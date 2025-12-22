ସାବଧାନ୍! ରାତି ଅଧରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଡରାଇଲା ସାଇକୋ ରାପିଡୋ ବୟ, ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଦେଲା ଧମକ…

କାହିଁକି ମହିଳାଙ୍କୁ ଧମକାଉଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ ?

By Shantilata Rout

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଚାଞ୍ଚଲ୍ଯକର ଘଟଣା। କାମ ସାରି ଫେରିବା  ବେଳକୁ ରାତି ହୋଇଯିବାରୁ ମହିଳା ରାପିଡୋ ବୁକ କରି ସୁରକ୍ଷିତରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବେ ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏପରି କିଛି ହେବ ବୋଲି ସେ ସ୍ବପ୍ନରେ ଭାବିନଥିଲେ।

ଯେଉଁ ରାପିଡୋ ବୟ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବ ବୋଲି ସେ ଭାବୁଥିଲେ, ପ୍ରଥମେ ଲୋକ ଜଣକ ତାଙ୍କୁ ଧମକାଇଲେ ଓ ପରେ ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଗାଡିରୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ କହିଲେ, ଯେଉଁ ଘଟଣା ଏବେ ଚାରି ଆଡେ ଚହଳ ପକାଇଛି।

ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଖରାପ ବ୍ଯବହାର କରିଥିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏକ ନିର୍ଜନ ରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିବା ଜଣେ ୨୨ ବର୍ଷୀୟ କ୍ୟାବ୍ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଘଟଣାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ବହନି ମହାରାଜପୁରର ପଙ୍କଜ ନାମକ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ସେକ୍ଟର ୫୦ରୁ ହେପାଜତକୁ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଘଟଣାରେ ଜଡିତ କ୍ୟାବ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି।

ଗୀତର ଭଲ୍ଯୁମ ବଢାଇବା ନେଇ ବଢିଥିଲା ଦ୍ବନ୍ଦ: 

ପୋଲିସର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଘଟଣାଟି ଡିସେମ୍ବର 15 ତାରିଖରେ ଘଟିଥିଲା ​​ଯେତେବେଳେ ମହିଳା ଜଣକ ତାଙ୍କ ଅଫିସରୁ ବାହାରିବା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ଟା ସମୟରେ ଏକ ରାପିଡୋ କ୍ୟାବ୍ ବୁକ୍ କରିଥିଲେ।

ଡ୍ରାଇଭର ଜୋରରେ ସଂଗୀତ ବଜାଇବାକୁ ଲାଗିଥିଲା । ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ଭଲ୍ୟୁମ୍ କମ କରିବାକୁ ମନା କରିବାରୁ ସମସ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।

ଏକ ଭିଡିଓରେ ମହିଳା ଜଣକ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ୍ୟୁମ୍ କମ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି…ଏହିପରି ବାରମ୍ବାର କହିବା ପରେ ସେ ତୃତୀୟ ଥର ଜବାବ ଦେଇ କହିଥିଲେ କି ‘ଏହା କ’ଣ ତୁମ ବାପାଙ୍କ ଗାଡ଼ି? ତୁମେ ମୋତେ କହିବ କ’ଣ କରିବାକୁ ହେବ?'” ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଡ୍ରାଇଭର ଏହିପରି କହି ତାଙ୍କୁ ଧମାକବା ଭଙ୍ଗିରେ ଚାହିଁଥିଲେ।

ଏକ ନିର୍ଜନିଆ ରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ଯ କରିଥିଲେ: 

ମହିଳା ଜଣକ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଡ୍ରାଇଭର ଏକ ଅଜଣା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ। “ସେ କହିଲେ, ‘ଏବେ ତୁମେ ମୋର ଅସଲି ରୁପ ଦେଖିବ,’ ଏବଂ ଏକ ନିର୍ଜନ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇ ମୋତେ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ।

ଏନେଇ ମହିଳା ଜଣକ କହିଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦ୍ଯେଶ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ଖୁବ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ଏନେଇ ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ଝଗଡା ହୋଇଥିଲା, ତେବେ ତଦନ୍ତ କରିବା ପରେ ହିଁ ସବୁକିଛି ଜଣାପଡିବ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଯିବ।

