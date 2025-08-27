OMG! ଦୁର୍ଲଭ କମଳା ରଙ୍ଗର ସାର୍କ, ଇଣ୍ଟରନେଟରେ କରୁଛି ହଇଚଇ, କେଉଁଠୁ ମିଳିଲା ଏ ବିରଳ ମାଛ
କମଳା ରଙ୍ଗର ସ୍କିନ୍, ଧଳା ରଙ୍ଗର ଆଖି ଦେଖି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବି ତାଜୁବ।
ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର: ଆପଣ କେବେ କମଳା ରଙ୍ଗର ସାର୍କ ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ବୋଧ ହୁଏ ନାଁ, ଏହା ଶୁଣିବାକୁ ଅଜବ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ କଥାଟି ସତ। ମଧ୍ୟ ଆମେରିକୀୟ ଦେଶ କୋଷ୍ଟାରିକାର ଉପକୂଳରେ ଏକ କମଳା ରଙ୍ଗର ସାର୍କ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ଏହି ଫଟୋଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ପରେ କେବଳ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନୁହେଁ ବରଂ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏକ ସାଇନ୍ସ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ‘ସାମୁଦ୍ରିକ ବାୟୋଲୋଜି ଜର୍ଣ୍ଣାଲ’ରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ପ୍ରକାରର ପ୍ରଥମ ସାର୍କ ୨୦୨୪ ଅଗଷ୍ଟରେ କୋଷ୍ଟାରିକାର ଟୋର୍ଟୁଗୁଏରୋ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା।
ତା’ପରେ କିଛି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସମୁଦ୍ରରେ ୩୭ ମିଟର ଗଭୀରତାରେ ଏହି କମଳା ରଙ୍ଗର ସାର୍କ ଦେଖିଥିଲେ, ଯାହା ସାଧାରଣ ସାର୍କଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଥିଲା।
ଏହାର ଆଖି ଧଳା ଥିଲା, ଏବଂ ଶରୀର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ନାରଙ୍ଗୀ ଥିଲା। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ସାର୍କର ଫଟୋ ଉଠାଇଲେ ଏବଂ ତା’ପରେ ଏହାକୁ ପୁଣି ପାଣିରେ ଛାଡିଦେଲେ।
ସୁନା ମାଛ: ପରେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ବିରଳ କମଳା ସାର୍କର ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଫେସବୁକରେ ସେୟାର କରାଗଲା, ତାହା କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଗଲା। ନେଟିଜେନମାନେ ଏହାକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ‘ଗୋଲ୍ଡଫିସ୍’ ସାର୍କ ବୋଲି କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ।
ଏହି ଅନନ୍ୟ ରଙ୍ଗ ପଛର ରହସ୍ୟ କ’ଣ: ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସାର୍କର ବିଶେଷ ରଙ୍ଗ ଦୁଇଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିରଳ ଜେନେଟିକ୍ ଅବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଛି।
ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଆଲବିନିଜମ୍, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାଣୀର ଚର୍ମ ଏବଂ ଆଖିର ରଙ୍ଗ ହାଲୁକା ହୋଇଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଜାନ୍ଥିଜିମ୍, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାଣୀର ଚର୍ମ କିମ୍ବା ଆବରଣ ହଳଦିଆ-କମଳା ଦେଖାଯାଏ।
ଗବେଷକଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଏହି ଦୁଇଟି ଜେନେଟିକ୍ ଅବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ସାର୍କର ଶରୀର ଠିକ୍ ଭାବରେ ମେଲାନିନ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିନଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଏହାର ଶରୀରର ରଙ୍ଗ ମାଟିଆ କିମ୍ବା ନୀଳ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କମଳା ରଙ୍ଗର ହୋଇଗଲା।
ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ନର୍ସ ସାର୍କ ଥିଲା, କେବଳ ଏହାର ରଙ୍ଗ ଅନନ୍ୟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ରଙ୍ଗ ଏହା ପାଇଁ ବିପଜ୍ଜନକ ମଧ୍ୟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ। କାରଣ ସମୁଦ୍ରର ଗଭୀରତାରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ରଙ୍ଗ ଶିକାରୀଙ୍କୁ ସହଜରେ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରେ।