30ଥର ରେପ୍ ପରେ ରକ୍ତରେ ଲେଖିଲେ ପ୍ରତିଶୋଧ! 7 ଜଣଙ୍କୁ କଲେ ହତ୍ୟା, ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଖତରନାକ ସିରିଏଲ୍ କିଲର କାହାଣୀ ଏବେ OTTରେ

30ଥର ରେପ୍ ପରେ ରକ୍ତରେ ଲେଖିଲେ ପ୍ରତିଶୋଧ! 7 ଜଣଙ୍କୁ କଲେ ହତ୍ୟା ।

By Seema Mohapatra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯେତେବେଳେ ଆମେ “ସିରିଏଲ୍ କିଲର୍” ଶବ୍ଦଟି ଶୁଣୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଏକ ପୁରୁଷ ପ୍ରତିଛବି ସୃଷ୍ଟି କରୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ କୁଖ୍ୟାତ ମହିଳା ସିରିଏଲ୍ କିଲରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଶୋଷଣ ଏବଂ ପ୍ରତିଶୋଧର ଅନ୍ଧକାରରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ମାନବିକତାର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ହିଁ ନଥିଲା?

ଏ କାହାଣୀ ହେଉଛି ଏଲିନ୍ ଉଓର୍ନୋସ୍‌ଙ୍କ – ଯାହାକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ” କ୍ବିନ ଅଫ୍ ଦି ସିରିଏଲ୍ କିଲର୍ସ” ବୋଲି କହିଥିଲା। ଏହି ସିରିଏଲ୍ କିଲର୍ ଉପରେ ନା କେବଳ ଫିଲ୍ମ ହୋଇଥିଲା ବରଂ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଥିଲା । ଏବେ ଏବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ମଧ୍ୟ Netflix ରେ ଡେବ୍ୟୁ ହୋଇଛି।

ଏଲିନ୍ ଉଓର୍ନୋସ୍ ୧୯୫୬ ମସିହାରେ ଆମେରିକାର ମିଶିଗନରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପିଲାଦିନରୁ ସଂଘର୍ଷରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ବାପା ମାନସିକ ରୋଗୀ ଏବଂ ଜଣେ ଅପରାଧୀ ଥିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଆ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପିଲାଟି ବେଳରୁ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଥିଲେ । ୧୩ ବର୍ଷ ବୟସ ଭିତରେ, ସେ ଅନେକ ଥର ଯୌନ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ଏଲିନ୍ ନିଜେ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରାୟ ୩୦ ଥର ଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହେବା ପରେ, ସେ ମାନବିକତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ହରାଇ ବସିଥିଲେ।

ଯୁବା ବୟସରେ, ଏଲିନ୍ ଉଓର୍ନୋସ୍ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ରାସ୍ତାରେ ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ୧୯୮୯ ରୁ ୧୯୯୦ ମଧ୍ୟରେ, ସେ ଫ୍ଲୋରିଡାର ରାଜପଥରେ ସାତ ଜଣ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନାର ଧମକ ଦେଉଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, “ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲି କାରଣ ସେମାନେ ମୋ ସହ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ।” ତଥାପି, ତଦନ୍ତକାରୀମାନେ ଏହାକୁ ଏକ ସିରିଏଲ୍ ମର୍ଡର ମାମଲା ବୋଲି ବିବେଚନା କରିଥିଲେ। ଏଲିନ୍ ଉଓର୍ନୋସ୍ ୧୯୯୧ ମସିହାରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ୨୦୦୨ ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ ଲେଥଲ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା।

୨୦୦୩ ମସିହାରେ, ଏଲିନ୍ ଉଓର୍ନୋସଙ୍କ କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ “ମନଷ୍ଟର” ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଚାର୍ଲିଜ୍ ଥେରନ୍ ଏଲିନ୍ ଉଓର୍ନୋସ୍ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଓସ୍କାର ଜିତିଥିଲେ। ଏଲିନ୍ ଉଓର୍ନୋସ୍‌ଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ଏକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ, ଯାହାର ଶୀର୍ଷକ “ଏଲିନ୍: କୁଇନ୍ ଅଫ୍ ଦି ସିରିଏଲ୍ କିଲର୍ସ”, ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି। ଏହା ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନିକଟରୁ ଦେଖିପାରିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେହି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀରେ ରିୟଲ ଫୁଟେଜ୍ ତାହାକୁ ଆହୁରି ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିଛି।

 

