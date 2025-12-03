ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂରେ ରଣବୀର ସିଂହ ଫିଲ୍ମର ଜଲଓ୍ୱା, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛି ‘ଧୁରନ୍ଧର’, ଟିକେଟ୍ ପାଉନାହାଁନ୍ତି ଲୋକେ!

ଅନେକ ଫିଲ୍ମର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବ ରଣବୀର ସିଂହଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ଧୁରନ୍ଧର'।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ରଣବୀର ସିଂହଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ଚମତ୍କାର ଅଭିନୟ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରନ୍ତି।

ତାଙ୍କର ଶେଷ କିଛି ଫିଲ୍ମ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିନାହିଁ, ତେଣୁ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ରଣବୀରଙ୍କ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ଧୂରନ୍ଧର ଉପରେ ବହୁତ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି।

ରଣବୀର ସିଂହଙ୍କ ଧୂରନ୍ଧର ଡିସେମ୍ବର ୫ ତାରିଖରେ ଥିଏଟରରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଏବଂ ଆଗୁଆ ବୁକିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଆଗୁଆ ବୁକିଂରୁ ଫିଲ୍ମଟି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ କରିଛି।

ରଣବୀର ସିଂହଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, ଧୁରନ୍ଧରରେ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ଅଭିନେତା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଅର୍ଜୁନ ରାମପାଲ, ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ, ଅକ୍ଷୟ ଖାନ୍ନା ଏବଂ ଆର. ମାଧବନ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯିବେ। ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଏକ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଏବଂ ଏହା ବିବାଦ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।

ଆଗୁଆ ବୁକିଂରେ କୋଟି କୋଟି ଆୟ:

ଧୁରନ୍ଧର ପାଇଁ ଆଗୁଆ ବୁକିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରବଳ ରାଜସ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଲୋକମାନେ ଫିଲ୍ମଟିକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। SaccNilk ର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଧୁରନ୍ଧର ଆଗୁଆ ବୁକିଂରୁ ୩.୬୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିସାରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ଲକ ହୋଇଥିବା ସିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଫିଲ୍ମର ୪୪,୯୮୭ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ହୋଇସାରିଛି। ଫିଲ୍ମର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ବାକି ଅଛି, ଏବଂ ଏହି ଦୁଇ ଦିନରେ, ଧୁରନ୍ଧର କେବଳ ଆଗୁଆ ବୁକିଂରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ରାଜସ୍ୱ ହାସଲ କରିବେ।

ଅନେକ ଫିଲ୍ମର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବ:

ରଣବୀର ସିଂହଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ରକି ଔର ରାନୀ କି ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିବା ରେକର୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗିପାରେ। ଏହି ଫିଲ୍ମ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ସିକନ୍ଦରକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିପାରେ, ଯାହା ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂରେ ୧୦.୦୯ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିଲା। ଆମିର ଖାନଙ୍କ ସିତାରେ ଜମିନ୍ ପର ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂରେ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିସାରିଛି।

