାଲି ପୋର୍ଟମ୍ୟାନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକ, ଯିଏ ‘ଥୋର୍’ ଫିଲ୍ମରେ ଜେନ୍ ଫୋଷ୍ଟର ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ବଡ଼ ଖୁଲାସା ସେ ନିଜେ କରିଛନ୍ତି।
ରଣବୀର ପରିସ୍ରା କରିବାକୁ ଭୁଲିଗଲେ ଏବଂ ନାଟାଲିଙ୍କ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିଲେ
ରଣବୀର କପୁର କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କ ଶୋ’ରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ନତାଲି ପୋର୍ଟମ୍ୟାନଙ୍କ ଜଣେ ବଡ଼ ପ୍ରଶଂସକ ଏବଂ ଥରେ ସେ ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିଥିଲେ। ରଣବୀର କହିଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କୁ ଜୋରସେ ପରିସ୍ରା ଲାଗୁଥିଲା ଏବଂ ସେ ନ୍ୟୁୟର୍କର ରାସ୍ତାରେ ଶୌଚାଳୟ ଖୋଜୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ନତାଲିଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ସେ ଟଏଲେଟ ଛାଡି ତାଙ୍କ ସହିତ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ିଲେ। କିନ୍ତୁ, ଫଟୋ ବଦଳରେ ତାଙ୍କୁ ନତାଲିଙ୍କ ଠାରୁ ଗାଳି ମିଳିଥିଲା।
ଘଟଣାଟି ମନେ ପକାଇ ରଣବୀର କହିଛନ୍ତି- ମୁଁ ଯେତେବଳେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି ସେତେବେଳେ ସେ ଫୋନ୍ରେ କାହା ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲେ ଏବଂ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲି – ଗୋଟିଏ ଫଟୋ, ଗୋଟିଏ ଫଟୋ। ସେ ରାଗରେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ ବୁଲାଇ କହିଲେ- ଗେଟ ଲଷ୍ଟ! ଏହା କହି ସେ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ମୋର ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତଥାପି, ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ମୋର ଫ୍ୟାନଡମ କମ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଏବେ ବି ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସକ ଏବଂ ଯଦି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଭେଟିବି, ତେବେ ମୁଁ କହିବି – “ୱାନ୍ ଫଟୋ ପ୍ଲିଜ୍” ।