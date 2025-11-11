ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ଦୁଇଟି ବିବାହ କଲେ କିମ୍ୱଦନ୍ତୀ କ୍ରିକେଟର ରସିଦ ଖାନ, ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ପରେ ନିଜେ କଲେ ଖୁଲାସା

ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଉ ଥାଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ!

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆଫଗାନିସ୍ତାନର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କ୍ରିକେଟର ରସିଦ ଖାନ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଦାନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।

ଫଟୋଗୁଡ଼ିକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଏବେ ରସିଦ ଖାନ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରି ଏହି ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ରସିଦ ଖାନ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି।

ରସିଦ ଖାନ ପୁଣି ଥରେ ବିବାହ କଲେ:

ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ, ରଶିଦ ଖାନ ଗତ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ୩ ତାରିଖରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ରାଜଧାନୀ କାବୁଲରେ ପସ୍ତୁନ ରୀତି ନୀତି ଅନୁସରଣ କରି ବିବାହ କରିଥିଲେ। ରଶିଦଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ତିନି ଭାଇ ମଧ୍ୟ ବିବାହ କରିଥିଲେ।

ରଶିଦ ନିଜେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ସହ ଏହି ସୂଚନା ସେୟାର କରିଥିଲେ। କାବୁଲରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବିବାହ ଉତ୍ସବର ଅନେକ ଫଟୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା।

କିନ୍ତୁ ଏବେ, ରଶିଦ ଖାନ ପୁଣି ଥରେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ରଶିଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୨ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୫ ରେ ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ବିବାହ କରିଥିଲେ।

ଦାନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ରସିଦ ଖାନ ଲେଖିଛନ୍ତି, “୨ ଅଗଷ୍ଟ, ୨୦୨୫ ରେ, ମୁଁ ମୋ ଜୀବନର ଏକ ନୂତନ ଏବଂ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ କଲି।

ମୁଁ ମୋର ନିକାହ କରିଥିଲି ଏବଂ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲି ଯିଏ ପ୍ରେମ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସହଭାଗୀତାକୁ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ମୁଁ ସର୍ବଦା ଆଶା କରିଥିଲି।

ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକ ଦାନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇଗଲି, ଏବଂ ଏତେ ଛୋଟ କଥା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁମାନ କରିବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ସତ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ: ସେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ଏବଂ ଆମେ ଏକାଠି ଅଛୁ, ଏବଂ ଆମକୁ କିଛି ଲୁଚାଇବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଦୟା, ସମର୍ଥନ ଏବଂ ବୁଝାମଣା ଦେଖାଇଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।”

ରସିଦ ଖାନଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ କିଏ:

ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ରସିଦ ଖାନଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ଜଣେ ୟୁକେର ବାସ କରୁଥିବା ଆଫଗାନ ମହିଳା। ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ ଏବେ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ।

କିନ୍ତୁ ରସିଦ ଖାନଙ୍କ ଏହି ଖୁଲାସା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ପ୍ରଶଂସକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ହେଲେ, କିଛି ପ୍ରଶଂସକ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଖୁସି ନୁହଁନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବିବାହକୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ବିତି ନାହିଁ।

