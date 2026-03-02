ନୋ ଇନଭିଟେସନ, ନୋ ଏଣ୍ଟ୍ରି, ଏହି ଦିନ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ହେବ ବିଜୟ-ରଶ୍ମିକାଙ୍କ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଓ୍ୱେଡିଂ ରିସେପ୍ସନ୍ ପାର୍ଟି
ରିସେପ୍ସନରେ ରହିବ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ।
ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର: ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନା ଏବଂ ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡାଙ୍କ ବିବାହ ଚଳିତ ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବିବାହ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପାଲଟିଛି।
୨୬ ଫେବୃଆରୀରେ ଉଦୟପୁରରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଥିବା ବିଜୟ ଏବଂ ରଶ୍ମିକା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ରିସେପ୍ସନ୍ ପାର୍ଟି ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।
ଏନେଇ ସେମାନେ ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବିବରଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।
ବିବାହ ରିସେପ୍ସନ କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠି ହେବ:
ଉଦୟପୁରରେ ବିଜୟ ଏବଂ ରଶ୍ମିକାଙ୍କ ବିବାହ ପରେ, ସେମାନଙ୍କ ବିବାହ ରିସେପ୍ସନ ଏବେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ହେବ। ଦମ୍ପତିଙ୍କ ବିବାହ ରିସେପ୍ସନ ମାର୍ଚ୍ଚ ୪ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ତେଲୁଗୁ, ତାମିଲ, ହିନ୍ଦୀ, ମାଲାୟଲମ ଏବଂ କନ୍ନଡ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ସହିତ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦେବେ।
ରଶ୍ମିକା ଏବଂ ବିଜୟ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତା ଯେପରି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହୁଅନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ରିସେପ୍ସନ ସ୍ଥାନରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ।
ନୋ ଇନଭିଟେସନ, ନୋ ଏଣ୍ଟ୍ରି:
ବିବୃତ୍ତିରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ କେବଳ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପାର୍ଟି ଭିତରକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ। ରଶ୍ମିକା ଏବଂ ବିଜୟଙ୍କ ବିବାହକୁ ନେଇ ହେଉଥିବା ପ୍ରଚାରକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଏହା ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଏକତ୍ରିତ ହେବେ।
ତେଣୁ, ଅତିଥି ତାଲିକାକୁ ଆହୁରି ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ବିନା ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେଠୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।
ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା:
ଏହା ସହିତ, ଦୁହେଁ ସେମାନଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କଠାରୁ ପାଇଥିବା ପ୍ରେମ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ସମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଏବଂ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ବିନା ସ୍ଥାନକୁ ନ ଆସିବାକୁ ବିନମ୍ରତାର ସହିତ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।
ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବୋପରି ତେଣୁ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେମାନେ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅନନ୍ୟ ଉପାୟରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଖୁସି ବାଣ୍ଟିବେ।