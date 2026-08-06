ଶ୍ରାବଣ ଅଷ୍ଟମୀରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଦୁର୍ଲଭ ଯୋଗ, ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ଶନିଦଶା, ବର୍ବାଦ୍ ହୋଇଯିବେ ଏମାନେ!
ଗୁରୁବାର କୁମ୍ଭ ଓ ମିଥୁନ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ଚମକିବ ଭାଗ୍ୟ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆଜି ୬ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୬, ଗୁରୁବାର। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆଜିର ଦିନ ଗ୍ରହ-ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କ ଏକ ବିଶେଷ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଯୋଗ ନେଇ ଆସିଛି। ଆଜି ଶ୍ରାବଣ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷର ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି ଅପରାହ୍ନ ୩ଟା ୨୪ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଏହା ପରେ ନବମୀ ତିଥିର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବ।
ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳରେ ଆଜି ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଏକ ଦୁର୍ଲଭ ସଂଯୋଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସମୟର ଗ୍ରହସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ, ଶନି ମୀନ ରାଶିରେ ଏବଂ ରାହୁ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି।
ମଙ୍ଗଳ ଦେବ ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଗୋଚର କରୁଥିବା ବେଳେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି, ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଧ ଗ୍ରହ ଏକାସାଙ୍ଗରେ କର୍କଟ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି କେତୁ ସିଂହ ରାଶିରେ, ଶୁକ୍ର କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରମା ମେଷ ରାଶିରେ ସଞ୍ଚାର କରୁଛନ୍ତି।
ଗ୍ରହ-ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କ ଏହି ବିଶେଷ ଚାଳ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ, ପରିବାର, ବ୍ୟବସାୟ, କ୍ୟାରିୟର, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ କିପରି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ?
ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଓ ଉନ୍ନତିର ନୂଆ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ କି, ନା କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମେଷରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ୧୨ଟି ରାଶିର ଆଜିର ସଠିକ୍ ଓ ବିସ୍ତୃତ ରାଶିଫଳ।
ମେଷ ରାଶି:
ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନ ମୋଟାମୋଟି ସାଧାରଣ ରହିବ। ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସହନଶୀଳତା ବଜାୟ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ।
କ୍ୟାରିୟର ଓ ବ୍ୟବସାୟ: କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ଓ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ଦୂରେ ରୁହନ୍ତୁ। ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ପରିବାର ଓ ଖର୍ଚ୍ଚ: ଆଜି ଖର୍ଚ୍ଚ କିଛି ଅଧିକ ହୋଇପାରେ। ପରିବାରର ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ମନୋବଳ ବଢ଼ାଇବ। ପରିଜନଙ୍କ ସହ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ବାହାରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।
ବୃଷ ରାଶି:
ବୃଷଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆଜି କାମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ପରିଚାଳନା (ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ)ର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ।
ବ୍ୟବସାୟ ଓ ଚାକିରି: କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ କରାଯାଇଥିବା କାମରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ଧାର୍ମିକ ଓ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ।
ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଓ ସମ୍ପର୍କ: ବନ୍ଧୁ ଓ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ଆନନ୍ଦମୟ ସମୟ ବିତାଇବେ। ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁତା ପ୍ରେମରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପ୍ରେମ ସାଥୀଙ୍କ ସହ ସୁନ୍ଦର ଓ ସ୍ମରଣୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିତାଇବେ।
ମିଥୁନ ରାଶି:
ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଓ ଫଳଦାୟକ ରହିବ।
ବ୍ୟବସାୟ ଓ କ୍ୟାରିୟର: ଭାଗ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଶଂସା ହେବ।
ପରିବାର ଓ ପ୍ରେମ ଜୀବନ: ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସକ୍ରିୟ ରହିବେ। ପ୍ରେମ ସାଥୀଙ୍କ ସହ ଗୁଣାତ୍ମକ ଓ ସୁଖଦ ସମୟ ବିତାଇବେ। ତେବେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଓ ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ଉଚିତ।
କର୍କଟ ରାଶି:
କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ସଫଳତା, ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଓ ମାନ-ସମ୍ମାନ ମିଳିବ।
କ୍ୟାରିୟର ଓ କିଣାକିଣି: ଚାକିରି ଓ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। କୌଣସି ଭଲ ଡିଲ୍ ମିଳିବାରୁ ଯୋଜନା ବିନା ମଧ୍ୟ କିଛି କିଣାକିଣି କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ବଢ଼ୁଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ।
ପରିବାର ଓ ପ୍ରେମ ଜୀବନ: ପରିବାର ଓ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଭରପୂର ସ୍ନେହ ଓ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ରହିବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସାଥୀଙ୍କ ଛୋଟଛୋଟ କଥାକୁ ମନକୁ ନେବେ ନାହିଁ ଏବଂ ପରସ୍ପର ତାଳମେଳ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ।
ସିଂହ ରାଶି:
ସିଂହ ରାଶିରେ କେତୁଙ୍କ ବିରାଜମାନ ରହିବାରୁ ଆଜି ଆପଣ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିମତା ଓ ଚତୁରତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବେ।
କ୍ୟାରିୟର ଓ ଶିକ୍ଷା: ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତତା ରହିବ। ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ସୁନାମ ଓ ପରିଚୟର ଲାଭ ମିଳିବ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ।
ପରିବାର ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ: ପିତାଙ୍କ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ବିଶେଷ ଉପହାର ମିଳିପାରେ। ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ସାହ କିମ୍ବା ଆବେଗରେ କୌଣସି କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ।