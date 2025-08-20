ଲଜ୍ଜା, କହୁଥିଲେ ପୋଷାକ କାଢ଼ି ଭିଡିଓ କର, ଅନ୍ତଃବସ୍ତ୍ର ରଙ୍ଗ କ’ଣ… ଅଶ୍ଳୀଳତାର ସୀମା ଟପିଲେ ଶିକ୍ଷକ

ପିତାମାତାଙ୍କ ମନରେ ସେମାନଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି।

By Rojalin Mishra

ଝାରଖଣ୍ଡ: ଜଣେ ଗୁରୁ-ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଶିକ୍ଷକମାନେ କେବଳ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି।

ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ରାଜଧାନୀ ରାଞ୍ଚିର ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କତୃତ୍ୱ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଲଜ୍ଜିତ କରିଛି। ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ମନରେ ସେମାନଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି।

ରାଞ୍ଚିର ରାଟୁ ରୋଡରେ ଥିବା ଏକ ସରକାରୀ ସହାୟତାପ୍ରାପ୍ତ ସ୍କୁଲ (ଶ୍ରଦ୍ଧାନନ୍ଦ ସେବାଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ)ର ଅଭିଷେକ କୁମାର ସିଂହ ନାମକ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ। କିଛି ଏମିତି ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ତାପରେ ଛାତ୍ରୀମାନେ ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ଡ଼ରୁଛନ୍ତି।ପିତାମାତା ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିବାକୁ ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କୁ ଭୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ, ଏଣିକି…

OMG… ସରକାରୀ ଅଫିସ ଭିତରେ ଗଜବ ଚିତ୍ର,…

ଶିକ୍ଷକ ନିଜ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଏକ ଡଜନରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଅଶ୍ଳୀଳତାର ସୀମା ପାର କରିଛନ୍ତି।

ରାତିରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚାଟ୍‌ରେ ତାଙ୍କୁ ମେସେଜ କରି ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ତଃବସ୍ତ୍ର କ’ଣ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଓ ଏହାର ରଙ୍ଗ କ’ଣ ମଧ୍ୟ ପଚାରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।

ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥିଲେ ଏବଂ ଭିଡିଓ କଲ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ।

ରାଞ୍ଚି ଡେପୁଟି କମିଶନର ମଞ୍ଜୁନାଥ ଭଜନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିବା ମାତ୍ରେ ଶିକ୍ଷକ ଜଣକ ଅଶ୍ଳୀଳତାର ସମସ୍ତ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ସେ ତୁରନ୍ତ ମାମଲାର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ବିଚାର କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ରାଞ୍ଚି ଜିଲ୍ଲାର ଡିଇଓ ଏବଂ ଡିଏସଓଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।

ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଏକ ତଦନ୍ତ ଦଳ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇ ସମଗ୍ର ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।

ଶିକ୍ଷକ ଜଣକ ଅଶ୍ଳୀଳତାର ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲେ

ପ୍ରକୃତରେ ଶିକ୍ଷା ସଚିବ ରାଞ୍ଚିଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ବେନାମୀ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ରାଞ୍ଚିର ରାଟୁ ରୋଡରେ ଅବସ୍ଥିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାନନ୍ଦ ସେବାଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଅଭିଷେକ କୁମାର ସିହ୍ନା ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିବା ନାବାଳିକା ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛନ୍ତି।

ହ୍ୱାଟସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଚାଟିଂ କରାଯାଉଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଏବଂ ଭିଡିଓ କଲ୍ ରେ ଉଲଗ୍ନ ହୋଇ କଥା ହେବାକୁ ଚାପ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ସେହି ସମୟରେ, ନାବାଳିକା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଏକ ହୋଟେଲକୁ ନେଇଯିବା ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।

ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଫେରାର୍‌

ମାମଲା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଅଭିଷେକ କୁମାର ସିହ୍ନା ସ୍କୁଲରୁ ନିଖୋଜ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା।

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ସ୍କୁଲର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ ଅନୁଜ କୁମାର ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଛାତ୍ରୀ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଭାବକ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଏପରି ଅଭିଯୋଗ କରିନାହାଁନ୍ତି।

ଏକ ବେନାମୀ ଚିଠି ଆସିଛି, ଯାହା ପରେ ଡେପୁଟି କମିଶନରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ତଦନ୍ତ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି।

ତଦନ୍ତରେ ଯାହା ମିଳିବ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ତଥାପି, ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶିକ୍ଷକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।

୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଦିଅ

ଏହି ମାମଲାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇ ରାଞ୍ଚି ଡେପୁଟି କମିଶନର ମଞ୍ଜୁନାଥ ଭଜନ୍ତ୍ରୀ ଡିଇଓ ଏବଂ ଡିଏସଓଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏକ ତଦନ୍ତ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ଯାହା ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରି ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବ।

ଯଦି ତଦନ୍ତରେ ଶିକ୍ଷକ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୋକ୍ସୋ ଆଇନ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।

You might also like More from author
More Stories

ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ, ଏଣିକି…

OMG… ସରକାରୀ ଅଫିସ ଭିତରେ ଗଜବ ଚିତ୍ର,…

ଆସୁଛି 6 ଷ୍ଟ୍ରୋକ ଇଞ୍ଜିନ ବାଇକ; 1 ଲିଟର…

ରାଜଧାନୀର ଛାତି ଉପରେ ଟ୍ରିପଲ ମର୍ଡର,…

1 of 26,145