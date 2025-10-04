ଲୁଚିଲୁଚି ନିର୍ବନ୍ଧ କରିନେଲେ ସାଉଥ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର ଦେବରକୋଣ୍ଡା ଓ ରଶ୍ମିକା, ଏହି ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧିହେବେ!

ନିର୍ବନ୍ଧ କଲେ ରଶ୍ମିକା ଓ ଦେବରକୋଣ୍ଡା।

By Subhasmita Das
CELLNET

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ରଶ୍ମିକା ମଣ୍ଡାନ୍ନା, ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡାଙ୍କ ସହ ନିର୍ବନ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ଖବର ଆସୁଛି ଯେ ରଶ୍ମିକା ଏକ ପର୍ସନାଲ ଉତ୍ସବରେ ସାଉଥ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡାଙ୍କ ସହ ଗୋପନରେ ନିର୍ବନ୍ଧ କରିଛନ୍ତି।

ହେଲେ ଏହି ଦମ୍ପତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଏନେଇ କୌଣସି ସୂଚନା ଦେଇନାହାଁନ୍ତି। ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିଲା। ରଶ୍ମିକା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

ଫଟୋ ଭାଇରାଲ: ରଶ୍ମିକା ମଣ୍ଡାନ୍ନା ଏବଂ ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ବହୁ ଦିନ ଧରି ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଛୁଟିଦିନର ଫଟୋ ସେୟାର କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମାନ ବିଚ୍‌ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ସତ ହୋଇଥିଲା କି ସେମାନେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି।

ତଥାପି ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହେଁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କର ଗୁଜବ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଅନନ୍ୟା ପାଣ୍ଡେ କଫି ୱିଥ୍ କରଣରେ ଏହା ସମ୍ପର୍କରେ ଇଙ୍ଗିତ କରିଥିଲେ।

ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡା ଅନନ୍ୟା ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ସହିତ ରିଆଲିଟି ଶୋ’ର ୭ମ ସିଜିନରେ ଗେଷ୍ଟ ଥିଲେ। ରଶ୍ମିକାଙ୍କ ନାଁ ନ ନେଇ ଅନନ୍ୟା କହିଥିଲେ ଯେ ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡା ମିକାଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟଗ୍ର। ଏହା ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି।

ରଶ୍ଚିକାଙ୍କ ପ୍ରେମ ବର୍ଷା: ଏହା ସହିତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡା ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ସେ ତାଙ୍କର ମାର୍ଶାଲ ଆର୍ଟ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଫିଟନେସ୍ ଦେଖାଉଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା।

ଆଉ ରଶ୍ଚିକା ତାଙ୍କର ଏହି ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ପ୍ରମର ବର୍ଷା କରି କହିଥିଲେ ଯେ, ସେ ଯେତିକି ପାଇଛନ୍ତି ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ। ରଶ୍ମିକା ଏବଂ ବିଜୟ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଭଲ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯଦି ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ତେବେ ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିବାହ କରି ଏକ ନୂତନ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି।

ରଶ୍ମିକାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ନିର୍ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି: ରଶ୍ମିକା ମଣ୍ଡାନ୍ନା ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ କୁଇନ୍ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିଅର୍ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ। ରଶ୍ମିକା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ନିର୍ବନ୍ଧ କରିସାରିଛନ୍ତି।

ସେ ଏବଂ ସାଉଥ୍ ଷ୍ଟାର ରକ୍ଷିତ ଶେଟ୍ଟୀ ୨୦୧୬ ଫିଲ୍ମ କ୍ରିକେଟ୍ ପାର୍ଟିରେ ଏକାଠି କାମ କରିଥିଲେ। ଫିଲ୍ମଟି ସୁପରହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ସେମାନେ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ହୋଇଗଲେ।

ଏହି ବନ୍ଧୁତା ପ୍ରେମରେ ପରିଣତ ହେଲା, ଏବଂ ସେମାନେ ବିବାହ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେମାନେ ୩ ଜୁଲାଇ, ୨୦୧୭ ରେ ନିର୍ବନ୍ଧ କରିଥିଲେ।

କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ବନ୍ଧ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ଏହା ପରେ, ସେମାନେ ଦୁହେଁ ଅଲଗା ହୋଇଗଲେ।

