ଏ ହେଉଛି ବିଶ୍ଵର ସବୁଠୁ ଦାମୀ ଘଣ୍ଟା, ୮୦ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଏହି ଘଣ୍ଟାର ଦାମ୍ ଶୁଣି ଉଡି଼ଯିବ ହୋସ୍

ଏ ହେଉଛି ବିଶ୍ଵର ସବୁଠୁ ଦାମୀ ଘଣ୍ଟା

By Jyotirmayee Das

ଭୁବନେଶ୍ଵର: ଆଜି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଏକ ଘଣ୍ଟା ବିଷୟରେ କହିବୁ ଯାହା ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ଘଣ୍ଟା ପାଲଟିଛି। ହଁ, ଏହି ୮୦ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଘଣ୍ଟାଟି ୧୭.୬ ମିଲିୟନ ଡଲାରରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି। ଏହା ପଛର କାରଣ ଜାଣି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ।

ଘଣ୍ଟାର ବିଶେଷତ୍ଵ: ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା ୧୫,୫୯୯,୬୬୩୨୦ ରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଏହି ଘଣ୍ଟାଟି ୮୦ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଘଣ୍ଟା । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରୁ ଏହା ଗୋଟିଏ ।

ପାଟେକ୍ ଫିଲିପ୍ ଘଣ୍ଟା: ନିଲାମ କମ୍ପାନୀ ଫିଲିପ୍ସ କହିଛି ଯେ, ୨୦୧୬ରେ ନିଲାମରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ହାତ ଘଣ୍ଟା ପାଟେକ୍ ଫିଲିପଠୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଦାମରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି ଏହି ଘଣ୍ଟା ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ମହାଭାରତ କଥା: କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି କି ମହାଭାରତରେ…

ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବା ପରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ PF…

୧୭.୬ ମିଲିୟନ୍ ଡଲାର: ଘଣ୍ଟାଟି ୧୪,୧୯୦,୦୦୦ ସ୍ୱିସ୍ ଫ୍ରାଙ୍କ୍ (୧୭.୬ ମିଲିୟନ୍ ଡଲାର) ରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ନଅ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ୧୧ ନିୟୁତ ଫ୍ରାଙ୍କ୍ କିମ୍ବା ସେତେବେଳେ ୧୧ ନିୟୁତ ଡଲାର ଥିଲା।

୮୦ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଘଣ୍ଟା: ୧୯୪୩ ମସିହାରେ ନିର୍ମିତ ପାଟେକ୍ ଫିଲିପ୍ ପର୍ପେଚୁଆଲ୍ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର୍ କ୍ରୋନୋଗ୍ରାଫ୍ ରେଫରେନ୍ସ ୧୫୧୮, ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍‌ରେ ତିଆରି କେବଳ ଚାରୋଟି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଏହାର ବିରଳତା ଏହାକୁ ସୁନାରେ ତିଆରି ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଥାଏ।

ଇତିହାସ: ୨୦୧୯ ମସିହାରେ ଏହାକୁ ପାଟେକ୍ ଫିଲିପ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡମାଷ୍ଟର ଚାଇମ୍ ପଛରେ ପକାଇଦେଇଥିଲା । ଯାହାକି ୩୦ ମିଲିୟନ ଡଲାରରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ନିଲାମକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସପ୍ତାହାନ୍ତରେ ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ୧୫୧୮ର ବିକ୍ରୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ମିତ ସବୁଠାରୁ ଐତିହାସିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହାତ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଭାବରେ ଏହାର ସ୍ଥିତିକୁ ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିଛି।

ରୋଲେକ୍ସ ଡେଟୋନା: ୨୦୧୬ରେ ଏହାର ଏକ ହାତ ଘଣ୍ଟାର ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ମୂଲ୍ୟ ୨୦୧୭ରେ ହଲିଉଡ୍ ଷ୍ଟାର ପଲ ନ୍ୟୁମ୍ୟାନଙ୍କ ରୋଲେକ୍ସ ଡେଟୋନା ଭାଙ୍ଗିଥିଲା, ଯାହା ୧୭.୮ ମିଲିୟନ ଡଲାରରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିଲା।

ସାଢ଼େ ୯ ମିନିଟରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଗଲା: ଫିଲିପ୍ସ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ନିଲାମଦାତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର ସାଢ଼େ ନଅ ମିନିଟ୍ ଲାଗିଥିଲା ​​ଏବଂ ଘଣ୍ଟାଟି ଶେଷରେ ଜଣେ ଟେଲିଫୋନ୍ ବିଡରଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଥିଲା। ଜେନେଭାର ହୋଟେଲ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟରେ ନିଲାମି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଜଣାଶୁଣା ସଂଗ୍ରହକାରୀ, ଡିଲର ଏବଂ ଘଣ୍ଟା ନିର୍ମାତା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।

 

You might also like More from author
More Stories

ମହାଭାରତ କଥା: କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି କି ମହାଭାରତରେ…

ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବା ପରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ PF…

ହ୍ଵାଟ୍ସଆପ ଆଣିଲା ନୂଆ ଫିଚର, ଏଣିକି ସାଇବର…

ଆପଣ ବି ଚାହିଁଲେ କରିପାରିବେ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷ,…

1 of 3,929