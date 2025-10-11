Rashifal 2026:୪ଟି ଗ୍ରହଣ ଏବଂ ୧୨ରୁ ଅଧିକ ମହାଯୋଗ, ୨୦୨୬ରେ ବଦଳିଯିବ ଏହି ୫ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ; ରୋମାଞ୍ଚକପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ନୂଆବର୍ଷ
୨୦୨୬ ବର୍ଷଟି ଏକ ବଡ଼ ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିରେ ପାଞ୍ଚଟି ରାଶି ବହୁତ ଲାଭବାନ ହେବେ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୨୦୨୬ ବର୍ଷଟି ଏକ ବଡ଼ ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଚାରୋଟି ଗ୍ରହଣ ଏବଂ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରହ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯିବ, ଯାହା ସମସ୍ତ ୧୨ଟି ରାଶି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଏହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକରୁ ପାଞ୍ଚଟି ରାଶି ବହୁତ ଲାଭବାନ ହେବେ।
୨୦୨୬ ମସିହାରେ ମୋଟ ଚାରୋଟି ଗ୍ରହଣ ହେବ, ଯେଉଁଥିରୁ ଦୁଇଟି ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ଏବଂ ଦୁଇଟି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହେବ। ଏହି ଗ୍ରହଣ ୧୭ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୬ ରେ,୩ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ ରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ, ୧୨ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୬ ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ଏବଂ ୨୮ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୬ ରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହେବ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଶନି, ବୃହସ୍ପତି, ରାହୁ ଏବଂ କେତୁ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରହର ଗମନ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏହି ସମସ୍ତ ପାଞ୍ଚଟି ରାଶି ଉପରେ ବହୁତ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ନୂତନ ବର୍ଷରେ କେଉଁ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ରହିବ।
ମେଷ ରାଶି:ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ୨୦୨୬ ବର୍ଷଟି ବହୁତ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଏବଂ ସ୍ଥିର ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରନ୍ତି। କ୍ୟାରିୟରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହା ଆର୍ଥିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ।
ବୃଷ ରାଶି:ବୃଷ ରାଶିର ଜାତବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ୨୦୨୬ ମସିହାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରନ୍ତି, ଏହି ବର୍ଷକୁ ସେମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପାଳନ କରିବେ। କ୍ୟାରିୟର ସ୍ଥିରତା, ସଫଳତା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦୋନ୍ନତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସୁଖଦ ରହିବ।
ସିଂହ ରାଶି:ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ, ୨୦୨୬ ବର୍ଷ ଜୀବନର ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ଆଣିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହି ସମୟ କ୍ୟାରିୟରର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁକୂଳ। ଜୀବନରେ ଖୁସି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।
ତୁଳା ରାଶି:ତୁଳା ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ୨୦୨୬ ବର୍ଷ କ୍ୟାରିୟରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉନ୍ନତି ଆଣିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଲାଭ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବିସ୍ତାର ହେବ। ଏହି ସମୟରେ, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ଧନୁ ରାଶି:୨୦୨୬ ବର୍ଷ ଧନୁ ରାଶି ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଖବର ଆଣିପାରେ। ଧନ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କିଛି ଲୋକ ଘର ଏବଂ ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିପାରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛିତ କ୍ୟାରିୟରରେ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି କରିବ।