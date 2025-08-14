(Video): ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଖଣ୍ଡାର ଧାର ଭଳି ଷ୍ଟାର ବୋଲରକୁ ଏ ବ୍ୟାଟର ମାରିଲେ ଭୟଙ୍କର ଛକା, ଦେଖନ୍ତୁ…

(Video): ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଖଣ୍ଡାର ଧାର ଭଳି ଷ୍ଟାର ବୋଲରକୁ ଏ ବ୍ୟାଟର ମାରିଲେ ଭୟଙ୍କର ଛକା, ଦେଖନ୍ତୁ…
ଚଳିତ ଦି ହଣ୍ଡରେଡ୍ ରୁ ଏକ ଭୟଙ୍କର ସଟ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି।
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ରସିଦ ଖାନ ବିଶ୍ୱ କ୍ରିକେଟର ସର୍ବୋତ୍ତମ ବୋଲରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ସେ ଜଣେ ଲେଗ୍-ସ୍ପିନର, ଯିଏ ତାଙ୍କର ଗୁଣାତ୍ମକ ଗୁଗଲି ଏବଂ କେତେକ ସମୟରେ ଗତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ବ୍ୟାଟରଙ୍କୁ ଚକମା ଦେବାରେ ପାରଙ୍ଗମ। ତଥାପି ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ରସିଦ କିଛି ମହାନ ବ୍ୟାଟିଂ ଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି।
ସେ ଜଣେ ନିମ୍ନ କ୍ରମ ବ୍ୟାଟର ଭାବରେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି। ଯିଏ ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ଉପଯୋଗୀ ଇନିଂସ ଖେଳିପାରନ୍ତି। ରସିଦଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରୁଥିବା ବିଷୟ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ସଟ୍ ର ପରିସର। ଚଳିତ ଦି ହଣ୍ଡରେଡ୍ ରୁ ରସିଦଙ୍କ ଏକ ଭୟଙ୍କର ସଟ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି।
ବର୍ମିଂହାମ ଫୋନିକ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ଓଭାଲ ଇନଭିନ୍ସିବଲ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଖେଳୁଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ରସିଦ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ପୂର୍ବତନ ପେସର ଟିମ୍ ସାଉଦିଙ୍କୁ ଏକ ଚମତ୍କାର ଛକା ମାରିଥିଲେ। ଡାହାଣହାତୀ ପେସର ବଲ୍ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଷ୍ଟମ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ସାଉଦି ରସିଦଙ୍କ ପ୍ୟାଡ୍ କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ବଲ ପକାଇବା ପରେ, ବ୍ୟାଟର ରସିଦ ଖାନ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଡିପ୍ ସ୍କୋୟାର ଲେଗ୍ ଉପରେ ଫ୍ଲାଟ୍ ଛକା ମାରିଥିଲେ। ଯାହା ଦେଖିବାକୁ କୌତୁହଳ ସହ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି ।
ରସିଦ ୯ ବଲ୍ ରୁ ଦୁଇଟି ଛକା ସାହାଯ୍ୟରେ ୧୬ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ଓଭାଲ୍ ଇନଭିନ୍ସିବଲ୍ସକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୧୦୦ ବଲ୍ ରେ ୮ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୮୦ ରନ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଖେଳ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ବର୍ମିଂହାମ ଫୋନିକ୍ସ ୪ ୱିକେଟ୍ ରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଜିତିଥିଲା।
କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ରସିଦ ଖୋଲାଖୋଲି କହିଥିଲେ ଯେ ୨୦୨୩ ଆଇସିସି କ୍ରିକେଟ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରେ ପିଠି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପରେ ମାତ୍ର କିଛି ମାସ ପରେ କ୍ରିକେଟକୁ ଫେରି ସେ ଏକ ଭୁଲ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ହ୍ରାସ ଘଟିଥିଲା। ସ୍ପିନର ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଯେ, ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ (ଏଞ) ସହିତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ (ଓଚଖ) ୨୦୨୫ରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ହତାଶ ହୋଇ, ସେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣରେ ନିଜକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ, ଅନୁଭବ କରି ସେ “ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ନିରାଶ କରୁଥିଲେ”।
ପ୍ରକାଶଥାଉ ଯେ, ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୫ ସିଜିନ୍ ରସିଦଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ଥିଲା। କାରଣ ସେ ୧୫ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ନଅ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ ୫୭.୧୧ ଏବଂ ୯.୩୪ ଇକୋନୋମି ହାରରେ । ତାହାସହ ସେ ୩୩ଟି ଛକା ମାରିବା ପରେ କ୍ୟାପ୍ ଏବଂ ଅନକ୍ୟାପ୍ ପ୍ରତିଭା ଉଭୟ ତାଙ୍କୁ ଧୋଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସିଜନରେ ସେ ତାଙ୍କର ଗତି ଏବଂ ସଠିକତା ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲେ। ତଥାପି, ଆଇପିଏଲର ଦୁଇ ମାସର ବିରତି ପରେ, ରସିଦ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ଭାବରେ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି।