(Video) ଶିମିଳିପାଳରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖାଗଲା ବିରଳ ମେଲାନିଷ୍ଟିକ ବାଘ: ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଶେୟାର କଲେ ବନସେବା ଅଧିକାରୀ ସୁଶାନ୍ତ ନନ୍ଦ

ଭୁବନେଶ୍ୱର(ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର): ରାଜ୍ୟରେ ବାଘଙ୍କ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିରନ୍ତର ଭାବେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ନିକଟରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଏକ ବାଘୁଣୀକୁ ଆଣି ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଛଡ଼ାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏକ ବିରଳ ମେଲାନିଷ୍ଟିକ ବାଘ । ସଫାରିରେ ବୁଲିବା ସମୟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏହି ବାଘକୁ ଦେଖିଥିଲେ । ଶିମିଳିପାଳରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ଏହି ବାଘ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ବାଘର ଏକ ଭିଡିଓ ଭାରତୀୟ ବନସେବା ଅଧିକାରୀ ସୁଶାନ୍ତ ନନ୍ଦ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସ’ରେ ଶେୟାର ଏହାର କରିଛନ୍ତି ।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ରାଜ୍ୟର ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ କଳା ବାଘ ବୁଲୁଥିବା ନେଇ ଗତ ମାସରେ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା । ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଉକ୍ତ ବାଗ ବୁଲୁଥିବା ନେଇ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା । କଳାବାଘ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥିବା ସମୟରେ ଦୃଶ୍ୟ କ୍ୟାମେରାରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା । ଗୋଟିଏ ପଟେ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ନିକଟରେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ କଳାବାଘ ସଫାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଗେଇ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସେହି ସମୟରେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା । ବାରିପଦା ଠାରୁ ୧୦ କିମି ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଉକ୍ତ ସଫାରୀ କାମ ଚାଲିଥିଲା ।

<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”en” dir=”ltr”>Tiger sighting by tourists at Simlipal…<br>May be 1st after a long long time. And that too a melanistic one.<br>It has taken Herculean efforts by the team in securing the Tiger Reserve. Introduction of Jimny vehicles for Safari recently has made this possible. Kudos team Simlipal 🙏 <a href=”https://t.co/9db11BB2m8″>pic.twitter.com/9db11BB2m8</a></p>— Susanta Nanda (@susantananda3) <a href=”https://twitter.com/susantananda3/status/1855545843610161452?ref_src=twsrc%5Etfw”>November 10, 2024</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>