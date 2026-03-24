ଲୁଚି ଛପି ଦ୍ଵିତୀୟ ବିବାହ କରିଲେ ରାପର୍ ବାଦଶାହ, ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଲେ ଶାଶୁ ମା’

By Jyotirmayee Das

Badshah Weds Isha: ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାୟକ ଏବଂ ରାପର୍ ବାଦଶାହ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିବାହର ଅନେକ ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବାଦଶାହଙ୍କ ବିବାହକୁ ନେଇ କିଛି ସମୟ ଧରି ଗୁଜବ ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି । ପୁନମ ରିଖି ନାମକ ଜଣେ ମହିଳା ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ବିବାହର ଅନେକ ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ବାଦଶାହଙ୍କ ବଧୂ ହୋଇଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ନାମ ଇଶା ରିଖି। ଏହି ଦମ୍ପତି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟତମ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି ।

ତେବେ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ଏହା ବାଦଶାହଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ। ପୂର୍ବରୁ ସେ ୨୦୧୨ରେ ଜାସ୍ମିନ୍ ମାସିହଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ପରେ ୨୦୨୦ରେ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ମତିରେ ଏହି ଦମ୍ପତି ଛାଡପତ୍ର ନେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ତାଙ୍କ ଛାଡପତ୍ରର ଛଅ ବର୍ଷ ପରେ ବାଦଶାହ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବାଦଶାହ ନିଜେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ବିବାହ ଖବରକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ କରିନାହାଁନ୍ତି କି ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ କୌଣସି ଫଟୋ କିମ୍ବା ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିନାହାଁନ୍ତି।

ବାଦଶାହଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ବିବାହ

ବାଦଶାହ ପଞ୍ଜାବୀ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏବଂ ମଡେଲ୍ ଇଶା ରିଖିଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ଭାବରେ ବାଛିଛନ୍ତି। ଏହି ଦମ୍ପତିଙ୍କ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ନିକଟତର ବନ୍ଧୁମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଭିଡିଓରେ ଏହି ଦମ୍ପତି ବରଣମାଳା ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡିଓରେ, ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବିବାହ ରୀତିନୀତି କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି।

ଈଶା ରିଖିଙ୍କ ମାଆ ଏବଂ ଭଉଣୀ ନବବିବାହିତ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ବାଦଶାହ ତାଙ୍କ ବିବାହରେ ବହୁତ ସରଳ ଲୁକରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ତାଙ୍କ ବଧୂ ଈଶା ଏକ ଲାଲ ପାରମ୍ପରିକ ଲେହେଙ୍ଗାରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ।

ଈଶା ରିଖି କିଏ ?

ଈଶା ରିଖି ଜଣେ ପଞ୍ଜାବୀ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏବଂ ମଡେଲ୍। ସେ ସିପ୍ପି ଗିଲଙ୍କ ସହିତ ପଞ୍ଜାବୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ‘ଜଟ୍ ବୟଜ୍ ପୁଟ୍ ଜଟ୍ଟାନ୍ ଦେ’ରେ ଅଭିନୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ ପଞ୍ଜାବୀ ଅଭିନେତା ଅମରିନ୍ଦର ଗିଲ୍ ଅଭିନୀତ ‘ହାପି ଗୋ ଲକି’ ଫିଲ୍ମରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଈଶା ୨୦୧୪ ଏବଂ ୨୦୧୫ରେ ଯଥାକ୍ରମେ ‘ମେରେ ୟାର କମିନେ’ ଏବଂ ‘ହ୍ୱାଟ୍ ଦ ଜଟ୍’ ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲେ।

ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ବାଦଶାହ ଏବଂ ଈଶା ରିଖି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପରସ୍ପରକୁ ଡେଟ୍ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ପ୍ରଥମେ ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ଗୁଜବ ଉଠିଥିଲା। ଜଣାଯାଏ ଯେ ଦୁହେଁ ଏକ ପାର୍ଟିରେ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ତଥାପି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି କେବେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ନଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ବିବାହ ଫଟୋ ହଠାତ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଛି।

