(Video) ଅଟଳ ସେତୁ ବ୍ରିଜରେ ଭିଡିଓ କଲେ ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନା, ଏହାକୁ ଦେଖି ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କଲେ PM ମୋଦୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନେସନାଲ କ୍ରସ ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନା କେବଳ ସାଉଥ ସିନେମା ନୁହେଁ, ସେ ହିନ୍ଦୀ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇସାରିଲେଣି । ରଶ୍ମିକା ଗତ କିଛି ବର୍ଷରେ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଫିଲ୍ମ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଶେଷଥର ପାଇଁ ରଣବୀର କପୁରଙ୍କ ସହ ଆନିମଲ ଫିଲ୍ମ କରିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜନଙ୍କ ପୁଷ୍ପା: ଦ ରୁଲରେ ନଜର ଆସିବେ । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ଏକ ଭିଡିଓ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି । ଏହି ଭିଡିଓରେ ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦନା ଅଟଳ ସେତୁ ବ୍ରିଜର ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ଭିଡିଓରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ ରଶ୍ମିକାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟକୁ ସେୟାର କରି ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭିଡିଓକୁ ସନ୍ତୋଷଜନକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନାଙ୍କ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଡିବା ଏବଂ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ତମ କରିବା ଲାଗି ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷ ମିଳିଥାଏ । ଭିଡିଓରେ ରଶ୍ମିକା ମୁମ୍ବାଇ ଟ୍ରାନ୍ସ ହାର୍ବର ଲିଙ୍କରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ହାର୍ବର ଲିଙ୍କରେ ଅଟଳ ସେତୁର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି । ସେ କହୁଛନ୍ତି- ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାରେ ୨ ଘଣ୍ଟା ଲାଗୁଥିଲା, ସେଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାତ୍ର ୨୦ ମିନିଟରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ ।

ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନାଙ୍କ ଏହି ଭିଡିଓ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ରିଆକ୍ସନ ଦେଇ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ‘ବିଲକୁଲ! ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଡିବା ଏବଂ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ତମ କରିବା ଠାରୁ ଅଧିକ କିଛି ବି ସନ୍ତୋଷଜନକ ନୁହେଁ ।’

Absolutely! Nothing more satisfying than connecting people and improving lives. https://t.co/GZ3gbLN2bb

— Narendra Modi (@narendramodi) May 16, 2024