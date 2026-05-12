ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବାହାରେ ରଥଯାତ୍ରା: ଯେବେ ଗଡ଼ମାଣିତ୍ରିର ଚାଳଘରେ ହୋଇଥିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନବକଳେବର, ଜାଣନ୍ତୁ ସେହି ଅଜଣା ଇତିହାସ

୧୬୨୪ରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବାହାରେ ହୋଇଥିଲା ଦୁର୍ଲଭ ନବକଳେବର ଓ ରଥଯାତ୍ରା

By Jyotirmayee Das

Ratha Yatra: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଇତିହାସରେ ଅନେକ ଘାତପ୍ରତିଘାତ ଏବଂ ଆକ୍ରମଣର କାହାଣୀ ରହିଛି। ବିଧର୍ମୀମାନଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବାହାରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଏକ ସମୟ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ପୁରୀ ବାହାରେ ଏକ ଗୋପନୀୟ ସ୍ଥାନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନବକଳେବର ସହ ରଥଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାଟି ଥିଲା ୧୬୨୪ ମସିହାର।

ଯୋଡ଼ା ଆଷାଢ଼ ନଥାଇ ନବକଳେବର

ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ୧୬୨୪ ମସିହା ରଥଯାତ୍ରାର ପୂର୍ବ ଲୀଳା ଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସାଧାରଣତଃ ଯୋଡ଼ା ଆଷାଢ଼ ବା ମଳମାସ ପଡ଼ିଲେ ନବକଳେବର ହୁଏ, ମାତ୍ର ସେହି ବର୍ଷ ବିନା ଯୋଡ଼ା ଆଷାଢ଼ରେ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହମାନଙ୍କ ନବକଳେବର ହୋଇଥିଲା। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗଡ଼ମାଣିତ୍ରିର ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ଚାଳଘର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ସେଠାରେ ବ୍ରହ୍ମଦାରୁଙ୍କୁ ରଖି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଥିଲା।

ଗଡ଼ମାଣିତ୍ରିରେ ଗୋପନୀୟ ବିଧିବିଧାନ

୧୬୨୩ ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ୮ ତାରିଖରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପୁରୀରୁ ଅଭିଜ୍ଞ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ବା ମହାରଣାମାନଙ୍କୁ ଗଡ଼ମାଣିତ୍ରିକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଅତି ଗୋପନୀୟ ଭାବେ ବନଯାଗ ଓ ଆନୁସଙ୍ଗିକ ରୀତିନୀତି ସହ ନୂତନ ବିଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥାନ ପାଇଁ ସେଠାରେ ତିନୋଟି ଚକା ପଥର ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ଅକୁଣ୍ଠ ସହଯୋଗ ରହିଥିବା ବେଳେ ଗଜପତି ମହାରାଜା ନିଜେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ତଦାରଖ କରୁଥିଲେ।

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ୧୮ ଥର ଆକ୍ରମଣ

ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠା ଓଲଟାଇଲେ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ, ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ପ୍ରାୟ ୧୮ ଥର ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୨୨ ଥର ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଗୋପନୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଏହି ବିପତ୍ତି ସମୟରେ ଅନେକ ଥର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବାହାରେ ଗୋପନୀୟ ଭାବେ ରଥଯାତ୍ରା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଛି।

ଗଜପତିଙ୍କ ରହଣି ସ୍ଥଳ ଖୁଆଡ଼

ଗଡ଼ମାଣିତ୍ରିରେ ଦଳବେହେରାଙ୍କ ପ୍ରାଚୀନ ଘର ନିକଟରେ କୋଠ କରଣଙ୍କ ଘର ରହିଛି। ସେଠାରେ ଗଜପତି ମହାରାଜା କିଛି ଦିନ ରହିଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳେ। ତାଙ୍କ ରହଣି ସ୍ଥଳଟି ଖୁଆଡ଼ଢଙ୍ଗରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି, କିଛି ପୁରୁଣା ଦସ୍ତାବିଜ୍ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକକଥାରୁ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।

