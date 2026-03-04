ବିବାହ ପରେ ଫ୍ୟାନ୍ସମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେଲେ ରଶ୍ମିକା-ବିଜୟ, ରିସେପ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ସହ ପାଳିଲେ ଉତ୍ସବ
ବିବାହ ପରେ ଫ୍ୟାନ୍ସମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେଲେ ରଶ୍ମିକା-ବିଜୟ
VIROSH Wedding Party: ବିବାହ ପରେ ଜଣେ ତାରକାର ପ୍ରଥମ ଝଲକ ସର୍ବଦା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇଥାଏ। ଲୋକପ୍ରିୟ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଦମ୍ପତି ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନ୍ନା ଏବଂ ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡା ସେମାନଙ୍କ ବିବାହ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତ ଏବଂ ଅଭିବାଦନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ, ଦମ୍ପତି କେବଳ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିନଥିଲେ ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଏକ ମଧୁର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ କଏଦ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଥିଲା ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା।
ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ
ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପରିବେଶ ବହୁତ ପରିବାର-ଅନୁକୂଳ ଥିଲା। ସ୍ଥାନଟି ଫୁଲରେ ସଜାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏକ ସାଇନବୋର୍ଡ ଲେଖାଯାଇଥିଲା, “ଆମର ବିସ୍ତୃତ ପରିବାରକୁ ସ୍ୱାଗତ। ପ୍ରେମ ସହିତ, #VIROSH।” ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ସହ ସେମାନଙ୍କ ବିବାହର ଖୁସି ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା।
ଦୁହେଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଳାଇଥିଲେ ଏବଂ ଅଟୋଗ୍ରାଫ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଏକ ଭିଡିଓରେ ରଶ୍ମିକା ଜଣେ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଦୁହେଁ ନିଜେ ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଥିଲେ। ପରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ସହ ବସି ଖାଇବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା।
ଏହି ସମୟରେ, ଏକ ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ, ରଶ୍ମିକା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବିଜୟଙ୍କୁ ହାତରେ ଖୁଆଇ ଦେଉଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି। ରଶ୍ମିକା ସିନ୍ଦୁର ଏବଂ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ସହିତ ଏକ ସରଳ ଶାଢ଼ୀରେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ବିଜୟ ଏକ ଫୁଲର କୁର୍ତ୍ତା ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଭିଡିଓଟି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅନେକ ମନ୍ତବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ଅନେକ ତାଙ୍କ ସରଳତା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ।
ରଶ୍ମିକା ଏବଂ ବିଜୟ ଏହି ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀରେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଫେବୃଆରୀ ୨୬ ତାରିଖରେ ଉଦୟପୁରରେ ନିକଟତମ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାରର ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ବିବାହ ଫଟୋଗୁଡ଼ିକ ଶୀଘ୍ର ଅନଲାଇନରେ ସେୟାର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପ୍ରଶଂସକ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ। ମାର୍ଚ୍ଚ ୪ ତାରିଖରେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଶିଳ୍ପ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି , ଯାହା କେବଳ ବିଶେଷ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିବ।