ଡେଲିଭରି ବୟଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା: ଅସହ୍ୟ ଖରାରେ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ଫୋନ୍, କିଏ ଦେବ ମରାମତି ଖର୍ଚ୍ଚ?

ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ଯୋଗୁଁ ଜଣେ ରାପିଡୋ (Rapido) ରାଇଡର୍‌ଙ୍କ ଫୋନ୍ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେ କଲ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବା କିମ୍ବା ଅର୍ଡର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଭାଇରାଲ୍ ପୋଷ୍ଟଟି ଡେଲିଭରି ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ସାମ୍ନା କରୁଥିବା ସଂଘର୍ଷକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି।

By Shiv Sankar Singh

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି କାମ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ, ବିଶେଷକରି ସେହି ଡେଲିଭରି ରାଇଡର୍‌ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ ପାଇଁ ନିଜ ଫୋନ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଏହିପରି ଏକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯାହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି କିପରି ସେମାନଙ୍କ କାମ କରିବା ଏବଂ ରୋଜଗାର କରିବାର କ୍ଷମତାକୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି।

ଏହି ସ୍ଥିତି ଗିଗ୍ ୱର୍କର୍ସ (gig workers) ବା ଅସ୍ଥାୟୀ ଶ୍ରମିକମାନେ ଖରାପ ପାଗ ଏବଂ କମ୍ ଦରମା ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ କେତେ ସହାୟତା ମିଳୁଛି, ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଡେଲିଭରି ପାର୍ଟନରମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ସାମ୍ନା କରୁଥିବା ଆହ୍ୱାନଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଏବେ ଅନେକ ଲୋକ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି।

ଜଣେ ‘ଏକ୍ସ’ (X) ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଭିଡିଓରେ ଜଣେ ରାପିଡୋ (Rapido) ରାଇଡର୍ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ଯୋଗୁଁ ନିଜ କାମ ଜାରି ରଖିବାକୁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେହି ଭିଡିଓ କ୍ଲିପ୍‌ରେ ରାଇଡର୍ ଜଣକ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ, ଅଧିକ ଗରମ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି।

ମୋର ପୁରା ଫୋନ୍ ହ୍ୟାଙ୍ଗ୍ ହୋଇଗଲାଣି, କିଛି ବି କାମ କରୁନାହିଁ… ଫୋନ୍ ଏତେ ଅଧିକ ଗରମ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ଏହା ବହୁତ ଧୀରେ ଚାଲୁଛି (lagging), ଏପରିକି ମୁଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ କଲ୍ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହିଁ,” ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।

ଯେହେତୁ ଡେଲିଭରି କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଫୋନ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ତେଣୁ ଏହି ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ସେ କଲ୍ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅର୍ଡର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଫୋନ୍ କାମ ନ କରିବାରୁ, ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନିଜ କାମ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ।

ଏଭଳି ପାଗରେ ରାଇଡର୍‌ମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ସାମ୍ନା କରୁଥିବା ସଂଘର୍ଷ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ଅସହ୍ୟ ଗରମରେ କାମ କରୁ ଏବଂ ଆମର ଫୋନ୍ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ, ତଥାପି ଆମକୁ ଏଥିପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଟଙ୍କା ମିଳେନାହିଁ।”

ସେହି ‘ଏକ୍ସ’ (X) ବ୍ୟବହାରକାରୀ କ୍ୟାପସନ୍‌ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ତାପମାତ୍ରା ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଡେଲିଭରି କର୍ମୀ କାମ ଜାରି ରଖନ୍ତି। ଏତେ କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ୱେ, କିଛି ରାଇଡ୍ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମାତ୍ର ୨୦-୩୦ ଟଙ୍କା ମିଳିଥାଏ।

ସେ ନିଜସ୍ୱ ଫୋନ୍ ନଷ୍ଟ ହେବା ନେଇ ଅନ୍ୟ ଏକ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ରାଇଡର୍‌ମାନେ ନିଜର ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ଯୋଗୁଁ ଫୋନ୍ ଖରାପ ହେଲେ ତାହା ସେମାନଙ୍କ କାମକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ଏବଂ ମରାମତି ପାଇଁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ, ଏହି ଫୋନ୍ ହିଁ ରୋଜଗାରର ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ।

