ନିର୍ଜଳା ଏକାଦଶୀରେ ଦୁର୍ଲଭ ଯୋଗ, ଜାଣନ୍ତୁ ୧୨ଟି ରାଶି ପାଇଁ କେମିତି ରହିବ ଦିନ?
ଚନ୍ଦ୍ର ରାଶି ଆଧାରିତ ମେଷ ଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ରାଶିର ୨୫ ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ ର ଦୈନିକ ରାଶିଫଳ ଏବଂ ଗ୍ରହ ଗୋଚରର ପ୍ରଭାବ ଜାଣନ୍ତୁ।
ମେଷ ରାଶି
ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ନୂତନ ଆଶାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନେଇ ଆସିଛି। ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିଲା ଭଳି ମନେ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆହ୍ୱାନକୁ ସୁଯୋଗରେ ବଦଳାଇବାର କ୍ଷମତା ରଖେ। ମନରେ କୌଣସି ନୂଆ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ବିଚାର ଆସିପାରେ ଏବଂ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଲାଭର କାରଣ ହେବ। ଘରକୁ ଅତିଥିଙ୍କ ଆଗମନ ଯୋଗୁଁ ଚହଳଚହଳ ରହିବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ମନରେ ରଖିଥିବା କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବାର ସଙ୍କେତ ମିଳୁଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଦିନଟି ପରିଶ୍ରମ ଓ ସଫଳତାର ସୁନ୍ଦର ସମନ୍ୱୟ ଆଣିଦେବ। ଚାକିରିଆମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ— ସାମାନ୍ୟ ଅବହେଳା ବଡ଼ ନୁକସାନ କରିପାରେ, ତେଣୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ।
ବୃଷ ରାଶି
ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବା ମୁଡ୍ରେ ଅଛି। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ମିଳିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିମତା ଓ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଜି ଅନେକ କଠିନ ପଥକୁ ସହଜ କରିଦେବ। ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ବନୁଛି, ଯାହା କେବଳ ସଫର ନୁହେଁ ବରଂ କୌଣସି ଲାଭଦାୟକ ସୁଯୋଗର ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ସାଜିପାରେ। କାହାର କଥାରେ ଆଖିବୁଜି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳତା ଆଜି ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଦେବ।
ମିଥୁନ ରାଶି
ଆଜି ଗ୍ରହନକ୍ଷତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୁଳନର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝାଇବେ। ଆୟ ଏବଂ ବ୍ୟୟ ମଧ୍ୟରେ ତାଳମେଳ ରଖି ଚଳିଲେ ମନ ଶାନ୍ତ ରହିବ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ଅନୁକୂଳ ହେବ। କୌଣସି ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ସାକ୍ଷାତକାର ସମୟରେ ଏମିତି କିଛି ସୂଚନା ମିଳିପାରେ, ଯାହା ଆଗକୁ ଯାଇ ବଡ଼ ଲାଭ ଦେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଜମାରୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦିଏ, ତେବେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାରେ ତରତର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ଭବିଷ୍ୟତ ସଫଳତାର ମଞ୍ଜି ସଦୃଶ ହେବ। ପୁରୁଣା ଭୁଲରୁ ମିଳିଥିବା ଶିକ୍ଷା ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପୁଞ୍ଜି ପାଲଟିବ।
କର୍କଟ ରାଶି
ଆଜିର ଦିନଟି ସଫଳତା ଏବଂ ସାବଧାନତା— ଉଭୟର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଆସିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାବେଳେ, ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ସତର୍କ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଧନ ଅର୍ଜନ ମାମଲାରେ ସଠିକ୍ ପଥ ଆପଣାଇବା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ପ୍ରାୟ ଶେଷ ହୋଇଆସୁଥିବା କୌଣସି କାମ ହଠାତ୍ ଅଟକି ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିଲେ ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିଯିବ। ବିଦେଶରେ ଶିକ୍ଷା କିମ୍ବା କ୍ୟାରିୟରର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଖବର ମିଳିପାରେ। ଏହା ସହ କୌଣସି ପୁରୁଣା ଅର୍ଥ କାରବାର ତୁଟିଯିବା ଫଳରେ ମନକୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ।
ସିଂହ ରାଶି
ଆଜି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର ସାଜିବ। ପରିବାରରେ କିଛି ଛୋଟମୋଟ ସମସ୍ୟା ମନକୁ ବିଚଳିତ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବୁଝାମଣା ସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେବ। କାହାକୁ କଥା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲଭାବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଅଧା ରହିଯାଇଥିବା କାମକୁ ଆଜି ଗଡ଼ାଇବା ନୁକସାନଦାୟକ ହୋଇପାରେ। ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟ ସାବଧାନତା ଜରୁରୀ, ବିଶେଷ କରି କାହାକୁ ଧାର-ଉଧାର ଦେବା ସମୟରେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ବିଷୟ ପ୍ରତି ରୁଚି ବଢ଼ିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଅତୀତର ଭୁଲଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦେବ।
କନ୍ୟା ରାଶି
ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭାବିଚିନ୍ତି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛି। ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତିରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ହିଁ ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ ହେବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା କୌଣସି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଗ୍ରଗତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ତେବେ କିଛି କାମ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅଟକି ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ, ତେଣୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି ନୂଆ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ ହେବନାହିଁ। ପରିବାରରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଘରକୁ ଖୁସିରେ ଭରିଦେବ। ରାଜନୀତି କିମ୍ବା ସାମାଜିକ ଜୀବନ ସହ ଜଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶେଷ ସମ୍ମାନ ଓ ପରିଚୟ ମିଳିବାର ସଙ୍କେତ ରହିଛି।
