ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପଡିବ ବିଜୟ-ରଶ୍ମିକାଙ୍କ ହାତଗଣ୍ଠି, ଯୋଗ ଦେବେ ୨୩୦ ଅତିଥି, ସାମ୍ନାରେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ

ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପଡିବ ବିଜୟ-ରଶ୍ମିକାଙ୍କ ହାତଗଣ୍ଠି, ଯୋଗ ଦେବେ ୨୩୦ ଅତିଥି

By Jyotirmayee Das

Rshmika-Vijaya Wedding: ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ସିନେମା ଜଗତର ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଧାନା ଓ ଅଭିନେତା ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡା ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳୁଛି। ଏହି ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଦୁଇଝଣଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାରି ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିବାହକୁ ନେଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଓ ଏହାକୁ ଏକ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସେଲିବ୍ରିଟି ୱେଡିଂ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।

ଖବର ଅନୁସାରେ, ଏହି ବିବାହ ରାଜସ୍ଥାନର ସୁନ୍ଦର ସହର ଉଦୟପୁରରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ବିବାହ ପାଇଁ ଏକ ଲଗ୍ଜୁରି ରିସର୍ଟ ITC Mementosକୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରାୟ ୧୧୭ଟି କକ୍ଷ ରହିଛି। ବିବାହ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତିନି ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ। ୨୪ ଫେବ୍ରୁଆରୀରେ ଅତିଥିମାନେ ଚେକ୍-ଇନ୍ କରିବେ, ୨୬ ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟ ବିବାହ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ଓ ୨୭ ତାରିଖରେ ଚେକ୍-ଆଉଟ୍ କରିବେ। ଏହି ବିବାହରେ ପ୍ରାୟ ୨୩୦ ଜଣ ନିକଟାତ୍ମୀୟ ଓ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯୋଗ ଦେବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।

ଏହି ବିବାହର ଆଉ ଏକ ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ସେଲିବ୍ରିଟି ବିବାହରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବାରୁ ଏହି ବିବାହକୁ ଆହୁରି ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

କରୋନା ପରେ ମାଡ଼ି ଆସିଛି ନୂଆ ଭାଇରସ୍ Yellow…

ମହିଳା ଏସିଆ କପ୍ ଚାମ୍ପିୟନ ହେଲା ଟିମ୍…

ସେହିପରି, ବିବାହର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିକଳ୍ପନା ପାଇଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ୱେଡିଂ ପ୍ଲାନର କମ୍ପାନୀକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି କମ୍ପାନୀ ପୂର୍ବରୁ ଦେଶର ଜଣେ ଖ୍ୟାତନାମା ଟେନିସ୍ ଖେଳାଳିଙ୍କ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ସଫଳଭାବେ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲା। ରଶ୍ମିକା ଓ ବିଜୟ ତାଙ୍କ ବିବାହକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବାରୁ “ନୋ ଫୋନ୍ ପଲିସି” ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି।

ସୂଚନାରୁ ଆହୁରି ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଦୁଇଜଣେ ସହରର କୋଳାହଳରୁ ଦୂରେ, ପ୍ରକୃତିର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଶାନ୍ତ ଓ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶରେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେହିପାଇଁ ଉଦୟପୁରର ଏହି ଲୋକେସନ୍‌କୁ ବଛାଯାଇଛି। ଏହି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ବିବାହକୁ ନେଇ ଏବେ ଫ୍ୟାନ୍ସମାନେ ବହୁତ ଉତ୍ସୁକ ଅଛନ୍ତି ଓ ଆଧିକାରିକ ଘୋଷଣାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି।

You might also like More from author
More Stories

କରୋନା ପରେ ମାଡ଼ି ଆସିଛି ନୂଆ ଭାଇରସ୍ Yellow…

ମହିଳା ଏସିଆ କପ୍ ଚାମ୍ପିୟନ ହେଲା ଟିମ୍…

Heavy Rain: ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର;…

Ration Card: ରାସନକାର୍ଡଧାରୀ ସାବଧାନ! 1…

1 of 25,344