ରାଇଡର୍‌ମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା

ଏହି ଭିଡିଓଟି ଅନ୍ଲାଇନ୍‌ରେ ଅନେକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଏହି ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିଜ ନିଜର ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଆମର ସୁବିଧା ଅନ୍ୟ କାହାର ଅସୁବିଧା ଉପରେ ନିର୍ମିତ।”

ଅନ୍ୟ ଜଣେ କହିଛନ୍ତି, “ଏହା ସତ୍ୟ। ଲୋକମାନେ କେବଳ ଦ୍ରୁତ ଡେଲିଭରି ଦେଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ପଛରେ ଥିବା ପ୍ରବଳ ଖରା ଏବଂ ଚାପକୁ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ସର୍ଭିସ୍ ଚାର୍ଜ ବଢ଼ୁଛି, ତେବେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମିଳୁଥିବା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବା ଉଚିତ।”

କିଛି ବ୍ୟବହାରକାରୀ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତାମତ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, “ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ, ମୁଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଅର୍ଡର ଦେବା ସମୟରେ ଡେଲିଭରି ପାର୍ଟନରଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିଥର ଗୋଟିଏ ଥଣ୍ଡା ଲେମ୍ବୁ ପାଣି (cold nimboos) ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଅର୍ଡର କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତି କରିବି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୃତ୍ତିର ଭଲ ଏବଂ ମନ୍ଦ ଦିଗ ରହିଛି। ୨୨ ବର୍ଷ ଧରି ଟେକ୍ (tech) କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରିବା ମୋତେ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଏବଂ ଟାଇପ୍-୨ ମଧୁମେହ ଦେଇଛି, ତେବେ ମୁଁ କ’ଣ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ?”

ଅନ୍ୟମାନେ ଉତ୍ତମ ଦରମା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଲେଖିଛନ୍ତି, “ୟାର୍ (Yaar), ଏହା ମନକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। ମାତ୍ର ୩୦ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଫୋନ୍ ନଷ୍ଟ ହେବା ଏବଂ ‘ହିଟ୍-ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍’ର ବିପଦକୁ ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ମୋର ଅର୍ଡର ୨୦ ମିନିଟରେ ପାଇପାରିବି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ସମୟରେ ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ ଅତିକମରେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦେବା ଉଚିତ। ଏହା ଦାବି କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆବେଦନ (petition) ଉପରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରନ୍ତୁ”।

ଅନ୍ୟ ଏକ କମେଣ୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି, “ସେମାନେ ଅତିକମରେ ‘ହାଜାର୍ଡ ପେ’ (Hazard pay ବା ବିପଦ ପାଇଁ ଅଧିକ ପାରିଶ୍ରମିକ) ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ। ସତରେ, ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଯେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ କପ୍ ଚା’ର ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗରମରେ ସିଝିବାକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଛୁ”।

ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡେଲିଭରିରେ ବିଳମ୍ବ ହେବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରୁ, ସେତେବେଳେ ଡେଲିଭରି ପାର୍ଟନରମାନେ ୪୧ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଖରାରେ କାମ କରୁଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ। ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରେ, ସେମାନଙ୍କ କାମ ମଧ୍ୟ ଅଟକିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାହକ ଏବଂ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ଚାପ ଅବିରତ ଜାରି ରହିଥାଏ।

ଅନ୍ୟ ଜଣେ କହିଛନ୍ତି, “ବର୍ଷା ସମୟ ଭଳି, ଦିନ ୧୧ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ ୪ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ‘ହିଟ୍‌ୱେଭ୍ ସର୍ଜ’ (Heatwave surge ବା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ପାଇଁ ଅଧିକ ଶୁଳ୍କ) ରହିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଏହା କେବଳ ଟିପିଙ୍ଗ୍ (Tipping) ଉପରେ ସୀମିତ ରହିବା କଥା ନୁହେଁ…”

କିଛି ଲୋକ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଧରଣର ସଂଘର୍ଷର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଲେଖିଛନ୍ତି, “କେବଳ ଡେଲିଭରି ପାର୍ଟନର ନୁହଁନ୍ତି, ବରଂ ଘରୋଇ ସହାୟିକା (Maids), ରୋଷେୟା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ପ୍ରମୁଖ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି… ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।

