ଆଜି ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡାଙ୍କ ବଧୂ ସାଜିବେ ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନା, ଲାଲ ଟୁକୁ ଟୁକୁ ସାଧବ ବୋହୂ ବେଶରେ ସଜେଇ ହେଲେଣି ସୁନ୍ଦରୀ
ଆଜି ବିଜୟଙ୍କ ପାଇଁ ବଧୂ ସାଜିବେ ରଶ୍ମିକା।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନା ଏବଂ ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ସେମାନଙ୍କ ବିବାହକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ, ସାଉଥ୍ ଫିଲ୍ମ ଜଗତର ଏହି ଲୋକପ୍ରିୟ ଯୋଡ଼ି ଆଜି ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।
ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ପୂର୍ବର ଉତ୍ସବ ତଥା ମେହେନ୍ଦୀ, ସଙ୍ଗୀତ ଆଉ ହଲଦୀ ପାଇଁ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଖବରରେ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି, ଫେବୃଆରୀ ୨୬ ତାରିଖରେ, ସେମାନେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବାନ୍ଧି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।
ସେମାନଙ୍କ ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି। ଗତକାଲି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ହଳଦୀ ଉତ୍ସବ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ଉଭୟେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଥିଲେ।
କିନ୍ତୁ, ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନା କିମ୍ବା ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡାଙ୍କ କୌଣସି ଫଟୋ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ। ସେମାନେ କେବଳ ପ୍ରସ୍ତୁତି କିପରି ଚାଲିଛି ଏବଂ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ଅପଡେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଏହି ଯୋଡ଼ି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। କିଛି ଅତିଥି ପୂର୍ବରୁ ଆସିସାରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଆଜି ଆସିବେ। ସେମାନଙ୍କ ବିବାହର A-Z ବିବରଣୀ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା।
ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡା ଏବଂ ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ବିବାହ ନିମନ୍ତ୍ରଣପତ୍ର ପଠାଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି।
ସେ ବିଜୟଙ୍କ ବାପାମାଆଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ବିବାହର ନାମ “ଦି ୱେଡିଂ ଅଫ୍ ଭାଇରଶ” ରଖାଯାଇଛି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ନାଁର ମିଶ୍ରଣ। କିନ୍ତୁ, ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମ ବିବାହ ଫଟୋକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି।
ରଶ୍ମିକା-ବିଜୟଙ୍କ ବିବାହର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ:
ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନା ଏବଂ ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡାଙ୍କ ବିବାହରେ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଷ୍ଟାର ଯୋଗ ଦେବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ। ଟଲିଉଡ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତରୁଣ ଭାସ୍କର, ଶିବ ନିର୍ବାଣ, ଭାମସି ପୈଦିପାଲି ଏବଂ ସନ୍ଦୀପ ରେଡ୍ଡୀ ଭାଙ୍ଗା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି।
ରଶ୍ମିକାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ରାହୁଲ ରବିନ୍ଦ୍ରନ ଏବଂ ଆଶିକା ରଙ୍ଗନାଥ ମଧ୍ୟ ବିବାହରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ବିବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରିସର୍ଟରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଉଦୟପୁର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି।
ବିବାହ କେତେବେଳେ ହେବ:
ରଶ୍ମିକା ଏବଂ ବିଜୟ ଫେବୃଆରୀ ୨୬ ତାରିଖ, ଆଜି ସକାଳ ୧୦ଟାରେ ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ବିବାହ କରିବେ। ବିବାହ ପାଇଁ ଶୁଭ ସମୟ ସକାଳ ୯ଟାରୁ ୧୦ଟା ମଧ୍ୟରେ। ସକାଳର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସବ ତେଲୁଗୁ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
କୁହାଯାଉଛି ଯେ ତେଲୁଗୁ ରୀତିନୀତି ପରେ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରଶ୍ମିକା କୋଦଭା (କୁର୍ଗର ଏକ ପ୍ରଥା) ଅନୁସାରେ ବିବାହ କରିବେ। ଉଭୟ ପରିବାରର ପ୍ରଥାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଏହି ଦମ୍ପତି ଦୁଇଥର ବିବାହ କରିବେ।
ବିବାହରେ ଖାଦ୍ୟ ମେନୁ କ’ଣ ହେବ:
ଏହି ଭବ୍ୟ ବିବାହରେ ଖାଦ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚମତ୍କାର ହେବ। ତେଲେଙ୍ଗାନା ଶୈଳୀର ମଟନ୍ ବିରିୟାନି ଏବଂ ଚିକେନ୍ ଖାଦ୍ୟ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଅତିଥିମାନେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିସିବେଲା ବାଥ୍ ଏବଂ କୁର୍ଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋର୍କ କରି ଭଳି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ।
ରଶ୍ମିକାଙ୍କ ପରମ୍ପରାକୁ ପାଳନ କରି, କୋଡାଭା ଶୈଳୀର ପୋର୍କ କରି ପରିବେଷଣ କରାଯିବ। ମାର୍ଚ୍ଚ ୪ ରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ତାଜ କୃଷ୍ଣ ହୋଟେଲରେ ଏକ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି।