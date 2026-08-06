ଶ୍ରାବଣ ଅଷ୍ଟମୀରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଦୁର୍ଲଭ ଯୋଗ, ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ଶନିଦଶା, ବର୍ବାଦ୍ ହୋଇଯିବେ ଏମାନେ!

ଗୁରୁବାର କୁମ୍ଭ ଓ ମିଥୁନ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ଚମକିବ ଭାଗ୍ୟ।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆଜି ୬ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୬, ଗୁରୁବାର। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆଜିର ଦିନ ଗ୍ରହ-ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କ ଏକ ବିଶେଷ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଯୋଗ ନେଇ ଆସିଛି। ଆଜି ଶ୍ରାବଣ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷର ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି ଅପରାହ୍ନ ୩ଟା ୨୪ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଏହା ପରେ ନବମୀ ତିଥିର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବ।

ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳରେ ଆଜି ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଏକ ଦୁର୍ଲଭ ସଂଯୋଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସମୟର ଗ୍ରହସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ, ଶନି ମୀନ ରାଶିରେ ଏବଂ ରାହୁ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି।

ମଙ୍ଗଳ ଦେବ ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଗୋଚର କରୁଥିବା ବେଳେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି, ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଧ ଗ୍ରହ ଏକାସାଙ୍ଗରେ କର୍କଟ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି କେତୁ ସିଂହ ରାଶିରେ, ଶୁକ୍ର କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରମା ମେଷ ରାଶିରେ ସଞ୍ଚାର କରୁଛନ୍ତି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ… ବାଇକ୍ ଉପରେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ…

ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ କୋଇଲା ଖଣି ପ୍ରକଳ୍ପ…

ଗ୍ରହ-ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କ ଏହି ବିଶେଷ ଚାଳ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ, ପରିବାର, ବ୍ୟବସାୟ, କ୍ୟାରିୟର, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ କିପରି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ?

ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଓ ଉନ୍ନତିର ନୂଆ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ କି, ନା କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମେଷରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ୧୨ଟି ରାଶିର ଆଜିର ସଠିକ୍ ଓ ବିସ୍ତୃତ ରାଶିଫଳ।

ମେଷ ରାଶି:

ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନ ମୋଟାମୋଟି ସାଧାରଣ ରହିବ। ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସହନଶୀଳତା ବଜାୟ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ।

କ୍ୟାରିୟର ଓ ବ୍ୟବସାୟ: କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ଓ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ଦୂରେ ରୁହନ୍ତୁ। ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ।

ପରିବାର ଓ ଖର୍ଚ୍ଚ: ଆଜି ଖର୍ଚ୍ଚ କିଛି ଅଧିକ ହୋଇପାରେ। ପରିବାରର ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ମନୋବଳ ବଢ଼ାଇବ। ପରିଜନଙ୍କ ସହ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ବାହାରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।

ବୃଷ ରାଶି:

ବୃଷଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆଜି କାମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ପରିଚାଳନା (ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ)ର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ।

ବ୍ୟବସାୟ ଓ ଚାକିରି: କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ କରାଯାଇଥିବା କାମରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ଧାର୍ମିକ ଓ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ।

ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଓ ସମ୍ପର୍କ: ବନ୍ଧୁ ଓ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ଆନନ୍ଦମୟ ସମୟ ବିତାଇବେ। ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁତା ପ୍ରେମରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପ୍ରେମ ସାଥୀଙ୍କ ସହ ସୁନ୍ଦର ଓ ସ୍ମରଣୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିତାଇବେ।

Uttarakhand Govt.

ମିଥୁନ ରାଶି:

ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଓ ଫଳଦାୟକ ରହିବ।

ବ୍ୟବସାୟ ଓ କ୍ୟାରିୟର: ଭାଗ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଶଂସା ହେବ।

ପରିବାର ଓ ପ୍ରେମ ଜୀବନ: ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସକ୍ରିୟ ରହିବେ। ପ୍ରେମ ସାଥୀଙ୍କ ସହ ଗୁଣାତ୍ମକ ଓ ସୁଖଦ ସମୟ ବିତାଇବେ। ତେବେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଓ ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ଉଚିତ।

କର୍କଟ ରାଶି:

କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ସଫଳତା, ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଓ ମାନ-ସମ୍ମାନ ମିଳିବ।

କ୍ୟାରିୟର ଓ କିଣାକିଣି: ଚାକିରି ଓ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। କୌଣସି ଭଲ ଡିଲ୍ ମିଳିବାରୁ ଯୋଜନା ବିନା ମଧ୍ୟ କିଛି କିଣାକିଣି କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ବଢ଼ୁଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ।

ପରିବାର ଓ ପ୍ରେମ ଜୀବନ: ପରିବାର ଓ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଭରପୂର ସ୍ନେହ ଓ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ରହିବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସାଥୀଙ୍କ ଛୋଟଛୋଟ କଥାକୁ ମନକୁ ନେବେ ନାହିଁ ଏବଂ ପରସ୍ପର ତାଳମେଳ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ।

ସିଂହ ରାଶି:

ସିଂହ ରାଶିରେ କେତୁଙ୍କ ବିରାଜମାନ ରହିବାରୁ ଆଜି ଆପଣ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିମତା ଓ ଚତୁରତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବେ।

କ୍ୟାରିୟର ଓ ଶିକ୍ଷା: ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତତା ରହିବ। ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ସୁନାମ ଓ ପରିଚୟର ଲାଭ ମିଳିବ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ।

ପରିବାର ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ: ପିତାଙ୍କ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ବିଶେଷ ଉପହାର ମିଳିପାରେ। ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ସାହ କିମ୍ବା ଆବେଗରେ କୌଣସି କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ।

କନ୍ୟା ରାଶି:

କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନ ଶିକ୍ଷା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ।

ଚାକିରି ଓ କ୍ୟାରିୟର: ଚାକିରିଆ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଣ୍ଡ ନଖେଳାଇ ନିଜ କାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳର ପରିବେଶ ସକାରାତ୍ମକ ରହିବ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବ।

ପରିବାର ଓ ସମ୍ପର୍କ: କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ସହ ଭଲ ତାଳମେଳ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହ କୌଣସି ମନୋରଞ୍ଜନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆନନ୍ଦର ସହ ବିତିବ।

ତୁଳା ରାଶି:

ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ।

ବ୍ୟବସାୟ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର: ହଠାତ୍ ନୂଆ କାମ ଆସିଯିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଯୋଜନାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ପାଇବାର ଉତ୍ତମ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ।

ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଓ ସମ୍ପର୍କ: ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ। ପ୍ରେମ ସାଥୀଙ୍କ ସହ ଭଲ ସମୟ ବିତାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବନ୍ଧୁ ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇପାରେ।

ବିଛା ରାଶି:

ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନ ବହୁତ ଶୁଭ ଓ ସଫଳତାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ।

ବ୍ୟବସାୟ ଓ କ୍ୟାରିୟର: ଦିନର ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଆପଣ ସକ୍ରିୟ ରହିବେ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଅଟକିଥିବା କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ବଢ଼ୁଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ବିଶେଷ ନଜର ରଖନ୍ତୁ।

ପରିବାର ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ: ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହ ସମୟ ବିତାଇବା ଦ୍ୱାରା ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଓ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ପୁରୁଣା ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଔଷଧ ଓ ଖାଦ୍ୟପାନୀୟରେ ପରିହାର ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ।

ଧନୁ ରାଶି:

ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନ ମିଶ୍ରିତ ଫଳଦାୟକ ରହିବ। କୌଣସି କାମରେ ତରବରିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ।

ବ୍ୟବସାୟ ଓ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ: ପ୍ରପର୍ଟି ଏବଂ ରସାୟନ (କେମିକାଲ୍) ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ଆୟରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପୁରୁଣା ନିବେଶ କିମ୍ବା ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା କାମରୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ।

ପରିବାର ଓ ପ୍ରେମ ଜୀବନ: ପରିବାର ଓ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ରହିବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସୁଧାର ଦେଖାଯିବ। ଯାନବାହନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ହୋଇପାରେ।

ମକର ରାଶି:

ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନ ମିଶ୍ରିତ ଫଳଦାୟକ ରହିବ।

କ୍ୟାରିୟର ଓ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି: ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ମିଳିବ। ଯାନବାହନ ଚଳାଇବା ସମୟରେ ବିଶେଷ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ।

ପରିବାର ଓ ଖାଦ୍ୟପାନୀୟ: ପରିବାରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପରିଜନଙ୍କ ସହ ନିଜ ପସନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦ ନେବେ କିମ୍ବା କୌଣସି ପାର୍ଟିର ଆନନ୍ଦ ଉଠାଇବେ। କୌଣସି ବନ୍ଧୁଙ୍କଠାରୁ ସହାୟତା ମିଳିପାରେ।

କୁମ୍ଭ ରାଶି:

କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଓ ସୁଖମୟ ରହିବ।

ବ୍ୟବସାୟ ଓ କ୍ୟାରିୟର: କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ସଫଳତା ସହ ମାନ-ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣ ରହିବ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ।

ପରିବାର ଓ ପ୍ରେମ ଜୀବନ: ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ ଓ ମଧୁରତା ବଜାୟ ରହିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ବନ୍ଧୁ ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ରହିବ।

ମୀନ ରାଶି:

ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନ ଉନ୍ନତି, ସୁଖ ଓ ସମୃଦ୍ଧିରେ ଭରପୂର ରହିବ।

କ୍ୟାରିୟର ଓ ଖର୍ଚ୍ଚ: ଦିନର ଆରମ୍ଭରେ କିଛିଟା ଅଳସୁଆ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗତି ଆସିବ। କୌଣସି ବିଶେଷ ଉପହାର କିମ୍ବା ଭଲ ଖବର ମିଳିପାରେ। ସୁବିଧା-ସାମଗ୍ରୀ, ଘର ସଜାଣା ଏବଂ ଭ୍ରମଣ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ହୋଇପାରେ।

ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଓ ସମ୍ପର୍କ: ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରେମ ଓ ରୋମାନ୍ସର ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି ମିଳିବ। ସମଗ୍ର ଦିନଟି ଆନନ୍ଦମୟ, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସୁଖଦ ରହିବ।

You might also like More from author
More Stories

ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ… ବାଇକ୍ ଉପରେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ…

ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ କୋଇଲା ଖଣି ପ୍ରକଳ୍ପ…

ଚୀନ୍ ଏବଂ ରୁଷ ସହ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲେ ଆମେରିକା…

ସମାଧାନ ହେବ କି ୫ ମାସର ସଂଘର୍ଷ? ଆଲୋଚନା ପାଇଁ…

1 of 10,780