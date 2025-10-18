‘ପାକିସ୍ତାନକୁ ଆଦୌ କ୍ଷମା ନାହିଁ’ ବେଇମାନ କାମ ପାଇଁ ପାକକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା ରଶିଦ, ତ୍ରି-ସିରିଜ ଖେଳିବାକୁ ମନା କରିଦେଲା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ

ପାକିସ୍ତାନର ବିମାନ ଆକ୍ରମଣରେ ତିନି ଜଣ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟର (କବିର, ସିବଘାତୁଲ୍ଲା ଏବଂ ହାରୁନ)ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।

By Pragyan Priyadarshini Sahoo
CELLNET

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ କଠିନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ଏକ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନର ବିମାନ ଆକ୍ରମଣରେ ତିନି ଜଣ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟର (କବିର, ସିବଘାତୁଲ୍ଲା ଏବଂ ହାରୁନ)ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।

ପାକିସ୍ତାନ ଆକ୍ରମଣରେ ଅନ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ପାକିସ୍ତାନରେ ହେବାକୁ ଥିବା ତ୍ରି-ସିରିଜରେ ଖେଳିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛି। ରସିଦ ଖାନ ଏବେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି।

ରଶିଦ ଖାନ ଏପରି ଏକ କଥା କହିଥିଲେ:ରଶିଦ ଖାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, “ପାକିସ୍ତାନୀ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣରେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ଜୀବନହାନିରେ ମୁଁ ଗଭୀର ଦୁଃଖିତ। ଏହା ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଯାହା ମହିଳା, ପିଲା ଏବଂ ଯୁବ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଛି ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ନିଜ ଦେଶକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ।”

ପାକିସ୍ତାନକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ:ପାକିସ୍ତାନକୁ ନିନ୍ଦା କରି ରଶିଦ ଖାନ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ନାଗରିକ ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୈତିକ ଏବଂ ବର୍ବର। ଏହି ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ ମାନବାଧିକାରର ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଉଲ୍ଲଂଘନ ଏବଂ ଏହାକୁ କ୍ଷମା କରାଯିବା ଉଚିତ। ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଆଗାମୀ ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ଓହରି ଯିବା ପାଇଁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଏହି କଷ୍ଟକର ସମୟରେ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଆମର ଜାତୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରଥମେ ଆସିବା ଉଚିତ।”

ଫଜଲହକ୍ ଫାରୁକି ମଧ୍ୟ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି:ପାକିସ୍ତାନୀ କ୍ରିକେଟର ଫଜଲ ହକ୍ ଫାରୁକି ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, “ଏହି ଅତ୍ୟାଚାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଏବଂ ଆମର ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ହତ୍ୟା ଏକ ଘୃଣ୍ୟ ଅପରାଧ। ଆଲ୍ଲାହ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଭୋଗ କରାନ୍ତୁ। ଖେଳାଳି ଏବଂ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ହତ୍ୟା ଏକ ସମ୍ମାନ ନୁହେଁ, ବରଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅପମାନ।”