ତୁଳା ରାଶି
ଆଜି ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୟାସ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବ। ରିଅଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତି ସହ ଜଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟଟି ଲାଭଦାୟକ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଆପଣ ସାହସର ସହ ନୂଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ। ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ବିନିଯୋଗ (Investment) ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ। ଗାଡ଼ି ସହ ଜଡ଼ିତ କୌଣସି ଖର୍ଚ୍ଚ ହଠାତ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରେ, ତେଣୁ ଆର୍ଥିକ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଶଶୁରଘର ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଶୁଭ ସମାଚାର ମିଳିପାରେ, ଯାହା ସାରା ଦିନକୁ ଆନନ୍ଦମୟ କରିଦେବ।
ବିଛା ରାଶି
ଆଜି କିଛି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ବାଟରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ସୂଝବୁଝ ସେମାନଙ୍କୁ ସଫଳ ହେବାକୁ ଦେବନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଚାଲିଆସୁଥିବା କୌଣସି ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ମନରେ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତା ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ସକାରାତ୍ମକ ସଙ୍କେତ ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ମାମଲାରେ, ବିଶେଷ କରି ଆଖିର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ବିଷୟରେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର କାରବାର ସ୍ପଷ୍ଟତାର ସହ କରନ୍ତୁ।
ଧନୁ ରାଶି
ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ କିମ୍ବା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ ହେବ। ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ବିଚାର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। କ୍ୟାରିୟରରେ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ ଏବଂ ନୂଆ ଚାକିରିର ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ଜରୁରୀ, ନଚେତ୍ ପରେ ଅସୁବିଧା ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାମଲାରେ ଅଯଥା ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ପରିବାରରେ ପ୍ରେମ ଓ ଏକତା ବଜାୟ ରହିବ। ଘର କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତି କିଣିବା ପାଇଁ ମନରେ ବିଚାର ଆସିପାରେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ରୂପରେଖ ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ।
ମକର ରାଶି
ଆଜି ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର-ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ସଙ୍କେତ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଶଂସା ହେବ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତେବେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୁକ୍ତି ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅଟକି ଯାଇପାରେ, ତେଣୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ସମୟ ଏବଂ ଅର୍ଥର ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଆଖପାଖର ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହସୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭଚିନ୍ତକ ନୁହନ୍ତି। ପରିବାର ତରଫରୁ ମିଳିଥିବା କୌଣସି ଖବର ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ସ୍ଥିତି ସମ୍ଭାଳିନେବେ।
କୁମ୍ଭ ରାଶି
ଆଜିର ଦିନଟି ଶକ୍ତି, ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ସଫଳତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଓ ପ୍ରତିଭା ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବ। ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ସମୟରେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ସମୟ ବିତାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ପରିବାର ସହ ବିତାଇଥିବା ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ। ଅନ୍ଲାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ସହ ଜଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶେଷ ସଫଳତା ମିଳିବାର ସଙ୍କେତ ଅଛି। ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଟକି ରହିଥିବା କୌଣସି ଚୁକ୍ତି ପୂରଣ ହେବା ଫଳରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜଭୁତ ହେବ।
ମୀନ ରାଶି
ଆଜି ଖୁସି ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉଛି। ଦିନର ଆରମ୍ଭ କୌଣସି ଶୁଭ ସମାଚାରରୁ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଲଗାତାର ସକାରାତ୍ମକ ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ସାହକୁ ବଢ଼ାଇବ। ପିତାଙ୍କ ସହ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସଂଯମତା ରଖିଲେ ସ୍ଥିତି ସହଜ ହୋଇଯିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ବଡ଼ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ଭୁଲ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ, ତେବେ ତାହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ହିଁ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜଭୁତ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ରତା ଏବଂ ସତ୍ୟତା ଆଜି ସମ୍ପର୍କରେ ପୁଣି ଥରେ ମଧୁରତା ଭରିବା ପାଇଁ କାମ କରିବ।